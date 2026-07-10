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10 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ: શુક્રવારે શુભ કાર્યો માટે નક્ષત્રો અનુકૂળ નથી, સાવધાની રાખો

આજે ચંદ્ર મેષ રાશિ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ગતિવિધિઓ વિશે વિગતવાર જાણો.

10 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ
10 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 7:18 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026, અષાઢ મહિનાની દશમી તિથિ (અંધારા પખવાડિયાનો દસમો દિવસ) છે. આ દિવસે દેવતાઓના ગુરુ અને ન્યાયના દેવતા બૃહસ્પતિનું શાસન છે. આ દિવસ કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે અથવા મહત્વપૂર્ણ લોકોને મળવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

10 જુલાઈ માટે પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: અષાઢ
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
  • યોગ: ધ્રુતિ
  • નક્ષત્ર: ભરણી
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: મેષ
  • સૂર્ય રાશિ: મિથુન
  • સૂર્યોદય: 05:29:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:23:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 02:26 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 03:17 PM
  • રાહુ કાલ: 10:42 થી 12:26 PM
  • યમગંધા: 15:54 થી 17:39

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મેષ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. તે મેષ રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. આ નક્ષત્રના દેવતા યમ છે અને શુક્ર તેનો શાસક ગ્રહ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ નક્ષત્ર ક્રૂર કાર્યો, કુવા ખોદવા, ખેતીકામ, દવાઓ બનાવવા, અગ્નિથી વસ્તુઓ બનાવવા વગેરે માટે અયોગ્ય માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈને પૈસા ઉધાર ન આપવા જોઈએ. આ નક્ષત્રમાં શસ્ત્રો સંબંધિત કાર્ય, વૃક્ષ કાપવા અથવા સ્પર્ધામાં આગળ વધવા માટે કામ કરવું સારું છે. આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે 10:42 થી 12:26 સુધી રહેશે. જો તમારે આ સમય દરમિયાન કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો તે કરવાથી દૂર રહેવું શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

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10TH JULY 2026 PANCHANG

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