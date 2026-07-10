10 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ: શુક્રવારે શુભ કાર્યો માટે નક્ષત્રો અનુકૂળ નથી, સાવધાની રાખો
આજે ચંદ્ર મેષ રાશિ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ગતિવિધિઓ વિશે વિગતવાર જાણો.
Published : July 10, 2026 at 7:18 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026, અષાઢ મહિનાની દશમી તિથિ (અંધારા પખવાડિયાનો દસમો દિવસ) છે. આ દિવસે દેવતાઓના ગુરુ અને ન્યાયના દેવતા બૃહસ્પતિનું શાસન છે. આ દિવસ કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે અથવા મહત્વપૂર્ણ લોકોને મળવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
10 જુલાઈ માટે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
- યોગ: ધ્રુતિ
- નક્ષત્ર: ભરણી
- કરણ: વિષ્ટિ
- ચંદ્ર રાશિ: મેષ
- સૂર્ય રાશિ: મિથુન
- સૂર્યોદય: 05:29:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:23:00 PM
- ચંદ્રોદય: 02:26 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 03:17 PM
- રાહુ કાલ: 10:42 થી 12:26 PM
- યમગંધા: 15:54 થી 17:39
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મેષ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. તે મેષ રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. આ નક્ષત્રના દેવતા યમ છે અને શુક્ર તેનો શાસક ગ્રહ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ નક્ષત્ર ક્રૂર કાર્યો, કુવા ખોદવા, ખેતીકામ, દવાઓ બનાવવા, અગ્નિથી વસ્તુઓ બનાવવા વગેરે માટે અયોગ્ય માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈને પૈસા ઉધાર ન આપવા જોઈએ. આ નક્ષત્રમાં શસ્ત્રો સંબંધિત કાર્ય, વૃક્ષ કાપવા અથવા સ્પર્ધામાં આગળ વધવા માટે કામ કરવું સારું છે. આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે 10:42 થી 12:26 સુધી રહેશે. જો તમારે આ સમય દરમિયાન કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો તે કરવાથી દૂર રહેવું શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.