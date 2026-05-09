ETV Bharat / spiritual

9 મે, 2026 પંચાંગ: શનિવાર શુભ કાર્યો માટે સારો દિવસ નથી, સાવચેત રહો

જેઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષના સાતમા દિવસનો દિવસ તબીબી કાર્ય માટે યોગ્ય નથી. વિગતવાર વાંચો.

9 મે, 2026 પંચાંગ
9 મે, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 7:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, 9 મે, 2026, શનિવાર, જેઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો સાતમો દિવસ છે. આ તારીખ ભગવાન શિવના અવતાર કાલભૈરવ દ્વારા શાસિત છે, જેને સમયના દેવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ તારીખ કોઈપણ શુભ કાર્ય, નવી વાતચીત અથવા તબીબી સારવાર માટે સારી નથી.

9મી મે પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જેઠ
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
  • યોગ: શુક્લ
  • નક્ષત્ર: શ્રવણ
  • કરણ : બા
  • ચંદ્ર રાશિ: મકર
  • સૂર્ય રાશિ: મેષ
  • સૂર્યોદય: 05:33:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:02:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 01:19,
  • ચંદ્રાસ્ત: 11:22
  • રાહુ કાલ: 08:55 થી 10:36
  • યમગંધા: 13:59 થી 15:40

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં રહેશે. મકર રાશિમાં આ નક્ષત્ર 10 ડિગ્રીથી 23:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા હરિ છે અને આ નક્ષત્ર ચંદ્ર દ્વારા શાસન કરે છે. આજનો દિવસ શીખવા, સાંભળવા અને સમજદારીપૂર્વક નિર્ણય લેવાનો સંકેત આપે છે. ચંદ્રનો પ્રભાવ ભાવનાત્મક સંતુલન અને માનસિક એકાગ્રતામાં વધારો કરશે, જેનાથી કાર્યોમાં સફળતા મળી શકે છે. હરિનો પ્રભાવ આ સમયને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ, જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અને માર્ગદર્શન મેળવવા માટે શુભ બનાવશે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 8:55 થી 10:36 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

TAGGED:

SATURDAY 9TH MAY 2026 PANCHANG
MAY 2026 PANCHANG
2026 PANCHANG
PANCHANG
9TH MAY 2026 PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.