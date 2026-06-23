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સાવધાન! 26 જૂનથી બની રહ્યો છે મહા-અશુભ 'કેન્દ્ર યોગ', આ 4 રાશિઓ પર તૂટશે મુશ્કેલીનો પહાડ!

જ્યોતિષાચાર્ય અનુસાર, 26 જૂને સૂર્ય-વરુણનો અશુભ 'કેન્દ્ર યોગ' બનશે, જેનાથી ઘણી રાશિના જાતકોને પરેશાની આવશે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 4:56 PM IST

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હૈદરાબાદ: જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, 26 જૂન, 2026 ના રોજ એક અત્યંત દુર્લભ અને મહત્વપૂર્ણ ખગોળીય ઘટના બનવાની છે. દ્રિક પંચાંગ મુજબ, આ દિવસે સૂર્ય અને વરુણ (નેપ્ચ્યુન) ગ્રહ એકબીજાથી ઠીક 90-ડિગ્રીના ખૂણા પર આવશે. વૈદિક જ્યોતિષમાં, આ સ્થિતિને 'કેન્દ્ર યોગ' અથવા 'સમકોણ દ્રષ્ટિ યોગ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લખનૌના જ્યોતિષી ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રા જણાવે છે કે આ ગ્રહોની સ્થિતિ ચોક્કસ રાશિના વ્યક્તિઓના જીવનમાં મોટી ઉથલપાથલ લાવી શકે છે, જેથી તેમનો 'મુશ્કેલ સમય' શરૂ થવાની આશંકા છે.

કેન્દ્ર યોગ શું છે, અને તેને શા માટે ખતરનાક માનવામાં આવે છે?
જ્યોતિષીચાર્યનું કહેવું છે કે, જ્યારે બે મુખ્ય ગ્રહો એકબીજાથી ચોથા કે દસમા ભાવ પર સ્થિત હોય છે, ત્યારે તેમની વચ્ચે આંતરિક તણાવ પેદા થાય છે. જ્યોતિષમાં, સૂર્ય આત્મા, સન્માન, પિતા અને જીવન ઊર્જાનો કારક માનવામાં આવે છે. તેનાથી વિપરીત, વરુણ ભ્રમ, રહસ્ય, અવચેતન મન અને કલ્પનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ બંનેનું સમકોણ પર આવવું વ્યક્તિની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાને નબળી પાડે છે અને ચારેય બાજુ ભ્રમની સ્થિતિ પેદા કરે છે.

આ 4 રાશિના જાતકોએ રહેવું ખૂબ સાવધાન

  • મેષ: આ રાશિના વ્યક્તિઓએ તેમના કાર્યસ્થળમાં સાવચેત રહેવું જોઈએ. સાથીદારો અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મતભેદો ઊભી થઈ શકે છે. વધુમાં, તેમના પિતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતાઓ વધી શકે છે.
  • મિથુન: કારકિર્દીને લઈને મન અસમંજસમાં રહેશે. બનેલા કાર્યો અચાનક અટકી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ મોટા વ્યવસાયિક રોકાણ કરવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે.
  • કન્યા: ભાગીદારી આધારિત સાહસોમાં તણાવ પેદા થઈ શકે છે. વૈવાહિક જીવનમાં ગેરસમજણોને કારણે જીવનસાથી સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. વ્યક્તિએ વાણીમાં સંયમ રાખવો જોઈએ.
  • ધન: કૌટુંબિક સુમેળ અને શાંતિ ખોરવાઈ શકે છે. મિલકત અથવા રિયલ એસ્ટેટ બાબતોને લગતા કાનૂની વિવાદો અથવા કોર્ટ કેસ થવાની સંભાવના છે.

અશુભ પ્રભાવથી બચવાના ચોક્કસ ઉપાયો
આ નકારાત્મક પ્રભાવને ઘટાડવા માટે, વ્યક્તિઓને 26 જૂનની આસપાસ ખાસ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આત્મવિશ્વાસ વધારવા માટે તાંબાના વાસણનો ઉપયોગ કરીને દરરોજ સૂર્ય ભગવાનને અર્ઘ્ય અર્પણ કરો. વરુણ સાથે સંકળાયેલા માનસિક તણાવથી બચવા માટે નિયમિત ધ્યાન અને પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરો. સૌથી અગત્યનું, આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ મોટા નાણાકીય વ્યવહારો, રોકાણો અથવા કાગળકામથી સંપૂર્ણપણે દૂર રહો.

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