16 મે, 2026 પંચાંગ: નવી શરૂઆત માટે શનિવારે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ
Published : May 16, 2026 at 7:08 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 16 મે, 2026, શનિવાર, જેઠ મહિનાનો અમાસનો દિવસ છે. તેને અંધકારના દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસે દેવી કાલી શાસન કરે છે. ધ્યાન કરવા, લોકોને દાન આપવા અને પ્રાણીઓને ખવડાવવા તેમજ તમારા પૂર્વજોની પૂજા કરવા માટે આ એક ઉત્તમ દિવસ છે. આ દિવસે લગ્ન સમારોહ અથવા કોઈપણ નવી શરૂઆત ન કરવી જોઈએ. તેના બદલે, નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ.
મે 16મી પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જ્યેષ્ઠા
- પક્ષઃ અમાવસ્યા
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ: અમાવસ્યા
- યોગ: સૌભાગ્ય
- નક્ષત્ર: ભરણી
- કરણ: ચતુષ્પદા
- ચંદ્ર રાશિ: મેષ
- સૂર્ય રાશિ: વૃષભ
- સૂર્યોદય: 05:29:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:06:00 PM
- ચંદ્રોદય: 04:45, મે 16
- ચંદ્રાસ્ત: 18:44
- રાહુકાલ: 08:53 થી 10:35
- યમગંધા: 13:59 થી 15:42
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મેષ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. તે મેષ રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. આ નક્ષત્રના દેવતા યમ છે અને શુક્ર તેનો શાસક ગ્રહ છે. આજનો દિવસ તીવ્ર ઉર્જા અને નિર્ણાયકતા દર્શાવે છે. શુક્રનો પ્રભાવ આકર્ષણ વધારશે, પરંતુ યમના પ્રભાવ માટે શિસ્ત અને નિયંત્રણની જરૂર પડશે. કારણ કે આ એક અગ્નિ નક્ષત્ર છે, તેથી સંઘર્ષ અને ઉતાવળ ટાળવી શ્રેષ્ઠ છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 8:53 થી 10:35 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.