શું સાચે શરૂ થઈ ગયો છે કળિયુગનો અંત? ભવિષ્ય માલિકાની 500 વર્ષ જૂની આગાહીઓ બની રહી છે હકીકત!
સંત અચ્યુતાનંદ દાસના "ભવિષ્ય મલાઈકા" મુજબ, કળિયુગનો અંત કેવો હશે? ચાલો સમાજ, પ્રકૃતિ અને બદલાતા સમયને લગતી કેટલીક આગાહીઓ જાણીએ
Published : July 18, 2026 at 5:23 PM IST
હૈદરાબાદ: આજના આધુનિક સમાજમાં સતત ઘટી રહેલા નૈતિક મૂલ્યો, બદલાતી જીવનશૈલી અને કુદરતી આફતો ઘણીવાર આ પ્રશ્ન ઉભા કરે છે: શું કળિયુગ તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે? શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ અને વિષ્ણુ પુરાણ જેવા હિન્દુ સનાતન ગ્રંથો ચાર યુગનું વર્ણન કરે છે, જેમાં કળિયુગને અંતિમ યુગ માનવામાં આવે છે. આજકાલ, લગભગ 500 વર્ષ પહેલાં ઓડિશાના સંત અચ્યુતાનંદ દાસ દ્વારા લખાયેલ "ભવિષ્ય માલિકા"ની આગાહીઓ વિશ્વભરમાં વ્યાપક ચર્ચાનો વિષય છે.
જગન્નાથ પુરીના મઠો અને મંદિરોમાં સચવાયેલા આ ગ્રંથોમાં કળિયુગના અંત અને તેના પછીના સમય વિશે કેટલીક ચોંકાવનારી આગાહીઓ છે, જે આજની વાસ્તવિકતા સાથે સંપૂર્ણ રીતે સુસંગત છે. ચાલો આપણે જાણીએ કે ભવિષ્ય માલિકા અનુસાર, કળિયુગના અંતમાં શું શું ઘટિત થવાની અપેક્ષા છે:
1. પવિત્ર તીર્થસ્થાનોનું લુપ્ત થઈ જવું
ભવિષ્ય માલિકા અનુસાર, જેમ જેમ કળિયુગનો અંત નજીક આવશે તેમ તેમ પૃથ્વીના તાપમાનમાં તીવ્ર વધારો થશે. આ હવામાન અસંતુલનને કારણે, કેદારનાથ, બદ્રીનાથ, ગંગોત્રી, યમુનોત્રી અને અમરનાથ જેવા પ્રખ્યાત અને પ્રાચીન ધાર્મિક સ્થળો ધીમે ધીમે પૃથ્વી પરથી લુપ્ત થઈ જશે.
2. દંભી અને ઢોંગી ગુરુઓનું રાજ
શાસ્ત્રો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે, કળિયુગના ચરમ પર, સમાજમાં એવા લોકોનું વર્ચસ્વ હશે જેમને શાસ્ત્રોનું કોઈ જ્ઞાન નથી. તેઓ ફક્ત પૈસા કમાવવા અને માન મેળવવા માટે ધર્મનો વેશ ધારણ કરશે. રોજબરોજ ઉભરતા નકલી બાબાઓ અને દંભી ગુરુઓ આનો જીવંત પુરાવો છે, જે લોકોની શ્રદ્ધાનું શોષણ કરે છે અને તેમને છેતરે છે.
3. ખોરાકની અછત અને ભેળસેળ
કળિયુગના અંતમાં, પૃથ્વીની ફળદ્રુપતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. ખેતીની ઉપજમાં ઘટાડો થશે, અને ફળો અને અનાજ તેમનો કુદરતી સ્વાદ અને પોષણ ગુમાવશે. ગાયો દૂધ ઉત્પન્ન કરવાનું બંધ કરી દેશે. આજના સમયમાં, રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશકો અને ભેળસેળના ઉપયોગને કારણે શુદ્ધ ખોરાકની પહોંચ એક મોટો પડકાર બની ગયો છે.
4. શાસકો દ્વારા લોકોનું શોષણ
ભવિષ્યવાણી મુજબ, લોકોનું રક્ષણ કરવાને બદલે, કળિયુગના શાસકો ભારે કર લાદીને તેમનું શોષણ કરશે. સત્તામાં રહેલા લોકો લોકોના કલ્યાણની અવગણના કરશે અને ફક્ત તેમના ખજાના ભરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. વિશ્વભરના ઘણા દેશોમાં પ્રવર્તતો રાજકીય ભ્રષ્ટાચાર અને ફુગાવો આ તરફ નિર્દેશ કરે છે.
5. મહાપ્રલય અને નવી શરૂઆત
આ યુગના અંતમાં, ભયંકર પૂર અને કુદરતી આફતો આવશે, જેના કારણે ઘણા પ્રાચીન ડૂબી ગયેલા શહેરો અને ગામડાઓ ફરી ઉભરી આવશે. આ પછી ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચે એક મહાન યુદ્ધ થશે. આ ઘોર અંધકાર વચ્ચે, ભગવાન વિષ્ણુ કલ્કિ તરીકે અવતાર લેશે, તેમની સાથે તે મહાન આત્માઓ હશે જેમનું કાર્ય અગાઉના યુગમાં અધૂરું રહ્યું હતું. ભગવાન કલ્કિ અધર્મનો નાશ કરશે અને સત્યયુગને ફરીથી સ્થાપિત કરશે.
કલિયુગનું સૌથી મોટું વરદાન
ભવિષ્ય મલિકા અને મહર્ષિ વેદ વ્યાસ કહે છે કે, કળિયુગ સૌથી અંધકારમય સમય હોવા છતાં, તેનો એક સકારાત્મક પાસું પણ છે. સત્યયુગમાં કઠોર તપસ્યા અને ત્રેતા અને દ્વાપર યુગમાં વિસ્તૃત યજ્ઞો દ્વારા જે પુણ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું તે હવે કલિયુગમાં ફક્ત સાચા હૃદયથી ભગવાનનું નામ જપવા અને સારા કાર્યો કરવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
ડિસ્ક્લેમર: આ લેખ લોકપ્રિય માન્યતાઓ પર આધારિત છે. અહીં રજૂ કરવામાં આવેલી માહિતી અને તથ્યોની ચોકસાઈ અથવા સંપૂર્ણતા માટે ETV ભારત જવાબદાર નથી.
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