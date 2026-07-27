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27 જુલાઇ 2026નું રાશિફળ: સિંહ રાશિ માટે કેવો રહેશે સોમવારનો દિવસ, વાંચો ભવિષ્યફળ

ચંદ્રએ આજે ​​પોતાની રાશિ બદલી છે. અત્યાર સુધી તે વૃશ્ચિક રાશિમાં હતો, પરંતુ હવે તે ધન રાશિમાં સ્થિત છે.

27 જુલાઇ 2026નું રાશિફળ
27 જુલાઇ 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 6:46 AM IST

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મેષ- સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. કોઈની સાથે અણબનાવ અથવા મતભેદ થવાની સંભાવના છે. તમે શારીરિક થાક અનુભવી શકો છો. માનસિક અસ્વસ્થતાને કારણે કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ બની શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક અથવા શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકો છો અથવા પૂજા સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. સાથીદારો અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો થઈ શકે છે. આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો; નકારાત્મક વિચારો રાખવા તમારા માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે.

વૃષભ- સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. ખરાબ સ્વાસ્થ્ય કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવામાં અવરોધ લાવી શકે છે. તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો, અને કામનો બોજ માનસિક તણાવનું કારણ બની શકે છે. મુસાફરીની યોજનાઓમાં અવરોધો આવી શકે છે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આ આદર્શ સમય નથી. તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો. માનસિક શાંતિ મેળવવા માટે તમે યોગ અને ધ્યાન તરફ વળશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ હોઈ શકે છે, જોકે સાંજ સુધીમાં પરિસ્થિતિ સુધરી શકે છે.

મિથુન- સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે દિવસની શરૂઆત હળવાશ, ખુશ અને ઉર્જાવાન અનુભવથી કરશો. તમે મહેમાનો અને મિત્રો સાથે પિકનિક અથવા સમૂહ ભોજનનું આયોજન કરી શકો છો. નવા કપડાં, ઘરેણાં અથવા વાહન ખરીદવાના સંકેતો છે. તમે આનંદિત અનુભવશો અને નવા લોકો તરફ આકર્ષિત થઈ શકો છો. તમને તમારા સામાજિક જીવનમાં માન અને લોકપ્રિયતા મળશે. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી નફાકારક સાબિત થશે, અને તમે વૈવાહિક સુખનો આનંદ માણશો.

કર્ક- સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સુખ અને સફળતા લાવે છે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે શાંતિ અને ખુશીથી દિવસ પસાર કરશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને લાભ થશે. તમે વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો અને તમારા કાર્યમાં ઓળખ મેળવી શકશો. સ્ત્રી મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. તમને તમારા ગૌણ અધિકારીઓ અને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના વરિષ્ઠ લોકો તરફથી માર્ગદર્શન મળશે.

સિંહ - સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનો આનંદ માણશો. તમારી સર્જનાત્મકતાને નવી અભિવ્યક્તિ મળશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમને તમારા બાળકની પ્રગતિના સમાચાર મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ ઉત્તમ સમય છે. તમને કોઈ પુણ્ય અથવા દાન પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવાની તક મળી શકે છે. આધ્યાત્મિકતામાં તમારી રુચિ વધશે. દિવસ લાભની સંભાવનાઓ ધરાવે છે.

કન્યા - સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ નથી. તમે વિવિધ બાબતો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો, જેના કારણે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાની લાગણી થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. કોઈપણ દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કરતા પહેલા સાવધાની રાખો અને કાળજીપૂર્વક વિચારો. ખર્ચ થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળ થવા માટે, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરવો જોઈએ.

તુલા – સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે દિવસ અનુકૂળ છે. ભાગ્યમાં વધારો અને નાણાકીય લાભની શક્યતાઓ છે. તમારે કૌટુંબિક અથવા વ્યાવસાયિક કારણોસર મુસાફરી કરવાની જરૂર પડી શકે છે. ધાર્મિક યાત્રા સફળતાપૂર્વક યોજાઈ શકે છે. તમને વિદેશથી શુભ સમાચાર મળશે. ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. તમે તમારા નિર્ધારિત કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારા પ્રેમ જીવન માટે દિવસ સકારાત્મક લાગે છે.

વૃશ્ચિક – સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં બીજા ભાવમાં રહેશે. કૌટુંબિક વિવાદોથી બચવા માટે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. આજે તમારું વર્તન કોઈની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. તમારા વર્તન પર સંયમ રાખો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમને પસ્તાવો અથવા માનસિક તકલીફનો અનુભવ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે. આજે તમને કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.

ધન- સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનો આનંદ માણશો. તમે ભૂતકાળની ચિંતાઓથી મુક્ત રહેશો અને આર્થિક રીતે લાભ મેળવી શકશો. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે સફળતાપૂર્વક પહેલ કરી શકશો. નોકરી કરતા લોકો સમયસર તેમના કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશે. ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની શક્યતા છે. પ્રિયજનો અને મિત્રોને મળવાથી તમને આનંદ થશે. કૌટુંબિક સંબંધો મજબૂત થશે, અને તમારી સામાજિક સ્થિતિ સુધરશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો.

મકર- સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. તમારી વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં અન્ય લોકો તરફથી દખલગીરી વધી શકે છે. ખર્ચ સામાન્ય કરતાં વધુ રહેવાની શક્યતા છે. તમે ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો, જેમાં ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય ચિંતાઓ ઊભી થઈ શકે છે. તમારા પુત્ર અથવા સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. વધારાની મહેનત કર્યા પછી જ સફળતા મળશે. તમે માનસિક ચિંતા અનુભવી શકો છો. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવો.

કુંભ- સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારા બધા પ્રયત્નોમાં લાભ થવાના સંકેતો છે. આજે કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું ટાળો. તમને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર લાભ જોવા મળશે, અને તમને સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ લાભ મળી શકે છે. તમારા બાળકો સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમારી આવક વધશે, અને પ્રવાસનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે તમારા કાર્યસ્થળ પર બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમે આજે એક મોટી રોકાણ યોજના પણ બનાવી શકો છો.

મીન- સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં દસમા ભાવમાં રહેશે. વ્યાવસાયિક દૃષ્ટિકોણથી, આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. ઉપરી અધિકારીઓ કાર્યસ્થળ પર તમારી સફળતાથી ખુશ થશે, અને પ્રમોશનની શક્યતાઓ છે. ઉદ્યોગપતિઓ નફો અને તેમના વ્યવસાયિક કામગીરીમાં વિસ્તરણ જોશે. તમને તમારા પિતા દ્વારા લાભ મળશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ પ્રવર્તશે, અને તમારી પ્રતિષ્ઠા અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. આજે મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજના પણ બની શકે છે. સ્વાદિષ્ટ ભોજન તમને ખુશીઓ આપશે.

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