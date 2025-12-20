ETV Bharat / spiritual

વર્ષના અંતમાં બુધ કરશે રાશિ પરિવર્તન, 6 રાશિઓ માટે પડકારભર્યો સમય રહેશે, ગુપ્ત શત્રુઓથી સાવધાન રહો!

બુધનું ધન રાશિમાં ગોચર 29 ડિસેમ્બરથી 17 જાન્યુઆરી સુધી રહેશે. આવો જાણીએ જ્યોતિષાચાર્ય પાસેથી આ ગોચરનો રાશિઓ પર શું પ્રભાવ થશે.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 4:53 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું ધન રાશિમાં ગોચર 29 ડિસેમ્બર, 2025 થી શરૂ થશે અને 17 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી ચાલશે. લખનૌ સ્થિત જ્યોતિષ ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાના મતે, આ ગોચર આ સમયગાળા દરમિયાન ચાર રાશિઓ માટે મુશ્કેલીઓ અને પડકારો લાવશે, જ્યારે બે રાશિઓ મિશ્ર પ્રભાવોનો અનુભવ કરશે. જ્યોતિષ કહે છે કે આ સમય દરમિયાન આ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોએ છુપાયેલા શત્રુઓ, કાર્યસ્થળના પડકારો અને નાણાકીય બાબતો પ્રત્યે ખાસ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે.

રાશિચક્ર પર બુધ ગોચરની અશુભ અસરો
વૃષભ: આ ગોચર વૃષભ માટે મિશ્ર પરિણામો લાવશે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધી પરેશાનીઓ જેમ કે દવાઓના રિએક્શન અને ત્વચાની એલર્જી જેવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ શક્ય છે. તમને કામ પર કાવતરાનો સામનો કરવો પડી શકે છે, તેથી સાવચેત રહો. નાણાકીય લાભ અને અટકેલા પૈસા પાછા મળવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ આ સમય દરમિયાન તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મેળવી શકે છે.

કર્ક: કર્ક રાશિના લોકોએ તેમના સ્વાસ્થ્ય અને કાર્ય અંગે સાવધાની રાખવી જોઈએ. તમારા પ્રિયજનો તમને નીચા બતાવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. જો કે, ઘર અથવા મિલકત ખરીદવા માટે આ લાભદાયી સમય રહેશે. વ્યવસાયિક યાત્રાઓ અને લેખન, પ્રિટિંગ અથવા મેગેઝિન સંબંધિત કાર્ય દ્વારા નાણાકીય લાભ શક્ય છે.

ધન: આ ગોચર ધન રાશિ માટે અણધાર્યા પરિણામો લાવી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ જાળવવો મહત્વપૂર્ણ છે. તકરાર અને વિવાદો ટાળો. પરસ્પર સમજણ દ્વારા કોર્ટ કેસોનો ઉકેલ લાવવો શ્રેષ્ઠ છે. શિક્ષણ અને અભ્યાસ માટે સમય અનુકૂળ રહેશે.

મકર: મકર રાશિના જાતકોને નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ ઓછા કરો અને અકસ્માતો ટાળો. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધો જાળવી રાખો. મુકદ્દમામાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. ભાગીદારી વ્યવસાયો માટે આ શુભ સમય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો, ખાસ કરીને તમારી ડાબી આંખનું.

બુધ ગોચરના મિશ્ર પ્રભાવો
કન્યા: કન્યા રાશિના જાતકોને ક્યારેક કામ પર અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જોકે, ઉર્જા અને એકાગ્રતા જાળવી રાખવાથી સફળતા મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. સરકારી નોકરીમાં પ્રમોશનની તકો મળી શકે છે. વૈવાહિક જીવન સુમેળભર્યું રહેશે.

તુલા: તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય મિશ્ર પરિણામો લાવશે. વિદેશ બાબતોમાં નફો શક્ય છે. રોજગાર અથવા રોકાણની તકો ઊભી થઈ શકે છે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમારા જીવનસાથી તરફથી ભેટ મળવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ સફળતા મેળવતા રહેશે.

