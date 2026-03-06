ETV Bharat / spiritual

6 માર્ચ, 2026 પંચાંગ: શુક્રવાર નવા બાંધકામ માટે શુભ દિવસ, આ ચોઘડિયાનો લાભ લો

ચૈત્ર મહિનાના અંધારા પખવાડિયાનો ત્રીજો દિવસ કલાત્મક પ્રવૃત્તિઓ માટે યોગ્ય છે.

6 માર્ચ, 2026 પંચાંગ
6 માર્ચ, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 6 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાના અંધારા પખવાડિયાનો ત્રીજો દિવસ છે. આ તિથિના દેવતા અગ્નિ છે. આ તિથિ નવા બાંધકામ તેમજ કોઈપણ પ્રકારની કલાત્મક પ્રવૃત્તિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

માર્ચ 6ઠ્ઠી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
  • યોગ: ગાંડ
  • નક્ષત્ર: હસ્ત
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
  • સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 06:42 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:23 AM
  • ચંદ્રોદય: 09:14 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 08:01 AM
  • રાહુ કાલ: 11:05 AM થી 12:33 PM
  • યમગંડ: 15:28 PM થી 16:56 PM

વ્યવસાય અને શિક્ષણ શરૂ કરવા માટે નક્ષત્ર યોગ્ય

આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને હસ્ત નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં સવારે 10:00 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સૂર્ય છે અને તેનો સ્વામી ચંદ્ર છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન રમતગમત સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ, વૈભવી વસ્તુઓનો આનંદ માણવો, વ્યવસાય શરૂ કરવો, કુશળ શ્રમ, તબીબી સારવાર, શિક્ષણ શરૂ કરવું, મુસાફરી કરવી, મિત્રોને મળવું વગેરે કરી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે બપોરે 11:05 થી 12:33 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

