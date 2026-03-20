20 માર્ચ, 2026 પંચાંગ: શુક્રવાર એ દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ દિવસ

ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષ (તેજસ્વી પખવાડિયા) ના બીજા દિવસે દલીલો કે વિવાદ ટાળો. શુભ સમય જાણો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 20, 2026 at 7:20 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 20 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષનો બીજો દિવસ છે. તેના દેવતા વિવદેવ છે. આ દિવસે ચંદ્રના દર્શન થવાને શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ છે. આ તિથિ કોઈપણ પ્રકારના વિવાદ કે સંઘર્ષ માટે સારી માનવામાં આવતી નથી. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.

20 માર્ચ પંચાંગ

વિક્રમ સંવત: 2082

મહિનો: ચૈત્ર

પક્ષ: શુક્લ દ્વિતીયા

દિવસ: શુક્રવાર

તિથિ: શુક્લ દ્વિતીયા

યોગ: બ્રહ્મ

નક્ષત્ર: રેવતી

કરણ: બાલ્વ

ચંદ્ર રાશિ: મીન

સૂર્ય રાશિ: મીન

સૂર્ય રાશિ: સૂર્યોદય: સવારે 6.26

સૂર્યાસ્ત: સવારે 6.32

ચંદ્રઉદય: સવારે 6.56

ચંદ્રઅસ્ત: રાત્રે 8.03

રાહુ કાલ: સવારે 10.58 થી બપોરે 12.29

યમગંધા: બપોરે 15.30 થી બપોરે 17.01

વ્યવસાયિક આયોજન માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીનમાં 16.40 ડિગ્રીથી ૩૦ ડિગ્રી સુધી વિસ્તરિત છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને તેનો દેવતા પુષ છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય અને સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર વ્યવસાયિક આયોજન અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ તરફના કાર્ય માટે યોગ્ય છે.

આજના નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે 10:58 થી 12:29 સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

