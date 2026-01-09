ETV Bharat / spiritual

16 જાન્યુઆરીએ મંગળ ગ્રહનું ગોચર આ 5 રાશિઓ માટે રહેશે શુભ, નોકરી અને વ્યવસાયમાં મળશે મોટો નફો!

લગભગ 18 મહિના પછી મંગળ ગોચર થઈ રહ્યું છે, જે બધી રાશિઓ પર અસર કરશે, પરંતુ તે ખાસ કરીને કેટલીક રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક રહેશે.

આજનું રાશીફળ
આજનું રાશીફળ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 9, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : 16 જાન્યુઆરીએ મંગળ રાશિ પરિવર્તન કરવા જઈ રહ્યો છે. સવારે 4:27 વાગ્યે મંગળ ધન રાશિ છોડીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. વૈદિક જ્યોતિષમાં મકર રાશિને મંગળની ઉચ્ચ રાશિ માનવામાં આવે છે, તેથી આ ગોચર મંગળ માટે અત્યંત શુભ અને શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે.

લખનૌ સ્થિત જ્યોતિષ ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાના મતે, મંગળ ગ્રહ ઊર્જા, હિંમત, બહાદુરી, નિર્ણાયકતા અને આત્મવિશ્વાસ માટે જવાબદાર ગ્રહ છે. લગભગ 18 મહિના પછી થનારું આ ગોચર બધી રાશિઓ પર અસર કરશે, પરંતુ મેષ, સિંહ, વૃશ્ચિક, ધનુ અને મીન રાશિ માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક સાબિત થશે.

મેષ રાશિ માટે, મંગળ દસમા ભાવમાં ગોચર કરશે. મંગળ તમારી રાશિનો સ્વામી છે, તેથી આ સંક્રમણ તમારા કારકિર્દી માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમને નેતૃત્વની ભૂમિકા અને કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે. તમારા આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં વધારો થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થવાના સંકેતો છે, જોકે તમે તમારી સિદ્ધિઓથી સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ નહીં હોવ અને પ્રગતિ માટે ઝંખતા રહેશો.

સિંહ રાશિ માટે, મંગળ છઠ્ઠા ભાવમાં ગોચર કરશે. સૂર્ય અને મંગળના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો ફાયદાકારક રહેશે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રશંસા અને પ્રમોશન મળી શકે છે. સ્પર્ધાઓમાં સફળતા શક્ય બનશે, અને નેતૃત્વ કૌશલ્ય ઉભરી આવશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે, અને મિલકત સંબંધિત નિર્ણય પણ શક્ય છે.

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે, મંગળ ત્રીજા ઘરમાં ગોચર કરશે. મંગળ પણ આ રાશિનું શાસન કરે છે, તેથી હિંમત અને આત્મવિશ્વાસ વધશે. કારકિર્દીની નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે, અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બનશે. કૌટુંબિક સંબંધો વધુ સુમેળભર્યા બનશે, ખાસ કરીને તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે.

ધન રાશિના જાતકો માટે, મંગળ ધન રાશિ માટે બીજા ભાવમાં ગોચર કરશે. આનાથી તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને સંપત્તિનો સંચય થશે. રોકાણ અથવા વ્યવસાયિક નિર્ણયો ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. વૈવાહિક જીવન વધુ સુમેળભર્યું બનશે, અને તમારા પરિવાર સાથે ધાર્મિક યાત્રાની શક્યતાઓ છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે.

મીન રાશિ માટે, મંગળ અગિયારમા ભાવમાં ગોચર કરશે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિ, આવકમાં વધારો અને પ્રમોશનની શક્યતા છે. નવી નોકરી શોધી રહેલા લોકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે, અને સંબંધો મજબૂત બનશે.

આ પણ વાંચો...

  1. આ રાશિના જાતકોનો સમય સારો રહેશે, વાંચો આજનું રાશિફળ...
  2. તુલા રાશિનું મંગલ હો! જાણો અન્ય રાશિઓનો હાલ...

TAGGED:

MANGAL GOCHAR
MANGAL GOCHAR ON JANUARY 16
2026 KA RASHIFAL
MANGAL GOCHAR ON JANUARY 2026
MANGAL GOCHAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.