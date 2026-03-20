20 માર્ચ, 2026 પંચાંગ: શુક્રવાર એ દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ દિવસ
ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષ (તેજસ્વી પખવાડિયા) ના બીજા દિવસે દલીલો કે વિવાદ ટાળો. શુભ સમય જાણો.
Published : March 20, 2026 at 7:20 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 20 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષનો બીજો દિવસ છે. તેના દેવતા વિવદેવ છે. આ દિવસે ચંદ્રના દર્શન થવાને શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ છે. આ તિથિ કોઈપણ પ્રકારના વિવાદ કે સંઘર્ષ માટે સારી માનવામાં આવતી નથી. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.
20 માર્ચ પંચાંગ
વિક્રમ સંવત: 2082
મહિનો: ચૈત્ર
પક્ષ: શુક્લ દ્વિતીયા
દિવસ: શુક્રવાર
તિથિ: શુક્લ દ્વિતીયા
યોગ: બ્રહ્મ
નક્ષત્ર: રેવતી
કરણ: બાલ્વ
ચંદ્ર રાશિ: મીન
સૂર્ય રાશિ: મીન
સૂર્ય રાશિ: સૂર્યોદય: સવારે 6.26
સૂર્યાસ્ત: સવારે 6.32
ચંદ્રઉદય: સવારે 6.56
ચંદ્રઅસ્ત: રાત્રે 8.03
રાહુ કાલ: સવારે 10.58 થી બપોરે 12.29
યમગંધા: બપોરે 15.30 થી બપોરે 17.01
વ્યવસાયિક આયોજન માટે શુભ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીનમાં 16.40 ડિગ્રીથી ૩૦ ડિગ્રી સુધી વિસ્તરિત છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને તેનો દેવતા પુષ છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય અને સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર વ્યવસાયિક આયોજન અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ તરફના કાર્ય માટે યોગ્ય છે.
આજના નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે 10:58 થી 12:29 સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.