ETV Bharat / spiritual

હોળી પર ચંદ્રગ્રહણ, ક્યાં દેખાશે, ક્યારે કરવા પૂજા-પાઠ, ક્યારે શરૂ થશે સુતક કાળ, જાણો

ચંદ્રગ્રહણ અંગે શાસ્ત્રોમાં ઘણા અર્થઘટન છે. ગ્રહણ શરૂ થાય તે પહેલાં સૂતક કાળ શરૂ થાય છે.

ચંદ્રગ્રહણ (concept)
ચંદ્રગ્રહણ (concept) (NASA)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 2, 2026 at 7:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: 3 માર્ચે પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ છે. તેને ખાસ માનવામાં આવે છે. જ્યારે પૃથ્વી, સૂર્ય અને ચંદ્ર એક સરખી લાઈનમાં આવે છે, ત્યારે પૃથ્વીનો પડછાયો ચંદ્ર પર પડે છે. આને ચંદ્રગ્રહણ કહેવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન, ચંદ્ર લાલ દેખાશે. તેને બ્લડ મૂન પણ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે ચંદ્ર સીધો પૃથ્વીના પડછાયામાંથી પસાર થશે. મંગળવારે સાંજે, ચમકદાર અને પૂર્ણ ચંદ્ર પર પડછાયો પડવાનું શરૂ થશે. એકવાર સંપૂર્ણ પડછાયો પડ્યા પછી તે લાલ રંગમાં ચમકવા લાગશે.

જો હવામાન સ્વચ્છ રહેશે, તો તમે તેને જોઈ શકો છો. ખગોળશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં દૃશ્યતા વધુ સારી રહેવાની અપેક્ષા છે, જેના કારણે તે ત્યાં વધુ સ્પષ્ટ રીતે દૃશ્યમાન થશે. તે આસામ, અરુણાચલ પ્રદેશ, મણિપુર, નાગાલેન્ડ અને મિઝોરમમાં દેખાશે. તમે તેને દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નાઈ અને કોલકાતાથી પણ જોઈ શકો છો. જો કે, અહીંથી દ્દશ્યતા એટલી સ્પષ્ટ ન હોઈ શકે. ખાસ ચશ્માની જરૂર નથી. તમે તેને નરી આંખે જોઈ શકો છો. તેની કોઈ સ્વાસ્થ્ય અસર થશે નહીં. વૈજ્ઞાનિક રીતે, ચંદ્રગ્રહણ એક ખગોળીય ઘટના છે. તેથી, તેની સ્વાસ્થ્ય અથવા દૈનિક જીવન પર કોઈ અસર થશે નહીં. જોકે, ધાર્મિક વિદ્વાનો આ બાબતે અસંમત છે.

ચંદ્રગ્રહણ અંગે શાસ્ત્રોમાં ઘણા અર્થઘટન છે. ગ્રહણ શરૂ થાય તે પહેલાં સૂતક કાળ શરૂ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ શુભ કાર્ય કરવામાં આવતું નથી. આ સમયે, સૂતક કાળ નવ કલાક પહેલા શરૂ થાય છે. સૂતક કાળ દરમિયાન તમે પૂજા-પાઠ કરી શકતા નથી. ગ્રહણ સમાપ્ત થયા પછી લોકો સ્નાન કરે છે અને પૂજા કરે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, સૂતક કાળ 3 માર્ચે સવારે 9:39 વાગ્યે શરૂ થશે અને ગ્રહણ સમાપ્ત થતાં જ સમાપ્ત થશે.

દિલ્હીના પ્રખ્યાત કાલકાજી મંદિરના મહંત પીઠાધીશેશ્વર સુરેન્દ્રનાથ અવધૂતે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે આ વખતે ચંદ્રગ્રહણ બપોરે 3:20 વાગ્યે શરૂ થશે અને સાંજે 6:57 વાગ્યા સુધી ચાલશે.

પંડિત ઉમાશંકર મિશ્રા કહે છે કે, ગ્રહણ દરમિયાન મંત્ર જાપ અને પૂજા શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. ગ્રહણ સમાપ્ત થયા પછી (સાંજે 6:57 વાગ્યા પછી), આખા ઘરમાં ગંગા જળ છાંટો, સ્નાન કરો અને દાન કરો. તે પછી જ, બીજા દિવસે, 4 માર્ચે, સુરક્ષિત અને આનંદથી હોળીનો આનંદ માણો.

લખનૌના પ્રખ્યાત જ્યોતિષી ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રા કહે છે કે, સિંહ, કન્યા અને કુંભ રાશિના લોકોએ ગ્રહણ દરમિયાન ખાસ સાવધાની રાખવી જોઈએ, જ્યારે મેષ અને મિથુન રાશિ માટે આ સમય શુભ રહેશે. ગ્રહણ દરમિયાન નકારાત્મક ઉર્જા ફરે છે. તેથી, જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ તેનાથી બચો.

ધાર્મિક માન્યતા મુજબ દેવતાઓ અને રાક્ષસો વચ્ચે સમુદ્ર મંથન દરમિયાન રાહુએ અમૃત પીધું હતું. તે એક રાક્ષસ હતો. તેથી, ભગવાન વિષ્ણુએ તેનું માથું કાપી નાખ્યું. તેનું માથું રાહુ કહેવાય છે, અને તેનું ધડ કેતુ કહેવાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ત્યારથી રાહુ અને કેતુ સૂર્ય અને ચંદ્રને ગળી રહ્યા છે, જેના કારણે ગ્રહણ થાય છે.

ચંદ્ર લાલ કેમ થાય છે?

ખરેખર, જ્યારે પૃથ્વી ચંદ્રની સામે આવે છે, ત્યારે તેનો પડછાયો તેના પર પડે છે. આનાથી "બ્લડ મૂન" થાય છે. તેની લાલાશ તે સમયે પૃથ્વીના વાતાવરણની સ્થિતિ પર આધાર રાખે છે. વાતાવરણમાં જેટલી ધૂળ વધુ હશે, તેટલો ઓછો પ્રકાશ પસાર થવા દેશે, જેના કારણે ચંદ્ર ઘેરો લાલ દેખાશે. તેનાથી વિપરીત, જો વાતાવરણ ધૂળથી મુક્ત હશે, તો તે વધુ પ્રકાશ પસાર થવા દેશે, જેના કારણે ચંદ્ર નારંગી દેખાશે.

વાદળમાંથી ફક્ત લાલ પ્રકાશ જ પસાર થાય છે, કારણ કે વાદળી પ્રકાશ (જેની તરંગલંબાઇ ઓછી હોય છે) વિખેરાય છે. આને "રેલે સ્કેટરિંગ" કહેવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયાના કારણે આકાશ વાદળી દેખાય છે. વાદળી પ્રકાશ વાતાવરણમાંથી ચંદ્ર તરફ પસાર થતો નથી કારણ કે તે સમગ્ર આકાશમાં ફેલાયેલો છે. દિવસ દરમિયાન આપણે આકાશમાં ગમે ત્યાં જોઈએ, આપણી નજર અનિવાર્યપણે વાદળી પ્રકાશના આ વિખરાયેલા કિરણોમાંથી એક પર પડશે.

અવકાશી ખોટી ગોઠવણી
કારણ કે ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષા સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષાની તુલનામાં થોડી નમેલી હોય છે, તેથી ત્રણેય પિંડ હંમેશા સંપૂર્ણ રીતે નથી આવતા, જેથી આપણે પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ જોઈ શકીએ. આગામી છ ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન, ચંદ્ર પર પૃથ્વીનો સંપૂર્ણ પડછાયો પડવાના બદલે ફક્ત થોડા સમય પડછાયાનો પ્રવેશ થશે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરેન્દ્રનગર: દુધરેજધામ વડવાળા દેવના સાનિધ્યમાં ધર્મસભાનું આયોજન, 250થી વધુ સંતોની ઉપસ્થિત
  2. રાળના અજવાળે શ્રીકૃષ્ણને શોધતી ગોપીઓ, કૃષ્ણ અને ગોપીની વિરહની આ ઘટનાનું સાક્ષી બન્યું હતું જુનાગઢ

TAGGED:

LUNAR ECLIPSE ON HOLI
LUNAR ECLIPSE SUTAK PERIOD
ચંદ્રગ્રહણનો સુતક કાળ
હોળી પર ચંદ્રગ્રહણ
LUNAR ECLIPSE ON HOLI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.