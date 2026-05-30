30 મે, 2026 પંચાંગ: શનિવારની ઉર્જા અત્યંત શુભ છે, શુભ સમય દરમિયાન પૂજા કરો

જેઠ મહિનાની શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી તિથિનું શાસક બળ ભગવાન શિવનું રુદ્ર સ્વરૂપ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 7:14 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, 30 મે, 2026, શનિવાર, જેઠ મહિનાની શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી તિથિ છે. આ તિથિ રુદ્ર દ્વારા સંચાલિત છે, જે ભગવાન શિવનું એક પ્રાચીન અને ઉગ્ર સ્વરૂપ છે. આ દિવસની ઉર્જાથી ભગવાનની પૂજા કરવી શ્રેષ્ઠ છે.

30મી મે પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠા
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ: શિવ
  • નક્ષત્ર: વિશાખા
  • કરણ: વણીજ
  • ચંદ્ર રાશિ: તુલા
  • સૂર્ય ચિહ્ન: વૃષભ
  • સૂર્યોદય: 05:23:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:14:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 18:40
  • મૂનસેટ: 04:50, મે 31
  • રાહુકાલ: 08:51 થી 10:34
  • યમગંધા: 14:02 થી 15:46

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર તુલા અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલાથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે, અને તેનો દેવતા સત્રાગ્નિ છે - જેને ઇન્દ્રગ્નિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આજનો દિવસ તમને તમારા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા અને આગળ વધવા માટે પ્રેરણા આપી રહ્યો છે. ગુરુનો પ્રભાવ યોગ્ય દિશા અને માર્ગદર્શન મેળવવાની શક્યતા બનાવે છે, જે તમારા પ્રયત્નોમાં સફળતા તરફ દોરી શકે છે. ઇન્દ્રગ્નિનો પ્રભાવ તમારી ઉર્જા અને ઉત્સાહમાં વધારો કરશે, તેથી સંતુલિત પ્રયાસો કરવાથી લાભ થશે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 8:51 થી 10:34 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

