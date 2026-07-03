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3 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ: શુક્રવારે શુભ મુહૂર્ત દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરો, તમને લાભ થશે

આજે અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની તૃતીયા તિથિ છે. આ તિથિના પ્રમુખ દેવતા અગ્નિ છે.

3 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ
3 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 3, 2026 at 7:13 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 3 જુલાઈ, 2026, અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની તૃતીયા તિથિ છે. આ તિથિના પ્રમુખ દેવતા અગ્નિ છે. આ તિથિ નવા બાંધકામ તેમજ કોઈપણ કલાત્મક પ્રવૃત્તિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

3જી જુલાઈ પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: અષાઢ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
  • યોગ: વિષ્કુંભ
  • નક્ષત્ર: શ્રવણ
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: મકર
  • સૂર્ય રાશિ: મિથુન
  • સૂર્યોદય: 05:26:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:24:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 10:04 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 08:36 AM
  • રાહુકાલ: 10:40 થી 12:25 PM
  • યમગંધા: 15:54 થી 17:39 PM

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં રહેશે. મકર રાશિમાં આ નક્ષત્ર 10 ડિગ્રીથી 23:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા હરિ છે, અને આ નક્ષત્ર ચંદ્ર દ્વારા શાસન કરે છે. આ એક ગતિશીલ તારો છે, જે મુસાફરી, વાહન ચલાવવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, મિત્રોને મળવા, ખરીદી કરવા અને અન્ય કોઈપણ કામચલાઉ પ્રવૃત્તિઓ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે બપોરે 10:40 થી 12:25 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

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3RD JULY 2026 PANCHANG

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