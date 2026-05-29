29 મે, 2026 પંચાંગ: શુક્રવાર કામદેવ દ્વારા શાસન કરે છે, ખૂબ જ શુભ દિવસ
આજે જેઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષ છે, જે શુક્લ પક્ષનો તેરમો દિવસ છે. આ શુભ સમયે દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરો. તમને લાભ થશે.
Published : May 29, 2026 at 7:14 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 29 મે, 2026, શુક્રવાર, જ્યેષ્ઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષનો તેરમો દિવસ છે. ભગવાન શિવ અને કામદેવ આ દિવસે શાસન કરે છે. નવા પુસ્તકો લખવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા અને નૃત્ય કરવા માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે.
29મી મે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જેઠ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી
- યોગ: પરિધા
- નક્ષત્રઃ સ્વાતિ
- કરણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ: તુલા
- સૂર્ય ચિહ્ન: વૃષભ
- સૂર્યોદય: 05:23:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:14:00 PM
- ચંદ્રોદય: 17:43 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 04:09 PM, 30 મે
- રાહુ કાલ: 10:34 થી 12:18 PM
- યમગંધા: 15:46 થી 17:30 PM
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ રાહુ છે અને તેનો દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક પ્રકૃતિનું છે. આજનો દિવસ પરિવર્તન, સ્વતંત્રતા અને નવી તકોનો સંકેત આપે છે. રાહુનો પ્રભાવ નિર્ણયોમાં અસ્થિરતા પેદા કરી શકે છે, તેથી સાવચેતીપૂર્વક પગલાં લેવા જરૂરી છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક હોવાથી, તમારા કાર્યોમાં સુગમતા જાળવી રાખવી અને બદલાતી પરિસ્થિતિઓને અનુરૂપ થવું ફાયદાકારક છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે બપોરે 10:34 થી 12:18 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.