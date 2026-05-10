3 વર્ષે ભક્તિ મારફત ફળ મેળવવાનો આવતો મહિનો, જાણો આ મહિનામાં કયા કાર્ય થઈ શકે અને ક્યાં નહીં ?
હિન્દૂ શાસ્ત્રમાં ધર્મ પ્રમાણે ત્રણ વર્ષે અંદાજે પુરુષોત્તમ માસ એટલે અધિક માસ આવે છે. ત્યારે શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોશીનું શુ કહેવું છે આ વિષે જાણીશું...
Published : May 10, 2026 at 1:20 PM IST
ભાવનગર: હિન્દુ ધર્મની પરંપરા અને પંચાંગ મુજબ તિથિને આધારે આખા વર્ષની ગણતરી કરવામાં આવે છે. ત્યારે હિન્દુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે પંચાગમાં દર અઢી કે ત્રણ વર્ષે એક અધિક માસ આવતો હોય છે. આ અધિક માસને પુરુષોત્તમ મહિનો કહેવામાં આવે છે. જો કે આ સમયગાળામાં જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર કેટલાક કામો ઉપર બ્રેક લાગે છે, ત્યારે કેટલાક કામો જે ભક્તિ સાથે જોડાયેલા છે તેને ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. અઢી ત્રણ વર્ષે આવતી ઘડીમાં લાભ લેવાનું ચૂકવું જોઈએ નહીં. ત્યારે શું કહે છે શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઇ જોશી, જાણીએ તેમની પાસેથી.
અધિક માસ એટલે શું અને આ વર્ષે ક્યારે ?
શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઇ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, 17 મે 2026થી લઈને 15 જૂન 2026 આ સમય દરમિયાન પુરુષોત્તમ માસ શરૂ થાય છે. આ વર્ષે અધિક માસ છે. આ સમયમાં જેટલી ભક્તિ કરો તેનું ખૂબ વધારે ફળ મળે છે. ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિ અને ધાર્મિક કાર્યો કરવાથી વધુ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. પુરુષોત્તમ માસની ગણતરી કેવી હોય છે કે સૂર્ય અને ચંદ્રની તિથિમાં ક્ષય હોય જેને પગલે 365 દિવસ પૂરા થતા નથી. આથી 20 દિવસ ત્રણ વર્ષે અધિક માસ તરીકે આવે છે, જેને પુરુષોત્તમ માસ પણ કહેવામાં આવે છે.
પુરષોતમ માસમાં કયા કાર્યો કરવા ક્યા નહીં ?
પુરુષોત્તમ મહિનો હોય ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. પરંતુ આ સમયગાળામાં કેવા પ્રકારના કાર્ય કરવા જોઈએ તેને લઈને શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઇ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, આ સમયગાળામાં કુંભ વિવાહ, ગ્રહશાંતિ, નવગ્રહ હોમ, રુદ્રાભિષેક, મહામૃત્યુંજય જાપ, તપ, જપ, દાન, ભજન, ભાગવત સપ્તાહ, રામાયણ પાઠ, વિષ્ણુ સહસ્ત્રના પાઠ, કોઈ વ્રત કે વ્રતની પૂનમ, કુળદેવી કે પિતૃઓનું સ્મરણ કરવાથી અનેક ગણું ફળ મળે છે. આ પ્રકારના કાર્યો પુરુષોત્તમ માસમાં કરવા જોઈએ.
પુરષોતમ મહિનામાં આ કાર્ય ન થાય
હિન્દુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે જોવા જઈએ તો અધિક માસને લઈને શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઇ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, આ સમયમાં લગ્ન, વૈવિશાળ, ગૃહ પ્રવેશ, વાસ્તુપૂજન, સગાઈ, મુંડન સંસ્કાર, જનોઈ સંસ્કાર, નામકરણ કે કોઈ નવો ધંધો શરૂ કરવો કે કોઈ નવી મિલકત ખરીદવી, વાહન ખરીદવાની વાત હોય અથવા તો કુવો ગાળવાની વાત હોય તેમજ દેવ પ્રતિષ્ઠા કરવાની વાત હોય તો આ મહિનામાં ટાળવું જોઈએ. તેમ શાસ્ત્રમાં વર્જિત ગણાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે વિષ્ણુ ભગવાનની ભક્તિ જપ તપ દાન વગેરેનું મહત્વ રહેલું છે.
ડિસ્કલેમર: અહીં આપેલી ઉપરોક્ત માહિતી ભાવનગર સ્થિત શ્રીધર પંચાંગવાળાએ પુરી પાડી છે.