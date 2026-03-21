21 માર્ચ, 2026 આજનું રાશિફળ: અઠવાડિયાના છેલ્લા દિવસે આ રાશિના જાતકોને ફાયદો થશે
આજે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધ રહો. વાહન કાળજીપૂર્વક ચલાવો.
Published : March 21, 2026 at 7:07 AM IST
મેષ - આજનો દિવસ આનંદ અને ખુશીથી ભરેલો રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજે તમે જે કંઈ કરો છો તેમાં સફળતા મળશે. કામ પર નવું કામ શરૂ થઈ શકે છે. તમને નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે. ઘરમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. મહિલાઓને તેમના માતાપિતાના ઘરેથી લાભ થશે અને સારા સમાચાર મળશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે સુખદ યાત્રા શક્ય છે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ જોવા મળશે.
વૃષભ - આજે તમને સાવધ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. અણધારી ઘટનાઓ તમને ચિંતા કરશે. કામ પર બીજાના કામમાં દખલ કરવાનું ટાળો. ખરાબ સ્વાસ્થ્ય અને આંખમાં દુખાવો થવાનું જોખમ છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. આજે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. ખર્ચ આવક કરતાં વધી જશે, અને ખૂબ પ્રયત્નો પછી જ સફળતા મળશે. અકસ્માત શક્ય છે, તેથી સાવચેત રહો.
મિથુન - પરિવારમાં ખુશી અને આનંદ રહેશે. તમને કામ પર પ્રમોશનના સમાચાર મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો તમારા નફામાં વધારો કરી શકે છે. લગ્નયોગ્ય યુગલો ફાઇનલ થઈ શકે છે. મિત્રો ખાસ લાભ લાવશે. આવકમાં વૃદ્ધિ થવાની સંભાવના છે. લગ્નજીવન સુમેળભર્યું રહેશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે, પરંતુ તમારા ઉત્સાહમાં બેદરકાર રહેવાનું ટાળો.
કર્ક - આજે તમે તમારા ઘરને સજાવવામાં સમય અને પૈસા બંને ખર્ચ કરશો. વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળશે, અને લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્ય પૂર્ણ થવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે. પરિવારમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમને સરકારી કામમાંથી લાભ મળી શકે છે. તમારા માન અને સન્માનમાં વધારો થશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. તમે આજે તમારા બધા કાર્યો ઉત્તમ રીતે પૂર્ણ કરી શકશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો.
સિંહ - આજનો દિવસ આળસ અને થાકમાં પસાર થશે. આળસને કારણે, કામ પર તમારું પ્રદર્શન નબળું રહેશે. તમને કોઈ નવા કામમાં રસ નહીં હોય. તમારા આક્રમક સ્વભાવને કારણે, કોઈની સાથે સંઘર્ષ થવાની સંભાવના છે. પેટમાં દુખાવો મુશ્કેલીનું કારણ બનશે. સફળતા મેળવવા માટે તમારે વધુ મહેનત કરવી પડશે. તમારી વાણી અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખો. ધાર્મિક યાત્રા શક્ય છે. બપોર પછી અધૂરા કાર્ય પૂર્ણ કરવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે. આ સમય દરમિયાન તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
કન્યા - આજે માનસિક સંયમને તમારો મંત્ર બનાવો. તમારા આક્રમક સ્વભાવને કારણે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરવાથી તમે ઘરમાં સંઘર્ષ ટાળી શકશો. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે દલીલો ટાળો. છુપાયેલા દુશ્મનો અવરોધો ઉભા કરશે, તેથી સાવચેત રહો. નવા કાર્યની શરૂઆત મુલતવી રાખો. વધુ પડતો ખર્ચ થશે. રહસ્યમય બાબતોમાં રસ વધશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સખત મહેનતનો દિવસ છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.
તુલા - કામનો બોજ હળવો કરવા માટે, તમે આજે મનોરંજન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકો છો. તમે મિત્રોને સાથે આમંત્રણ આપશો. તમે કોઈ ખાસ મિત્ર સાથે રહીને ખુશ થશો. તમને નવા કપડાં અથવા ઘરેણાં ખરીદવાની તક મળશે. તમને જાહેર જીવનમાં માન મળશે. તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી ઉદાર સમર્થન મળશે, જે તમને આનંદથી ભરી દેશે. પરિવારમાં ભાઈ-બહેનો સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ વિવાદો ઉકેલાશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક - આજે કેટલીક અણધારી ઘટનાઓ બનશે. પૂર્વનિર્ધારિત મુલાકાત રદ કરવાથી હતાશા અને ગુસ્સો થશે. તમે તકો ગુમાવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. તમારા માતૃત્વ તરફથી સમાચાર ચિંતાનું કારણ બનશે. તમારા વિરોધીઓથી સાવધ રહો. ખર્ચ આવક કરતાં વધી જશે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ અથવા પહેલ ટાળો. ધીરજ રાખો.
ધન - તમે જે કાર્ય હાથ ધર્યું છે તેમાં નિષ્ફળતા નિરાશાનું કારણ બનશે. તમે તમારા બાળકના શિક્ષણ અથવા સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. મુસાફરી ટાળવી ફાયદાકારક રહેશે. તમને પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓનો અનુભવ થશે. ભારે ભોજન ટાળો. સંતુલિત આહાર લો. તમારા મનમાં વિચારો ઉદ્ભવશે. સાહિત્ય અને કલામાં રસ વધશે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. પ્રેમ સંબંધો માટે સમય અનુકૂળ છે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સુખદ ક્ષણો વિતાવશો. આજે વાદવિવાદ કે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાનું ટાળો. કામ પર બીજાના કામની ટીકા કરવાનું ટાળો.
મકર - તાજગી અને ઉર્જાના અભાવે તમે અસ્વસ્થતા અનુભવશો. આનાથી તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. વ્યવસાયમાં નુકસાન થવાની શક્યતા છે. ચિંતા ચાલુ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ કે તકરાર તમને હતાશ કરશે. તમે સમયસર ભોજન અને સારી ઊંઘથી વંચિત રહેશો. નવા પરિચિતોને કારણે નુકસાન થઈ શકે છે. તમે બિનજરૂરી રીતે પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. જો કે, બપોર પછી તમને પરિસ્થિતિમાં સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળશે. ત્યાં સુધી, ધીરજથી તમારું કામ ચાલુ રાખો.
કુંભ - આજે તમારું મન રાહત અનુભવશે. શારીરિક તંદુરસ્તી તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે. તમે પડોશીઓ અને ભાઈ-બહેનો સાથે મૈત્રીપૂર્ણ રહેશો. ઘરે મિત્રો અને પ્રિયજનોનું આગમન આનંદદાયક રહેશે. તમે ઘરની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે તમારા જીવનસાથીને પણ આશ્ચર્યચકિત કરી શકો છો. જો કે, મુસાફરી હાનિકારક હોઈ શકે છે, તેથી જો ખૂબ જરૂરી હોય તો જ મુસાફરી કરો. બપોર પછી તમારી સાથે કોઈ પ્રિયજન હશે. નસીબ વધવાની શક્યતા છે.
મીન - આજે તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ રાખવો અને મૌન રાખવું શ્રેષ્ઠ છે, નહીં તો કોઈની સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. પૈસા ખર્ચ કરતી વખતે સંયમ રાખવો પણ મહત્વપૂર્ણ છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓથી તમને પૈસાનો વ્યય થશે, જે તમને ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. નાણાકીય બાબતો અને નાણાકીય વ્યવહારોમાં ખૂબ કાળજી રાખો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. તમારી ખાવાની આદતોનું ધ્યાન રાખો. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.