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27 જૂન, 2026 પંચાંગ: શનિવાર એ જેઠ મહિનાનો તેરમો દિવસ, ખૂબ જ શુભ દિવસ

આ દિવસે ધાર્મિક વિધિઓ પૂર્ણ કરો. શુભ પરિણામો તમારી રાહ જોશે.

27 જૂન, 2026 પંચાંગ
27 જૂન, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 7:25 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 27 જૂન, 2026, જેઠ મહિનાની શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવ અને કામદેવનું શાસન છે. નવા પુસ્તકો લખવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા અને નૃત્ય કરવા માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે.

જૂન 27 પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠા
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી
  • યોગ: સાધ્ય
  • નક્ષત્ર: અનુરાધા
  • કરણ: કૌલવ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ: મિથુન
  • સૂર્યોદય: 05:24:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:24:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 17:30 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 03:32 PM, જૂન 28
  • રાહુ કાલ: 08:54 થી 10:39 AM
  • યમગંધા: 14:09 થી 15:54 PM

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. વૃશ્ચિક રાશિમાં આ નક્ષત્ર 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે અને તેના દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે 12 આદિત્યોમાંના એક છે. તેની ઉર્જા સંબંધોને મજબૂત બનાવવા, ધીરજપૂર્વક કામ કરવા અને સુમેળ સ્થાપિત કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે. આજનો દિવસ ટીમવર્ક, મહત્વપૂર્ણ સંબંધોને મજબૂત બનાવવા અને યોજનાઓને વ્યવસ્થિત રીતે આગળ વધારવા માટે અનુકૂળ રહેશે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 8:54 થી 10:39 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

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27TH JUNE 2026 PANCHANG

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