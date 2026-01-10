ETV Bharat / spiritual

10 જાન્યુઆરી, 2026 પંચાંગ: કાલાષ્ટમી તિથિ પર ભગવાન ઇન્દ્રનું શાસન, શુભ સમય જાણો

માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ પર કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળો.

10 જાન્યુઆરી, 2026 પંચાંગ
10 જાન્યુઆરી, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 10, 2026 at 7:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, 10 જાન્યુઆરી, 2026, શનિવાર, માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન ઇન્દ્ર અને મહાન ઋષિઓનું શાસન છે. જો કે, આ દિવસે કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જીવનમાં અવરોધોને દૂર કરવા માટે આયોજન કરવા માટે આ દિવસ સારો છે. આજે કાલાષ્ટમી અને માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી છે.

જાન્યુઆરી 10મી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: માઘ
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
  • યોગ: અતિગંધા
  • નક્ષત્ર: હસ્ત
  • કરણ: બાવા
  • ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
  • સૂર્ય ચિહ્ન: ધનુરાશિ
  • સૂર્યોદય: 7:16 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:41 PM
  • ચંદ્રોદય: 12:43 AM (11મી જાન્યુઆરી)
  • ચંદ્રાસ્ત: 11:35 AM
  • રાહુ કાલ: સવારે 9:52 થી 11:10 સુધી
  • યમગંધા: બપોરે 1:46 થી સાંજે 5:04 સુધી

ધંધો શરૂ કરવા માટે નક્ષત્ર સારું છે

આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને હસ્ત નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં સવારે 10:00 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સૂર્ય છે અને તેનો સ્વામી ચંદ્ર છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન રમતગમતની પ્રવૃત્તિઓ, વૈભવી વસ્તુઓનો આનંદ માણવો, વ્યવસાય શરૂ કરવો, કુશળ મજૂરી, તબીબી સારવાર, શિક્ષણ શરૂ કરવું, મુસાફરી કરવી અને મિત્રોને મળવું - આ બધું જ કરી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 9:52 થી 11:10 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

JANUARY 2026 PANCHANG
TODAYS PANCHANG JANUARY 10 2026
PANCHANG SATURDAY JANUARY 10 2026
SATURDAY 2026 PANCHANG
JANUARY 10 2026 PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.