મકરસંક્રાંતિના દિવસે દાન અને પુણ્યને મનાઈ છે સર્વોત્તમ, સફેદ તલ અને ખીચડાને મનાઈ છે સર્વશ્રેષ્ઠ દાન

આજના દિવસે સ્નાનની સાથે દાન અને પુણ્યને પણ ખૂબ જ મહત્વનો માનવામાં આવે છે. આ દિવસે 12 જાતિઓના જાતકો માટે દાનનું વિશેષ મહત્વ છે.

Published : January 14, 2026 at 6:04 AM IST

જુનાગઢ: આજે મકરસંક્રાંતિનો પર્વ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આજના દિવસે સ્નાનની સાથે દાન અને પુણ્યને પણ ખૂબ જ મહત્વનો અને પુણ્યશાળી માનવામાં આવે છે. મકરસંક્રાંતિના દિવસે સફેદ તલ અને ખીચડાનું દાન કરવાથી કોઈપણ વ્યક્તિ મનવાંચ્છીતફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તેવી માન્યતા વર્ષોથી ચાલતી આવી છે. આજના દિવસે 12 જાતિઓના જાતકો માટે દાનનું વિશેષ મહત્વ પણ જોવા મળે છે.

મકરસંક્રાંતિનું દાન દરેક રાશિના જાતકો માટે પુણ્યશાળી

આજે મકરસંક્રાંતિનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. જે રીતે આજના દિવસના સ્નાનને ખૂબ મહત્વનું અને પુણ્યશાળી માનવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે આજના દિવસે કરવામાં આવેલા દાનને પણ ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવ્યું છે. આજના દિવસે શ્રી હરિ વિષ્ણુને સફેદ તલ અને પાંચ ધાન્ય માંથી બનાવવામાં આવેલો ખીચડો અર્પણ કરવાની સાથે બાર રાશિના જાતકોએ સફેદ તલ અને ખીચડાનું દાન જરૂરિયાત મંદ લોકોને કરવાથી સંક્રાંતિના દિવસે ખૂબ પુણ્યશાળી ફળ પ્રાપ્ત થતું હોય છે.

આજના દિવસે વિષ્ણુ પૂજાનું પણ મહત્વ

મકરસંક્રાંતિના દિવસે વિષ્ણુપૂજાનું પણ ખૂબ ધાર્મિક મહત્વ માનવામાં આવે છે. સંક્રાંતિના દિવસે પીપળાના વૃક્ષને જળ અર્પણ કરીને તેની ઉપાસના કરવામાં આવે તો તે કોઈ પણ રાશિના જાતકો માટે શુભ ફળદાયી માનવામાં આવે છે. સંક્રાંતિના દિવસે 108 અને 1008 નામનું શ્રીહરિ વિષ્ણુનું ઉચ્ચારણ કરીને તમામ રાશિના જાતકો તેમનું પુણ્ય ફળ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

મકરસંક્રાંતિના દિવસે દાન અને પુણ્યને મનાઈ છે સર્વોત્તમ
ખીચડાનો પ્રસાદ

આજના દિવસે તમામ રાશિના લોકોએ તલના તેલનો દીવો કરીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના કરવામાં આવે તો પણ તેને મહત્વની માનવામાં આવે છે. પાંચ ધાન્ય અને સુકામેવા માંથી બનેલી ખીચડી પ્રસાદ તરીકે આરોગવાની સાથે તેને અન્ય લોકોને દાન કરવામાં આવે તો પણ શ્રીહરી નારાયણ આ પ્રકારના દાનથી પ્રસન્ન થતા હોય છે. આજના દિવસે નારાયણે એક ચોખાના દાણા માંથી ખીચડી બનાવીને પ્રસાદ અર્પણ કર્યો હતો, જેથી સંક્રાંતિના દિવસે ખીચડીનો પ્રસાદ પણ આટલો જ મહત્વનો માનવામાં આવે છે.

સંપાદકની પસંદ

