13 માર્ચ, 2026 પંચાંગ: ચૈત્ર કૃષ્ણ પક્ષ નવમી, આ તિથિએ શુભ કાર્ય ટાળો
આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે, અને દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ છે.
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 13 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ નવમી છે. આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા યમ અને દેવી દુર્ગાનું શાસન છે. આ દિવસે કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. જો કે, આ દિવસે વિરોધીઓને હરાવવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકાય છે.
માર્ચ 13મી પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: ચૈત્ર
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
- યોગ: વ્યતિપાત
- નક્ષત્રઃ પૂર્વાષાદ
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર ચિહ્ન: ધનુરાશિ
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: 6:34 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:28 PM
- ચંદ્રોદય: 3:30 AM (14મી માર્ચ)
- ચંદ્રાસ્ત: 12:54 PM
- રાહુ કાલ: 11:01 AM થી 12:31 PM
- યમગંધા: 15:29 PM થી 16:58 PM
આ નક્ષત્રમાં દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરો
આજે ચંદ્ર ધનુ રાશિમાં અને પૂર્વાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુરાશિમાં બપોરે 1:20 PM થી 26:40 PM સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે અને તેનો દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાઢનો અર્થ "વિજય પહેલા" થાય છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ માનવામાં આવે છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 11:01 થી બપોરે 12:31 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
