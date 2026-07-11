11 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ: શનિવારે શુભ કાર્યોનું આયોજન કરો, સફળ થશે
આજે અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા) ની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ શુભ ગ્રહ શુક્ર દ્વારા શાસિત છે.
Published : July 11, 2026 at 7:19 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 11 જુલાઈ, 2026, અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા) ની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ પર શુક્ર ગ્રહનું શાસન છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ કાર્યોનું આયોજન કરવું જોઈએ.
11મી જુલાઈ પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- યોગ: ગાંડ
- નક્ષત્ર: કૃતિકા
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃષભ
- સૂર્ય રાશિ: મિથુન
- સૂર્યોદય: 05:29:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:23:00 PM
- ચંદ્રોદય: 03:24 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 04:26 PM
- રાહુ કાલ: 08:58 થી 10:42 AM
- યમગંડ: 14:10 થી 15:54 PM
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર વૃષભ અને કૃતિકા નક્ષત્રમાં રહેશે. કૃતિકા નક્ષત્ર મેષ રાશિમાં 26 અંશથી વૃષભમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અગ્નિ છે, અને આ નક્ષત્ર સૂર્ય દ્વારા શાસિત છે. આ નક્ષત્રમાં મિશ્ર ગુણો છે. આ નક્ષત્ર ધાતુઓ સંબંધિત કાર્ય સહિત કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક કાર્ય માટે સારું છે, જોકે તે કોઈપણ નવી શરૂઆત માટે શુભ માનવામાં આવતું નથી.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 8:58 થી 10:42 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.