27 માર્ચ, 2026 પંચાંગ: રામ નવમી પર તમારા હરીફો સામે યોજનાઓ બનાવો, તમે સફળ થશો
ચૈત્રના શુદ્ધ પખવાડિયાના નવમા દિવસે શુભ સમારોહ અને મુસાફરી ટાળો.
Published : March 27, 2026 at 7:09 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 27 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાની શુક્લ નવમી તિથિ છે. દેવી સરસ્વતી આ તિથિના અધિપતિ છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ સારો દિવસ છે, પરંતુ કોઈપણ શુભ સમારોહ અથવા યાત્રા માટે તે અશુભ માનવામાં આવે છે. આજે સ્વામિનારાયણ જયંતિ છે, અને સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
માર્ચ 27મી પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: ચૈત્ર
- પક્ષઃ શુક્લ નવમી
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિઃ શુક્લ નવમી
- યોગ: અતિગંદ
- નક્ષત્રઃ પુનર્વસુ
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
- સૂર્ય રાશિ: મીન
- સૂર્યોદય: 6:17 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:36 PM
- ચંદ્રોદય: 1:01 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 3:21 AM (28મી માર્ચ)
- રાહુ કાલ: સવારે 10:54 થી બપોરે 12:27 સુધી
- યમગંડ: 15:31 PM થી 17:04 PM
નક્ષત્ર યાત્રા અને પૂજા માટે શુભ છે
આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં અને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 20:00 થી કર્ક રાશિમાં 3:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના અધિષ્ઠાયક દેવતા અદિતિ છે, અને શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર નવું વાહન ખરીદવા અથવા સેવા આપવા માટે, તેમજ મુસાફરી અને પૂજા માટે સારું છે. તે એક ક્ષણિક, ઝડપી અને ગતિશીલ નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન બાગકામ, શોભાયાત્રામાં હાજરી આપવી અને મિત્રોને મળવાનું પણ સ્વીકાર્ય છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે બપોરે 10:54 થી 12:27 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.