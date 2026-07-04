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4 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ: શનિવાર શુભ કાર્યો માટે સારો દિવસ નથી, સાવધાન રહો

આજે, શનિવાર, અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ છે. આ તારીખ પર ભગવાન ગણેશ શાસન કરે છે.

4 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ
4 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 7:18 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 4 જુલાઈ, 2026, અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ છે. આ તારીખ પર ભગવાન ગણેશ શાસન કરે છે. તેમની પૂજા કરવાથી તમામ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે, જોકે, આ તારીખ કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે સારી માનવામાં આવતી નથી.

જુલાઈ 4ઠ્ઠી પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: અષાઢ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્થી
  • યોગ: પ્રીતિ
  • નક્ષત્રઃ ધનિષ્ઠા
  • કરણ: બલવા
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્ય રાશિ: મિથુન
  • સૂર્યોદય: 05:26:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:24:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 10:37 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 09:30 AM
  • રાહુકાલ: 08:56 થી 10:40 AM
  • યમગંધા: 14:10 થી 15:54

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિમાં 23:20 થી કુંભ રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અષ્ટવસુ છે અને આ નક્ષત્ર પર મંગળનું શાસન છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, મિત્રોને મળવા અને આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે શુભ છે.

આજના નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 8:56 થી 10:40 સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

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SATURDAY 4TH JULY 2026 PANCHANG

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