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પાટણના કાવડિયા અંબાજી પહોંચ્યા, કોટેશ્વરના પાણીથી શિવજીનો અભિષેક કરીને ભોળાનાથને પ્રસન્ન કરશે

શિવ મંદિરોમાં આવેલા શિવલિંગો પર જળાભિષેકનું સવિશેષ મહત્વ છે. પવિત્ર નદીઓનું જળ લેવાની પરંપરા છે. જે જળ લઈને કાવડ યાત્રા યોજાય છે.

પાટણના કાવડિયા અંબાજી પહોંચ્યા
પાટણના કાવડિયા અંબાજી પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 9:49 PM IST

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પાટણ: શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ થવાને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી છે. ત્યારે શિવ મંદિરોમાં આવેલા શિવલિંગો પર જળાભિષેકનું સવિશેષ મહત્વ છે. પવિત્ર નદીઓનું જળ લેવાની પરંપરા છે. જે જળ લઈને કાવડ યાત્રા યોજાય છે. પાટણ જિલ્લાની વાત કરીએ તો જિલ્લામાં આવેલા સિદ્ધપુરની સરસ્વતિ નદીના કિનારે આજુબાજુનાના ગામોના શિવાલયોમાંથી કાવડિયાઓ આવતા હોય છે અને જળ ભરીને પોત પોતાના ગામ આ જળ લઈ જતા હોય છે.

પાટણના કાવડિયા અંબાજી પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ઉત્તર ગુજરાતના 450 ગામડાઓમાંથી શિવ મંદિરોમાં જળાભિષેક કરવા માટે પવિત્ર સરસ્વતી નદિના કિનારે આવેલ સ્વયંભૂ શિવાલયો જેવા કે શ્રીઅરવડેશ્વર મહાદેવ, શ્રી બ્રહ્માંડેશ્વર મહાદેવ, શ્રી વાલ્કેશ્વરમહાદેવ, શ્રી વટેશ્વરમહાદેવ, શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાંથી સિદ્ધપુર શહેર સહિત તાલુકા તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, હારીજ, ચાણસ્મા, બહુચરાજી, વિરમગામ, મહેસાણા, વિજાપુર, વિસનગર, પાલનપુર, લાખણી ગામોમાંથી ઉઘાડા પગે ગામના યુવકો દ્વારા અલગ અલગ ટુકડીઓ બનાવી સમગ્ર શ્રાવણ માસમાં અહીં જળ લેવા માટે આવતા હોય છે. જેના લીધે સમગ્ર માહોલ શિવમય બની જાય છે.

પાટણના કાવડિયા અંબાજી પહોંચ્યા
પાટણના કાવડિયા અંબાજી પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક નગરી સિદ્ધપુર પવિત્ર કુંવારીકા સરસ્વતી નદીના કિનારે વસેલું છે. શ્રાવણ માસની શરૂઆત થતાની સાથે જ આ શિવનગરી ભક્તી મય બની જાય છે. સમગ્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન પવિત્ર સરસ્વતી નદીના જળથી શિવજીને જળાભિષેક કરવાનું એક અનેરું પૌરાણિક મહત્વ રહેલું હોઈ પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરિયાન સિદ્ધપુર સહીત ઉત્તર ગુજરાતના 450 ઉપરાંત ગામોના શિવાલયોમાં રુદ્રા અભિષેક કરવામાં આવે છે. જેના માટે વેદ કાલીન પુરાણોમાં જેનું આગવું સ્થાનક છે. ઋગવેદમાં જેના ગુણગાન ગવાય છે એવી શ્રી સ્થળે વહેનારી પ્રાચીન પવિત્ર સરસ્વતિ નદીનું જળ લેવા કાવડિયાઓની લાંબી કતારો લાગતી હોય છે અને અહીંથી તેમના ગામોમાં આવેલ શિવાલયો પર અભિષેક કરતા હોય છે. જોકે સરસ્વતી નદીમાં હાલ પાણી નથી એટલે અંબાજીના કોટેશ્વર પાસે ઝરણાંમાંથી પાણી લઈને અભિષેક ચઢાવે છે.

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TAGGED:

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PATAN KAVAD YATRA
SHRAVAN MAAS
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