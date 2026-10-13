13 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો સાવચેત રહે, નવું કોઇ કામ શરૂ ના કરે
આ રાશિના જાતકોને ઉગ્ર અને અસંયમિત વ્યવહાર સમસ્યામાં મુકી શકે છે. મિત્ર અને સંબંધીઓ સાથે કોઇ વિવાદ ના થાય.
Published : October 13, 2026 at 6:56 AM IST
મેષ- આજે, મંગળવાર, 13 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. તમે દિવસભર માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. પારિવારિક જીવનમાં ખુશીઓ રહેશે. ટૂંકી યાત્રા અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાના સંકેતો છે. આજે ખોવાયેલી વસ્તુ પાછી મળવાની પ્રબળ શક્યતા છે. તમારા વિચારો અને આવેગ પર નિયંત્રણ રાખો. વિદેશી વેપાર સાથે સંકળાયેલા લોકોને સફળતા અને લાભ મળશે. ચર્ચા-વિચારણા દરમિયાન દલીલબાજી થવાનું જોખમ છે. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓના સહયોગથી કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે.
વૃષભ- આજે, મંગળવાર, 13 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે દિવસભર પ્રસન્ન રહેશો. તમે તમારા કાર્યને વ્યવસ્થિત રીતે આગળ વધારી શકશો અને યોજનાઓનો અસરકારક રીતે અમલ કરી શકશો. તમે બાકી રહેલા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરશો. તમને ઓફિસમાં સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. મહિલાઓને તેમના પિયર પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. તમને માનસિક આનંદ પણ મળશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે. તમે રમતગમત અને કલાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરશો.
મિથુન- આજે, મંગળવાર, 13 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આ અનુકૂળ સમય નથી. તમારે તમારા જીવનસાથી અને બાળકોના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અન્ય લોકો સાથેની વાતચીત દરમિયાન તમારા સ્વાભિમાનને ઠેસ પહોંચી શકે છે; સાવચેતી રાખવાની સલાહ છે. તમે મિત્રો પાછળ પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. ખરાબ સ્વાસ્થ્ય તમારા ઉત્સાહને ઘટાડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે. આજે તમારે તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં ધીરજ રાખવી જોઈએ.
કર્ક- આજે, મંગળવાર, 13 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમને શારીરિક કે માનસિક રીતે સારું નહીં લાગે. છાતીમાં દુખાવો કે બળતરાની સમસ્યા તમને પરેશાન કરી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે અને તમારા સ્વાભિમાનને ઠેસ પહોંચી શકે છે. ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. ખાવા-પીવાની અનિયમિત આદતોને કારણે અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ શકે છે અને પૂરતી ઊંઘ ન મળવાથી સમસ્યાઓ સર્જાઈ શકે છે.
સિંહ – આજે, મંગળવાર, 13 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે વ્યવસાય સંબંધિત ટૂંકી યાત્રા થઈ શકે છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળી શકે છે અને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ અનુકૂળ સમય છે અને તમે નફાકારક રોકાણમાં રસ લઈ શકો છો. બપોર પછી તમારામાં ધીરજ વધશે, જોકે કોઈ જૂની ચિંતા કદાચ સતાવતી રહેશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર પણ નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. પરિવાર અને મિલકત સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે; તેમ છતાં, તમે દિવસનો મોટાભાગનો સમય મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે હળવા-મળવામાં વિતાવશો.
કન્યા – આજે, મંગળવાર, 13 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. મોટાભાગનો સમય મૌન રહેવાથી તમે વિવાદોથી બચી શકશો. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સંયમ રાખો. તમને તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. બપોરનો સમય અનુકૂળ જણાશે; ભાઈ-બહેનો કે સંબંધીઓ સાથે બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. ભાગ્યમાં સુધારાના સંકેતો છે. તમે સાંજ મિત્રો સાથે જૂની યાદો તાજી કરવામાં વિતાવી શકો છો અને આજે કોઈ નવો સંબંધ પણ શરૂ થઈ શકે છે.
તુલા – આજે, મંગળવાર, 13 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. તમારી સર્જનાત્મકતા તમને મુશ્કેલ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. નવા કપડાં, ઘરેણાં અથવા મનોરંજન પાછળ નાણાં ખર્ચ થશે. બપોરના સમયે નિર્ણય લેવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલબાજી ટાળો. અહંકાર બાજુ પર મૂકીને સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણમાં કામ કરો. આજે તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો. લોકોનું સ્વાગત સ્મિત સાથે કરો; અન્યથા, તેઓ તમને સ્વાર્થી સમજી શકે છે.
વૃશ્ચિક – આજે, મંગળવાર, 13 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારું આક્રમક અને અનિયંત્રિત વર્તન તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથેના વિવાદો ટાળવા માટે સાવચેત રહો. બપોર પછી તમારે શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આજે નાણાકીય બાબતોમાં તમારે ખૂબ જ સાવચેતીપૂર્વક આગળ વધવાની જરૂર છે. સાંજ સુધીમાં તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. ઘરે મહેમાનોનું આગમન થઈ શકે છે અને તમને ભેટ પણ મળી શકે છે; જોકે, આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં.
ધન – આજે, મંગળવાર, 13 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે આ ઉત્તમ દિવસ છે. તમને આર્થિક લાભ થશે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. બપોર પછી સંજોગો અનુકૂળ રહેશે. માનસિક મૂંઝવણો દૂર થશે. તમારું શરીર અને મન બંને સ્વસ્થ રહેશે. છુપા દુશ્મનો તમને નુકસાન પહોંચાડી શકશે નહીં.
મકર – આજે, મંગળવાર, 13 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. વ્યવસાયિક વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે અને તમે તમારા તમામ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. જીવનમાં આનંદ વધશે. બપોર પછી, અમુક બાબતોની ચિંતા નકારાત્મક વિચારો તરફ દોરી શકે છે, જેનાથી હતાશા થઈ શકે છે. તમે રોકાણ કરવાનું આયોજન કરી શકો છો. આજે મિત્રો સાથે સુખદ મુલાકાત થશે અને કોઈ ખાસ સ્થળની યાત્રાનું આયોજન પણ થઈ શકે છે.
કુંભ - આજે, મંગળવાર, 13 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે બૌદ્ધિક કાર્યો, સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ અને સાહિત્યિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરી શકો છો. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં લાભની તકો મળશે. તમારે સાવચેતી રાખવાની અને તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. બપોર પછી તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદમય વાતાવરણ રહેશે; તમને માતા તરફથી લાભ થશે અને ખૂબ આનંદનો અનુભવ થશે. મહેમાનોના આગમનથી ઘરમાં ખુશીનું વાતાવરણ સર્જાશે અને તમે મિત્રો તથા સંબંધીઓ સાથે સમય વિતાવશો.
મીન - આજે, મંગળવાર, 13 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે અણધાર્યા આર્થિક લાભના સંકેતો છે. જોકે, તમારા સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી શકે છે; તમને શરદી, શ્વસન સંબંધી સમસ્યાઓ, ઉધરસ કે પેટના દુખાવા જેવી તકલીફો થઈ શકે છે. બહાર જવાનું ટાળો. આજે ખર્ચમાં વધારો થશે. તમને પૈતૃક સંપત્તિ સંબંધિત લાભ મળી શકે છે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. ઈશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિ અને આધ્યાત્મિક વિચારો તમારી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવામાં મદદરૂપ થશે. વેપારીઓ માટે આજનો દિવસ સારો છે; તમને નવા ગ્રાહકો મળી શકે છે. તમારું પ્રેમ જીવન પણ આજે સકારાત્મક રહેશે.
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