2026માં આ રાશિના જાતકોને ચડતી-પડતીનો સામનો કરવો પડશે, શનિ-રાહુ-કેતુ એકસાથે અસર કરશે
વર્ષ 2026માં, સિંહ અને કુંભ રાશિના લોકોને શનિ, રાહુ, કેતુ અને મંગળના પ્રભાવને કારણે માનસિક તણાવ અને નાણાકીય પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
Published : December 28, 2025 at 6:29 PM IST
હૈદરાબાદ: વર્ષ 2025 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે, અને નવું વર્ષ 2026 ટૂંક સમયમાં નજીક આવી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે નવું વર્ષ દરેક માટે નવી આશા અને ઉર્જા લઈને આવે છે, જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ, 2026 કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને સિંહ અને કુંભ રાશિના લોકોને આ વર્ષે સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
લખનૌ સ્થિત જ્યોતિષી ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાના મતે, 2026માં ઘણા મુખ્ય ગ્રહો તેમની ચાલ અને રાશિ બદલશે. ગુરુ, શનિ, મંગળ અને રાહુ અને કેતુનો પ્રભાવ જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ લાવી શકે છે. ગુરુ આ વર્ષે બે વાર રાશિ બદલશે - પહેલા કર્ક અને પછી સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ ઘણી રાશિઓની દિશા અને સ્થિતિને અસર કરશે. રાહુ અને કેતુનો પ્રભાવ અશાંતિ અને તણાવ પણ વધારી શકે છે.
23 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, મંગળ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને રાહુ સાથે યુતિ કરશે. આ યુતિને જ્યોતિષમાં અંગારક યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને ઉગ્ર અને શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે. સિંહ અને કુંભ રાશિના લોકોએ આ સમય દરમિયાન ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.
સિંહ: 2026 સિંહ રાશિના જાતકો માટે થોડું કસોટીરૂપ બની શકે છે. કામ અને અંગત જીવનમાં જવાબદારીઓ વધશે, જેના કારણે માનસિક તણાવ વધી શકે છે. ગુસ્સામાં લીધેલા નિર્ણયો પાછળથી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. આ સમય દરમિયાન કોઈ પર આંધળો વિશ્વાસ કરવો નુકસાનકારક રહેશે. ખરાબ સંગતથી દૂર રહેવું અને ધીરજ સાથે આગળ વધવું શ્રેષ્ઠ છે.
કુંભ: કુંભ રાશિના જાતકોએ 2026 સાવચેત રહેવું જોઈએ. રાહુ લાંબા સમય સુધી તમારી રાશિમાં રહેશે, અને મંગળ પણ થોડા સમય માટે તમારી સાથે રહેશે. આનાથી મન સરળતાથી વિચલિત થઈ શકે છે, અને નાની નાની બાબતો પર ગુસ્સો અથવા ઉતાવળા નિર્ણયો નુકસાનકારક હોઈ શકે છે. કામ અને વ્યવસાયમાં ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મતભેદ ટાળવા મહત્વપૂર્ણ છે. નાણાકીય જોખમો લેવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. સંબંધોમાં, શબ્દો પણ કાળજીપૂર્વક પસંદ કરવા જોઈએ.
જ્યોતિષ ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રા કહે છે કે આ વર્ષે શાંતિ, ધૈર્ય અને વિવેકથી કામ લેવું જ સર્વોત્તમ ઉપાય રહેશે. યોગ્ય નિર્ણયો અને સંતુલિત અભિગમ સાથે, પડકારજનક સમયને પણ સરળતાથી દૂર કરી શકાય છે.
