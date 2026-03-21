21 માર્ચ, 2026 પંચાંગ: શનિવારે દેવી ગૌરીની પૂજા કરો; વિવાદો અને કેસોથી દૂર રહો
ચૈત્ર મહિનામાં શુક્લ પક્ષની તૃતીયા તિથિ (ત્રીજો ચંદ્ર દિવસ) ગૃહપ્રવેશ અને બાંધકામ પ્રવૃત્તિઓ માટે શુભ છે.
Published : March 21, 2026 at 7:07 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 21 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાની શુક્લ તૃતીયા તિથિ છે. આ ચોક્કસ ચંદ્ર દિવસ ભગવાન શિવ અને તેમના પત્ની, દેવી ગૌરી દ્વારા સંચાલિત છે. તે ગૃહપ્રવેશ (નવા ઘરમાં પ્રવેશ), ઘર બાંધકામ અને કલાત્મક પ્રયાસો માટે શુભ સમય માનવામાં આવે છે. જો કે, તે વિવાદો અને મુકદ્દમા માટે અશુભ માનવામાં આવે છે; તેથી, આ દિવસે દલીલો અને કાનૂની લડાઈઓથી સખત રીતે દૂર રહેવું જોઈએ. આજે ગૌરી પૂજા છે.
21 માર્ચ પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: ૨૦૮૨
- મહિનો: ચૈત્ર
- પક્ષ: શુક્લ તૃતીયા
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ: શુક્લ તૃતીયા
- યોગ: ઇન્દ્ર
- નક્ષત્ર: અશ્વિની
- કરણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ: મેષ
- સૂર્ય રાશિ: મીન
- સૂર્યોદય: સવારે 6.24
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 6.32
- ચંદ્રઉદય: સવારે 7.30
- ચંદ્રઆસ્ત: રાત્રે 9.11
- રાહુ કાલ: સવારે 9.26 થી 10.57
- યમગંધ: બપોરે 1.59 થી 1.30
વ્યવસાય શરૂ કરવા માટેનું એક શુભ નક્ષત્ર
આ દિવસે, ચંદ્રમાં સ્થિત થશે મેષ રાશિ અને અશ્વિની નક્ષત્ર ની અંદર. વૈદિક ખગોળશાસ્ત્રીય ગણતરીઓમાં, અશ્વિની એ સૌથી પહેલું નક્ષત્ર (ચંદ્ર મહેલ) છે. તેનો અવકાશ મેષ રાશિની અંદર 0 થી 13.2 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલો છે. તેના પ્રમુખ દેવતાઓ અશ્વિની કુમાર છે. દેવતાઓના આકાશી ચિકિત્સકો તરીકે પ્રખ્યાત જોડિયા દેવતાઓ. તેનો શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ નક્ષત્રને યાત્રા કરવા, ઉપચાર પદ્ધતિઓ, ઘરેણાં બનાવવા, શૈક્ષણિક અભ્યાસ શરૂ કરવા અને વાહનો ખરીદવા અથવા વેચવા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર ની અંતર્ગત પ્રકૃતિ (વર્ણ) હળવા અને ગતિશીલ તરીકે દર્શાવવામાં આવી છે. રમતગમત, શણગાર અને લલિત કલા, વેપાર, ખરીદી, શારીરિક કસરત, ઘરેણાં પહેરવા, બાંધકામ પ્રોજેક્ટ અથવા વ્યવસાય શરૂ કરવા, શિક્ષણ અને શિક્ષણ, દવા લેવા, ઉધાર અને ઉધાર, ધાર્મિક વિધિઓ અને વૈભવી વસ્તુઓનો આનંદ માણવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ પણ આ નક્ષત્ર દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવી શકે છે.
આજના અશુભ સમય
આજે, રાહુ કાળ સવારે 09:26 થી 10:57 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવો છો, તો આ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન તે કરવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્યમ સાથે સંકળાયેલા સમયને પણ ટાળવો જોઈએ.