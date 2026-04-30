ચારધામ યાત્રામાં શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યા 4.54 લાખને પાર, કેદારનાથમાં ઉમટી ભારે ભીડ
લાખો હિન્દુઓના આસ્થાના કેન્દ્ર ચાર ધામમાં ભક્તોની ભીડ ઉમટી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં 454,000 ભક્તોએ દર્શન કર્યો છે.
Published : April 30, 2026 at 9:32 AM IST
ચમોલી/ઉત્તરકાશી/રુદ્રપ્રયાગ: વિશ્વ વિખ્યાત ચાર ધામ યાત્રા 2026 હવે પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. યમુનોત્રી અને ગંગોત્રી ધામના કપાટ 19 એપ્રિલે ખોલવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, કેદારનાથના કપાટ 22 એપ્રિલે અને બદ્રીનાથ ધામના કપાટ બીજા જ દિવસે - 23 એપ્રિલે ખોલવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી, ચારેય ધામમાં ભક્તોનો ભારે ધસારો થઈ રહ્યો છે. બુધવાર સુધીમાં, 454,000 થી વધુ ભક્તો દર્શન કરી ચૂક્યા છે. આમાં, સૌથી વધુ ભક્તો એવા છે જેમણે બાબા કેદારના દર્શન કર્યા છે.
યમુનોત્રી ધામમાં ભક્તોની સંખ્યા: 29 એપ્રિલે, કુલ 7,276 ભક્તોએ યમુનોત્રી ધામમાં માતા યમુનાના દર્શન કર્યા. આ આંકડામાં 2,881 પુરુષો, 4,215 સ્ત્રીઓ અને 180 બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. અત્યાર સુધીમાં, કુલ 64,980 ભક્તોએ યમુનોત્રી ધામમાં માતા યમુના મંદિરે દર્શન કર્યા છે.
ગંગોત્રી ધામમાં ભક્તોની સંખ્યા: 29 એપ્રિલે, કુલ 6,811 ભક્તોએ ગંગોત્રી ધામમાં મા ગંગાના મંદિરે દર્શન કર્યા. આ આંકડામાં 2,825 પુરુષો, 3,829 મહિલાઓ અને 157 બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. પરિણામે, 64,674 ભક્તો ગંગોત્રી ધામ પહોંચીને અત્યાર સુધીમાં મા ગંગાના દર્શન કરી ચૂક્યા છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 129,654 ભક્તો બે ધામ - યમુનોત્રી અને ગંગોત્રી - પહોંચ્યા છે.
કેદારનાથ ધામમાં ભક્તોની સંખ્યા: 29 એપ્રિલે, કુલ 19,083 ભક્તોએ કેદારનાથ ધામમાં બાબા કેદારના દર્શન કર્યા. આ આંકડામાં 11,786 પુરુષો, 7,237 મહિલાઓ અને 59 બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. અત્યાર સુધીમાં, કુલ 226,535 ભક્તોએ હિમાલયની ગોદમાં આવેલા બાબા કેદારના મંદિરે દર્શન કર્યા છે.
બદ્રીનાથ ધામમાં ભક્તોની સંખ્યા: 29 એપ્રિલ 13,133 ભક્તોએ બદ્રીનાથના દર્શન કર્યા. આ આંકડામાં 7084 પુરુષો, 5034 મહિલાઓ અને 1015 બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 98,075 ભક્તોએ આશીર્વાદ મેળવવા માટે બદ્રીનાથ ધામની મુલાકાત લીધી છે. દરમિયાન, કુલ ચાર ધામ યાત્રાની વાત કરીએ તો, અત્યાર સુધીમાં 454,264 ભક્તોએ ચારેય મંદિરોની મુલાકાત લીધી છે.
