ETV Bharat / spiritual

13 માર્ચ, 2026 પંચાંગ: ચૈત્ર કૃષ્ણ પક્ષ નવમી, આ તિથિએ શુભ કાર્ય ટાળો

આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે, અને દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ છે.

13 માર્ચ, 2026 પંચાંગ
13 માર્ચ, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 6:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 13 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ નવમી છે. આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા યમ અને દેવી દુર્ગાનું શાસન છે. આ દિવસે કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. જો કે, આ દિવસે વિરોધીઓને હરાવવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકાય છે.

માર્ચ 13મી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
  • યોગ: વ્યતિપાત
  • નક્ષત્રઃ પૂર્વાષાદ
  • કરણ: ગર
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: ધનુરાશિ
  • સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 6:34 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:28 PM
  • ચંદ્રોદય: 3:30 AM (14મી માર્ચ)
  • ચંદ્રાસ્ત: 12:54 PM
  • રાહુ કાલ: 11:01 AM થી 12:31 PM
  • યમગંધા: 15:29 PM થી 16:58 PM

આ નક્ષત્રમાં દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરો

આજે ચંદ્ર ધનુ રાશિમાં અને પૂર્વાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુરાશિમાં બપોરે 1:20 PM થી 26:40 PM સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે અને તેનો દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાઢનો અર્થ "વિજય પહેલા" થાય છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ માનવામાં આવે છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 11:01 થી બપોરે 12:31 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

13TH MARCH 2026 PANCHANG
MARCH 2026 PANCHANG
2026 PANCHANG
PANCHANG 2026
13TH MARCH PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.