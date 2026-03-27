ETV Bharat / spiritual

27 માર્ચ, 2026 પંચાંગ: રામ નવમી પર તમારા હરીફો સામે યોજનાઓ બનાવો, તમે સફળ થશો

ચૈત્રના શુદ્ધ પખવાડિયાના નવમા દિવસે શુભ સમારોહ અને મુસાફરી ટાળો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 7:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 27 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાની શુક્લ નવમી તિથિ છે. દેવી સરસ્વતી આ તિથિના અધિપતિ છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ સારો દિવસ છે, પરંતુ કોઈપણ શુભ સમારોહ અથવા યાત્રા માટે તે અશુભ માનવામાં આવે છે. આજે સ્વામિનારાયણ જયંતિ છે, અને સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

માર્ચ 27મી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • પક્ષઃ શુક્લ નવમી
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિઃ શુક્લ નવમી
  • યોગ: અતિગંદ
  • નક્ષત્રઃ પુનર્વસુ
  • કરણ: કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
  • સૂર્ય રાશિ: મીન
  • સૂર્યોદય: 6:17 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:36 PM
  • ચંદ્રોદય: 1:01 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 3:21 AM (28મી માર્ચ)
  • રાહુ કાલ: સવારે 10:54 થી બપોરે 12:27 સુધી
  • યમગંડ: 15:31 PM થી 17:04 PM

નક્ષત્ર યાત્રા અને પૂજા માટે શુભ છે

આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં અને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 20:00 થી કર્ક રાશિમાં 3:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના અધિષ્ઠાયક દેવતા અદિતિ છે, અને શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર નવું વાહન ખરીદવા અથવા સેવા આપવા માટે, તેમજ મુસાફરી અને પૂજા માટે સારું છે. તે એક ક્ષણિક, ઝડપી અને ગતિશીલ નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન બાગકામ, શોભાયાત્રામાં હાજરી આપવી અને મિત્રોને મળવાનું પણ સ્વીકાર્ય છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે બપોરે 10:54 થી 12:27 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.