31 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: આજે આ રાશિના જાતકોને પાર્ટનરથી થશે લાભ, વાંચો તમારૂ ભવિષ્યફળ
આજે આ રાશિના જાતકોનું સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે, તમે કોઇ પણ વાતનું વિશ્લેષણ સારી રીતે કરી શકશો.
Published : October 31, 2026 at 6:36 AM IST
મેષ – 31 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. વિચારોના ઝડપી પ્રવાહને કારણે મનમાં દ્વિધા કે અનિર્ણાયકતાની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે, જેના લીધે કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય લેવો મુશ્કેલ બની શકે છે. આજે તમારે કાર્યક્ષેત્રમાં સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડી શકે છે અને તમે આ પડકારોમાં સફળ થવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશો. તમે નવા કાર્યો હાથ ધરવા માટે પ્રેરિત થશો અને કદાચ નવા પ્રોજેક્ટ્સની શરૂઆત પણ કરી શકો છો. કોઈ મીટિંગ માટે તમારે મુસાફરી પણ કરવી પડી શકે છે. લેખન સંબંધિત કાર્યો માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. તમે તમારા પરિવાર સાથે સારો સમય વિતાવશો અને સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ પણ આ સમયગાળો લાભદાયી છે.
વૃષભ – 31 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. માનસિક દ્વિધાને કારણે નક્કર નિર્ણયો લેવા મુશ્કેલ બની શકે છે, જેના પરિણામે હાથમાં આવેલી તકો ગુમાવવી પડી શકે છે. તમારો સંકોચશીલ કે અંતર્મુખી સ્વભાવ તમને થોડું નુકસાન કરાવી શકે છે. લેખકો, કારીગરો અને કલાકારોને પોતાની કળા કે કૌશલ્ય દર્શાવવાની તક મળશે અને તમારા શબ્દો અન્ય લોકો પર ઊંડી છાપ છોડશે. તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે; જોકે, કોઈ નવા પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરવા માટે આજનો દિવસ યોગ્ય નથી.
મિથુન – 31 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. તમે શારીરિક અને માનસિક એમ બંને રીતે તાજગી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. મિત્રો અને સંબંધીઓના આગમનથી ઘરમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો અને સુંદર વસ્ત્રો કે આભૂષણોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આજનો દિવસ આર્થિક લાભ માટે સારો છે અને તમને મિત્રો કે સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં શાંતિ, ખુશી અને નિકટતા રહેશે. નકારાત્મક વિચારોને તમારા મન પર હાવી થવા દેશો નહીં. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ છે.
કર્ક – 31 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમને શારીરિક કે માનસિક બેચેની અનુભવાઈ શકે છે, અને આંતરિક મૂંઝવણને કારણે નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથેના મતભેદોને કારણે ઉદાસી વધી શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા થઈ શકે છે. ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. વિવાદોથી દૂર રહો, કારણ કે આર્થિક નુકસાન થવાનું જોખમ છે.
સિંહ – 31 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. વ્યવસાયમાં લાભ થશે અને આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. તમે સારા ભોજનનો આનંદ માણશો અને મિત્રો સાથે બહાર જવાનો યોગ પણ બની શકે છે. મિત્રો સહાયક સાબિત થશે. સંતાનોની પ્રગતિ જોઈને આનંદ થશે. વડીલોનો સહયોગ મળશે અને કેટલીક સુખદ ઘટનાઓ બની શકે છે. સ્ત્રીઓ માટે સમય આનંદદાયક રહેશે. નવી વસ્તુઓની ખરીદી માટે આ અનુકૂળ સમય છે. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મળશે. સકારાત્મક અભિગમ રાખવાથી તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ મળશે.
કન્યા – 31 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે નવી યોજનાઓ કે પ્રોજેક્ટ્સનો અમલ કરી શકશો. વ્યવસાય કે નોકરી સાથે જોડાયેલા લોકોને લાભ થશે. ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી પ્રસન્ન રહેશે અને ઉચ્ચ પદ મળવાની શક્યતા છે. પિતા તરફથી પણ તમને કોઈ લાભ મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. વ્યવસાયિક હેતુ માટે તમારે ટૂંકી યાત્રા કરવી પડી શકે છે. દાંપત્ય જીવનમાં સુમેળ રહેશે.
તુલા – 31 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે સાહિત્યમાં રસ ધરાવતા બૌદ્ધિક વ્યક્તિઓને મળી શકો છો. તમે નવા કાર્યોની શરૂઆત કરશો. તમે લાંબી યાત્રા અથવા ધાર્મિક યાત્રા પર જઈ શકો છો. વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ કે મિત્રો સાથે પણ વાતચીત થઈ શકે છે. બપોર પછી સ્વાસ્થ્ય થોડું નરમ રહી શકે છે અને કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. સંતાનોને લઈને ચિંતા થઈ શકે છે; જોકે, તમારે નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.
વૃશ્ચિક – 31 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમને પેટમાં દુખાવો, અસ્થમા અથવા ઉધરસ જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે; કૃપા કરીને તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. અસ્વસ્થતાને કારણે બેચેની અનુભવાઈ શકે છે. આજે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે. કાર્યસ્થળ પરના કડક નિયમો અથવા સરકારી સત્તાવાળાઓ તરફથી મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. તમારા ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. આજે જળાશયો કે પાણીવાળા સ્થળોથી દૂર રહેવાની સલાહ છે. તમારા પ્રેમ સંબંધમાં નકારાત્મકતા દૂર કરવા માટે, તમારા જીવનસાથીના દ્રષ્ટિકોણને મહત્વ આપો.
ધન – 31 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે. તમે બાબતોનું અસરકારક રીતે વિશ્લેષણ કરી શકશો. મુસાફરી, મનોરંજન, મિત્રો સાથે મુલાકાત, સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ અને મનપસંદ વસ્તુઓની ખરીદી તમને ખૂબ આનંદ આપશે. ભાગીદારીવાળા વ્યવસાયો કે કાર્યોથી તમને લાભ થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો મજબૂત થશે અને તમારી પ્રતિષ્ઠા કે સામાજિક મોભો વધશે. સાવચેત રહો, કારણ કે ઉતાવળમાં લીધેલા નિર્ણયો નુકસાન કરાવી શકે છે.
મકર – 31 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારા વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે અને આર્થિક દ્રષ્ટિએ દિવસ લાભદાયી રહેશે. તમે નાણાકીય બાબતોને સફળતાપૂર્વક સંભાળી શકશો. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમને સહકર્મીઓ અને તમારા હાથ નીચે કામ કરતા લોકોનો સહયોગ મળશે. તમને તમારા મોસાળ પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે અને તમારા વિરોધીઓ પરાજિત થશે. કાયદાકીય બાબતોમાં સાવચેતી રાખો.
કુંભ – 31 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમને તમારા સ્વાસ્થ્ય અથવા સંતાનોને લગતી ચિંતાઓ પરેશાન કરી શકે છે. વિચારોમાં આવતા ઉતાર-ચઢાવને કારણે તમે માનસિક રીતે નબળાઈ અનુભવી શકો છો. કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટ કે કાર્યની શરૂઆત કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ નથી. તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે; કાર્યો એક બોજ સમાન લાગી શકે છે, અને કદાચ તમે તમારો મોટાભાગનો સમય આરામ કરવામાં વિતાવવાનું પસંદ કરશો. આજે મુસાફરીના કોઈપણ આયોજનને મુલતવી રાખવું હિતાવહ છે. નકારાત્મક વિચારસરણી તમારા માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે.
મીન – 31 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. તમને શરીર અને મન બંનેમાં બેચેનીનો અનુભવ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે અને માતાના સ્વાસ્થ્યમાં ઘટાડો થવાનું જોખમ પણ રહેલું છે. જો કોઈ કાર્ય અધૂરું રહી જાય, તો તમારો ઉત્સાહ ઘટી શકે છે. પૂરતી ઊંઘ ન મળવાને કારણે તમે અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. આજે જળાશયોથી દૂર રહેવાની સલાહ છે. આ ઉપરાંત, ઘર, વાહન કે અન્ય સંપત્તિને લગતી બાબતો અંગે પણ ચિંતાઓ ઊભી થઈ શકે છે.
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