2 જાન્યુઆરી, 2026 પંચાંગ: શુક્રવારે રવિ યોગ બની રહ્યો છે; શુભ સમયે પૂજા કરવાથી લાભ થશે

પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ પર ભગવાનની પૂજા કરવાનું ભૂલશો નહીં. ગ્રહો અને તારાઓની ગતિવિધિઓ વિશે જાણો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 2, 2026 at 6:56 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, ૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬, પોષ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવનું એક પ્રાચીન અને ઉગ્ર સ્વરૂપ રુદ્રનું શાસન છે. આ દિવસની ઉર્જાથી ભગવાનની પૂજા કરવી શ્રેષ્ઠ છે. રવિ યોગ પણ આજે જ બની રહ્યો છે.

જાન્યુઆરી 2જી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: પોષ
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ: શુક્લ
  • નક્ષત્ર: મૃગશિરા
  • કર્ણ: ગર
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃષભ
  • સૂર્ય ચિહ્ન: ધનરાશિ
  • સૂર્યોદય: 7:15 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:36 PM
  • ચંદ્રોદય: 4:18 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 7:12 AM (3જી જાન્યુઆરી)
  • રાહુકાલ: 11:07 AM થી 12:25 PM
  • યમગંધા: 15:00 PM થી 16:17 PM

નક્ષત્ર શુભ સમારોહ અને ઉજવણી માટે સારું

આજે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં અને મૃગશિરા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં બપોરે 23:20 થી સાંજે 6:40 સુધી વૃષભ રાશિમાં રહે છે. તેનો દેવતા ચંદ્ર છે અને તેનો શાસક ગ્રહ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર લગ્ન, દીક્ષા, યાત્રા અને મકાન બાંધકામ માટે શુભ છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવ ધરાવે છે. તે લલિત કળાઓ માટે સારું છે. તે નવી કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, પ્રેમ વ્યક્ત કરવા, નવા કપડાં પહેરવા તેમજ શુભ સમારોહ, ઉજવણી અને કૃષિ વ્યવહારો માટે પણ સારું છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે બપોરે 11:07 થી 12:25 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

