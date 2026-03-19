19 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: ગુરૂવારે નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ

ચૈત્ર મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની અમાસ તિથિએ નવી શરૂઆત કરવાથી દૂર રહેવું જોઈએ. રાહુ કાળના સમયને જાણો.

Published : March 19, 2026 at 6:58 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 19 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિના દરમિયાન કૃષ્ણ પક્ષની અમાવસ્યા તિથિ છે. આ દિવસને "અંધકારનો દિવસ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દેવી કાલી આ દિવસની અધ્યક્ષતા કરે છે. લોકોને દાન આપવા, પ્રાણીઓને ખોરાક આપવા અને પૂર્વજોના સન્માન માટે ધાર્મિક વિધિઓ કરવા માટે આ એક અપવાદરૂપ શુભ દિવસ છે. આ દિવસે લગ્ન સમારોહ અથવા કોઈપણ નવા સાહસ શરૂ કરવાથી દૂર રહેવું જોઈએ; તેના બદલે, કોઈપણ નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ.

19 માર્ચ માટે પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ અમાવસ્યા
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ: અમાવસ્યા
  • યોગ: શુક્લ
  • નક્ષત્રઃ ઉત્તરાભાદ્રપદ
  • કરણ: નાગા
  • ચંદ્ર રાશિ: મીન
  • સૂર્ય ચિહ્ન : મીન
  • સૂર્યોદય: 06:27 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:31 PM
  • ચંદ્રોદય: ચંદ્રોદય નહીં
  • ચંદ્રાસ્ત: 06:59 PM
  • રાહુકાલ: 14:00 થી 15:30
  • યમગંધા: 06:27 થી 07:57

દેવતાઓના અભિષેક માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે, ચંદ્ર મીન રાશિ અને ઉત્તરભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં સ્થિત હશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 3°20' થી 16°40' સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા અહિરબુદ્ધન્ય છે, જે એક સર્પ દેવતા છે. આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ શનિ છે. આ નક્ષત્રને કુવા ખોદવા, પાયો નાખવા અથવા શહેરો સ્થાપિત કરવા, પ્રાયશ્ચિત વિધિઓ કરવા, વૃક્ષો રોપવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, પુણ્ય કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેવા, બીજ વાવવા, દેવતાઓને અભિષેક કરવા, મંદિરો બનાવવા, લગ્ન કરવા અથવા અન્ય કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

દિવસ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુ કાલમ (રાહુ દ્વારા શાસિત સમયગાળો) 14:00 થી 15:30 સુધી રહેશે. તેથી, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન આવું કરવાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ તરીકે ઓળખાતા સમયગાળાઓથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

