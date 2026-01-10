10 જાન્યુઆરી, 2026 પંચાંગ: કાલાષ્ટમી તિથિ પર ભગવાન ઇન્દ્રનું શાસન, શુભ સમય જાણો
માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ પર કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળો.
હૈદરાબાદ: આજે, 10 જાન્યુઆરી, 2026, શનિવાર, માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન ઇન્દ્ર અને મહાન ઋષિઓનું શાસન છે. જો કે, આ દિવસે કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જીવનમાં અવરોધોને દૂર કરવા માટે આયોજન કરવા માટે આ દિવસ સારો છે. આજે કાલાષ્ટમી અને માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી છે.
જાન્યુઆરી 10મી પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: માઘ
- પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
- યોગ: અતિગંધા
- નક્ષત્ર: હસ્ત
- કરણ: બાવા
- ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
- સૂર્ય ચિહ્ન: ધનુરાશિ
- સૂર્યોદય: 7:16 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:41 PM
- ચંદ્રોદય: 12:43 AM (11મી જાન્યુઆરી)
- ચંદ્રાસ્ત: 11:35 AM
- રાહુ કાલ: સવારે 9:52 થી 11:10 સુધી
- યમગંધા: બપોરે 1:46 થી સાંજે 5:04 સુધી
ધંધો શરૂ કરવા માટે નક્ષત્ર સારું છે
આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને હસ્ત નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં સવારે 10:00 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સૂર્ય છે અને તેનો સ્વામી ચંદ્ર છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન રમતગમતની પ્રવૃત્તિઓ, વૈભવી વસ્તુઓનો આનંદ માણવો, વ્યવસાય શરૂ કરવો, કુશળ મજૂરી, તબીબી સારવાર, શિક્ષણ શરૂ કરવું, મુસાફરી કરવી અને મિત્રોને મળવું - આ બધું જ કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 9:52 થી 11:10 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
