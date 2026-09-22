ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન આ વાતોનું રાખજો ખાસ ધ્યાન, જાણો શું કરવું અને શું નહીં?
આ પવિત્ર જળને કોઈ અલગ વાસણમાં કે કોઈ પવિત્ર વૃક્ષના મૂળમાં રેડી દેવું. ધ્યાન રાખો કે પાણી તમારા પગના સંપર્કમાં ન આવે...
Published : September 22, 2026 at 3:09 PM IST
તાજેતરના વર્ષોમાં ગણેશોત્સવને લઈને એક મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. જ્યાં પારંપરિક રીતે વિસર્જનમાં મોટાભાગે અનંત ચતુર્દશી (10મા દિવસે)એ ભારે ભીડ એકઠી થતી હતી, ત્યારે હવે ભક્ત પોતાની ભક્તિ, સુવિધા અને પરંપરાઓના હિસાબેથી 3, 5, 6, 7 દિવસે 'બાપ્પા'ને વિદાય આપી દે છે. આ વર્ષે અનંત ચતુર્દશીએ મુખ્ય વિસર્જન 25 સપ્ટેમ્બર, 2026એ થશે, મોટા શહેરો અને પંડાલોમાં તૈયારીઓ જોરો પર છે. ત્યારે આ ખબર મારફતે ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન શું કરવું અને શું ન કરવું એ અમે તમને જણાવીશું....
ભગવાન ગણેશનું વિસર્જન કેવી રીતે કરવું
વિસર્જન પહેલા, રીતિ-રિવાજોના અનુસાર ભગવાન ગણેશની પૂજા કરો. ધૂપ, દીવો, ફૂલ, દુર્વા અને નૈવેધ (પ્રસાદી) અર્પિત કરો. વિસર્જન સ્થળ પર પહોંચ્યા બાદ, ભગવાન ગણેશને ફરીથી હળદર, સિંદૂર અને અક્ષત ચઢાવો. વિસર્જનના સમયે, એ સુનિશ્ચિત કરો કે ભગવાનને ચઢાવાયેલી ચીજો, જેમ કે પાન, સોપારી, મોદક અને નારિયળ પણ મૂર્તિ સાથે જ વિસર્જિત કરવામા આવે. નારિયળને તોડીને નહીં, તેને આખુ જ વિસર્જિત કરવું.
મૂર્તિને એક જ વારમાં પાણીમાં ન નાખો, પણ તેને ધીરે-ધીરે વિસર્જિત કરો. જો તમે ઘર પર વિસર્જન કરી રહ્યા છો, તો મૂર્તિ કરતા મોટા વાસણનો ઉપયોગ કરો અને તેમાં એટલું પાણી ભરો કે મૂર્તિ આખી ડૂબી જાય. ત્યાર બાદ, તે પવિત્ર જળને કોઈ અલગ વાસણમાં કે કોઈ પવિત્ર વૃક્ષના મૂળમાં રેડો. ધ્યાન રાખો કે પાણી તમારા પગના સંપર્કમાં ન આવે કે અશુદ્ધ ન થાય, તેને ગંદા હાથે ન અડો. વિસર્જન દરમિયાન કાળા કપડા કે એવા રંગના કપડા પહેરવાથી બચવું જોઈએ.
ગણેશ વિસર્જનના સમયે આ 7 ભૂલોથી બચો
પ્રસાદી વગર મૂર્તિનું વિસર્જન ન કરો
બાપ્પાને વિદાય કરતી વખતે નારિયળ ન ચઢાવો
માળા અને સજાવટના સામાનને કચરા કે નદીમાં ફેંકવાથી બચો. તેને દાન કરી દેવું કે ઉપયોગમાં લઈ લેવું.
મુહૂર્તનું પાલન ન કરવાથી બચવું
વિસર્જનના તરત બાદ બધી સજાવટ હટાવી લેવી.
ગણેશ વિસર્જનની પૂજા વિધિ
સવારે વહેલા ઉઠીને સ્નાન કરો અને સાફ-સુથરા કપડા પહેરો.
ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ સામે બેસો.
લાકડાની ચોકી પર સ્વાસ્તિક બનાવો અને ગંગાજળના છાંટડા નાખો.
હવે ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ રાખો અને તેના કપડા બદલો.
હવે ભગવાન ગણેશના માથે તિલક લગાવો.
પવિત્ર મનથી ફળ, દિવો, મોદક, અન્ય મિઠાઈઓ, ભોજન, ફૂલ વગેરે ચઢાવવાનું શરૂ કરી દો.
હવે ગણેશ ચાલીસા અને મંત્રોનો જાપ કરો.
ગણેશ આરતી ગાઓ.
હવે ભગવાન ગણેશને પ્રાર્થના કરો કે તેઓ જલદી ઘરે પાછા આવે અને તેમના આશીર્વાદ માંગે.
હવે ભગવાન ગણેશના નામનો જાપ કરતા વિસર્જન કરો.
ભગવાન ગણેશના આશીર્વાદ મેળવવા માટે સાચા મનથી ગણેશ ચતુર્થી અને વિસર્જન કરો.
સાચી શ્રદ્ધા સાથે માંગશો તો બાપ્પા તમને સુખ, સમૃદ્ધિ અને ધનના આશીર્વાદ આપશે.
અસ્વીકરણ: (આ લેખ માત્ર તમારી સામાન્ય જાણકારી માટે છે. ETV Bharat તેની ચોકસાઈ કે વિશ્વસનીયતાની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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