ખરમાસમાં આ 3 રાશિના જાતકોના જીવનમાં વધી શકે છે મુશ્કેલી, ધન અને કરિયર પર અસર!

ખરમાસ 16 ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, આ સમય દરમિયાન કેટલીક રાશિઓને ખાસ સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 14, 2025 at 6:34 PM IST

હૈદરાબાદ: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ડિસેમ્બર મહિનો ખાસ મહત્વ ધરાવે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, સૂર્ય 16 ડિસેમ્બરે સવારે 4:27 વાગ્યે ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ ખગોળીય ઘટના સાથે જ ખરમાસની શરૂઆત થઈ જશે. લખનૌ સ્થિત જ્યોતિષ ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે સૂર્ય ધન રાશિમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે તેનો પ્રભાવ ઓછો થાય છે અને આ સમયગાળા દરમિયાન શુભ ઘટનાઓ પર રોક લાગી જાય છે.

વૃષભ રાશિ માટે સાવધાની

ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રા કહે છે કે વૃષભ રાશિના લોકોને ખરમાસ દરમિયાન ખાસ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન કામ પર સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. નવી જવાબદારીઓ તણાવ વધારી શકે છે, અને સાથીદારો સાથે દલીલો થવાની સંભાવના છે. નવા વ્યવસાયોમાં રોકાણ ટાળવું જોઈએ. સંબંધોની સમસ્યાઓ વૈવાહિક જીવનમાં સંઘર્ષ તરફ દોરી શકે છે. અકસ્માતોનું જોખમ પણ રહેલું છે.

મકર રાશિના લોકોએ સાવધાની રાખવી જોઈએ
મકર રાશિના લોકોએ તેમના સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આ સમય દરમિયાન પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. જો તમે તમારી વાણી પર સંયમ નહીં રાખો, તો તમે વિવાદોમાં ફસાઈ શકો છો. માનસિક તણાવ અને પરિવારના સભ્યો સાથે સંઘર્ષ પણ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન વિદેશ યાત્રા ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

મીન રાશિ માટે પડકારજનક સમય
મીન રાશિ માટે ખરમાસ અત્યંત પડકારજનક હોઈ શકે છે. ખર્ચ વધી શકે છે, અને તમને બિનજરૂરી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારે તમારી નોકરી અને શિક્ષણમાં વધુ મહેનત કરવાની જરૂર પડશે, નહીં તો તમને સફળતા મળશે નહીં. નોકરીયાત વ્યક્તિઓએ કાર્યસ્થળમાં ઓફિસ રાજકારણથી સાવધ રહેવું જોઈએ.

જ્યોતિષ ઉમાશંકર મિશ્રા કહે છે કે ખરમાસ દરમિયાન બધી રાશિના લોકોએ ધીરજ અને સંયમ રાખવો જોઈએ. આ સમય દરમિયાન કોઈપણ શુભ પ્રસંગો, મોટા રોકાણો અથવા મુસાફરી ટાળવી શ્રેષ્ઠ છે. સ્વાસ્થ્ય અને પરિવારની બાબતોમાં પણ ખાસ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ધન રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર જીવનના વિવિધ પાસાઓને અસર કરે છે, જેના કારણે આ સમય દરમિયાન સાવચેતીપૂર્વક અને સમજદારીપૂર્વક નિર્ણયો લેવાનું ખાસ મહત્વનું બને છે.

KHARMAS 2025
KHARMAS SUN TRANSIT IN SAGITTARIUS
KHARMAS 2025

