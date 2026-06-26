26 જૂન, 2026 પંચાંગ: શુક્રવારે શુભ મુહૂર્તમાં દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરો અને આશીર્વાદ મેળવો
આજે જેઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિએ દાન કરવાથી શુભ ફળ મળશે.
Published : June 26, 2026 at 7:21 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 26 જૂન, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા સંચાલિત છે. આ દિવસ નવી વ્યૂહરચનાઓનું આયોજન અને વિકાસ, પૈસાનું દાન અને ઉપવાસ માટે સારો માનવામાં આવે છે.
26 જૂન પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જેઠ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
- યોગ: સિદ્ધિ
- નક્ષત્ર: વિશાખા
- કરણ: બાવા
- ચંદ્ર રાશિ: તુલા
- સૂર્ય રાશિ: મિથુન
- સૂર્યોદય: 05:23:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:24:00 PM
- ચંદ્રોદય: 16:35 PM
- મૂનસેટ: 02:48 PM, જૂન 27
- રાહુ કાલ: સવારે 10:38 થી બપોરે 12:23 સુધી
- યમગંધા: 15:54 PM થી 17:39 PM
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર તુલા અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલાથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુ છે, અને તેનો દેવતા સત્રાગ્નિ છે - જેને ઇન્દ્રગ્નિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર મિશ્ર પ્રકૃતિનું છે. વિશાખા નક્ષત્ર લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ, મહત્વાકાંક્ષા, સખત મહેનત અને સતત પ્રયત્નોનું પ્રતીક છે. તેની ઉર્જા વ્યક્તિઓને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ તેમના ઉદ્દેશ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અને આગળ વધવા માટે પ્રેરણા આપે છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે બપોરે 10:38 થી 12:23 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.