7 જાન્યુઆરી, 2026નું પંચાંગ: આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે સારી છે તારીખ, જાણો શુભ સમય

માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો પાંચમો દિવસ તીર્થયાત્રા માટે શુભ છે. ગ્રહો અને તારાઓની ગતિવિધિઓ વિશે વિગતવાર જાણો.

7 જાન્યુઆરી, 2026નું પંચાંગ
7 જાન્યુઆરી, 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 7, 2026 at 8:05 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 7 ડિસેમ્બર, 2026, માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પંચમી તિથિ છે. આ તિથિ પર સર્પોના સ્વામી શાસન કરે છે. આ તિથિ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

7 જાન્યુઆરીનો પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: માઘ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • યોગ: આયુષ્માન
  • નક્ષત્ર: માઘ
  • કરણ: બલવા
  • ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
  • સૂર્ય રાશિ: ધન
  • સૂર્યોદય: 7:16 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:38 PM
  • ચંદ્રોદય: 9:55 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 10:09 AM
  • રાહુકાલ: 12:27 થી 13:45
  • યમગંધા: 8:34 થી 9:52

આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી કરવાનું ટાળો

આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિ અને મઘ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા પૂર્વજો છે, અને તેનો સ્વામી કેતુ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવ ધરાવે છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈ શુભ કાર્ય, યાત્રા, અથવા પૈસા ઉધાર આપવા જોઈએ નહીં. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દુશ્મનોનો નાશ કરવાની યોજના બનાવી શકાય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે 12:27 થી 13:45 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી દૂર રહો.

