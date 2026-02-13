13 ફેબ્રુઆરી, 2026 નું રાશિફળ: શુક્રવારે તમારા બધા કામ પૂર્ણ થશે, આ રાશિના જાતકો માટે સારો સમય
આજે નસીબ મીન રાશિનો સાથ આપશે. પ્રમોશન અથવા પગારમાં વધારો શક્ય છે.
Published : February 13, 2026 at 7:02 AM IST
મેષ - ચંદ્ર તેની રાશિ બદલશે અને શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ગુસ્સો તમારા કામ અને સંબંધોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તમે બેચેન અને બેચેન અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા માટે, તમારા પ્રિયજનના મંતવ્યોને પ્રાથમિકતા આપવી મહત્વપૂર્ણ છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ થોડું ઉપર-નીચે રહેશે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળ અથવા શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકો છો.
વૃષભ - ચંદ્ર તેની રાશિ બદલશે અને શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. શારીરિક બીમારી અને સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં વિલંબ નિરાશાનું કારણ બની શકે છે. આજે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારી ખાવાની આદતોમાં શું સાચું અને શું ખોટું છે તેનું ધ્યાન રાખો. આજે ભારે કામના ભારણને કારણે, તમે કોઈ બાબતમાં અસ્વસ્થતા અનુભવશો. મુસાફરી પણ વિક્ષેપિત થઈ શકે છે. યોગ, ધ્યાન અને આધ્યાત્મિકતા દ્વારા માનસિક શાંતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ મતભેદોને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરશો.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ધનુ રાશિમાં તેની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારા દિવસની શરૂઆત ઉર્જા અને ઉત્સાહ સાથે થશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે બહાર જશો અને પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમને મનોરંજનમાં રસ હશે. આજે તમને સારા કપડાં, સારું ભોજન અને વાહનનો આનંદ માણવાની શક્યતા છે. તમારા વૈવાહિક સંબંધો વધુ સૌહાર્દપૂર્ણ બનશે. તમે નવા મિત્રો તરફ આકર્ષિત થશો. તમારું પ્રેમ જીવન સંતુષ્ટ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ધનુ રાશિમાં તેની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ સારો રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. સુખદ ઘટનાઓ બનશે. તમે જે પણ કાર્ય કરશો તે તમને સફળતા અપાવશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ઘરમાં પરિવાર સાથે ખુશીથી સમય વિતાવશો. નોકરી કરનારાઓને તેમની નોકરીમાં લાભ થશે. તમને ગૌણ અધિકારીઓ અને સાથીદારો તરફથી લાભ થશે. મિત્રોને મળવાથી તમારા શત્રુઓ પર આનંદ અને વિજય મળશે.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારી સ્થિતિ પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને સાહિત્યમાં કંઈક નવું કરવાની પ્રેરણા મળશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે, કારણ કે સમય અનુકૂળ રહેશે. તમને પ્રેમમાં સફળતા મળશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળવા પર તમે ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમને સ્ત્રી મિત્રો તરફથી મદદ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ધાર્મિક અને જાહેર કલ્યાણકારી કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. કોઈપણ જૂના વિવાદોનું નિરાકરણ કરવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારે આજે કેટલીક પ્રતિકૂળતાઓ માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર પડશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે અને તમારું મન ચિંતાઓથી ભરેલું રહેશે. તમારી માતા સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, અથવા તેમનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. સંબંધીઓ સાથે ઉગ્ર દલીલો મતભેદ તરફ દોરી શકે છે. તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રાખો. ઘર કે વાહન ખરીદવા કે વેચવા માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. વિરોધ ટાળવા માટે, તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વાતચીત જાળવી રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે.
તુલા - આજે, શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને ધનુ રાશિમાં જશે. ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમે વધુ ભાગ્યશાળી બનશો અને આર્થિક લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાના તમારા પ્રયત્નોથી સકારાત્મક પરિણામો મળશે. તમારે કોઈ સામાજિક મેળાવડામાં હાજરી આપવા માટે મુસાફરી કરવાની જરૂર પડી શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો સુધરશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો.
વૃશ્ચિક - આજે, શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને ધનુ રાશિમાં જશે. ચંદ્ર તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં સંઘર્ષ અથવા મતભેદની શક્યતા છે, તેથી સાવચેત રહો. તમારે તમારા પ્રિયજનોના મંતવ્યોનો પણ આદર કરવો જોઈએ. તમારે નકારાત્મકતા ટાળવી જોઈએ. આજે કામ કરવાનું મન નહીં થાય. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. પૈસા બગાડવાનું ધ્યાન રાખો. તમે શરીર અને મનમાં બેચેની અનુભવશો. તમને શરદી અને તાવ આવી શકે છે. તમારે બહાર જવાનું ટાળવું જોઈએ. જો શક્ય હોય તો, આજે આરામ કરો અને તમારો મોટાભાગનો સમય એકલા વિતાવો.
ધન - ચંદ્ર શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ તેની રાશિ બદલશે અને ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે કોઈ ધાર્મિક અથવા સામાજિક કાર્ય માટે મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમે તમારા સોંપાયેલા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય તાજગી અને ખુશી લાવશે. પરિવારમાં શુભ ઘટનાઓ બનશે. સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે; તેઓ આજે મુશ્કેલ વિષય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશે.
મકર - ચંદ્ર શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ તેની રાશિ બદલશે અને ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશે. તમે કોઈ સામાજિક કાર્યમાં પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારે પરિવાર અને સંબંધીઓ સાથેની વાતચીતમાં સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે, કારણ કે તમારા શબ્દો તેમને નારાજ કરી શકે છે. તમારા પ્રયત્નો અનુસાર પરિણામ ન મળવાથી તમે નિરાશ થશો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. આજે બહાર ખાવાનું કે બહાર જવાનું ભવિષ્યમાં તમારા માટે હાનિકારક બની શકે છે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે, જેના કારણે તમને તકલીફ થઈ શકે છે.
કુંભ - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ તેની રાશિ બદલશે અને ધનુ રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે એક નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકશો. વ્યવસાય નફો અને વધારાની આવક લાવશે. મિત્રો, ખાસ કરીને બાળપણના મિત્રોને મળવાથી આનંદ થશે. તમને સમાજમાં ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. તમે તમારી પત્ની તરફથી ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. અપરિણીત યુગલોના લગ્ન થવાની શક્યતા છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ અનુભવશો. સાંધાનો દુખાવો દૂર થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં રસ રાખશે.
મીન - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ તેની રાશિ બદલશે અને ધનુ રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. તમને તમારા વ્યવસાયમાં પ્રમોશન અથવા વૃદ્ધિ મળી શકે છે. તમે વ્યવસાયમાં નફો મેળવશો. તમને તમારા પિતા અને વડીલોના આશીર્વાદ મળશે. તમે આર્થિક અને પારિવારિક સુખનો આનંદ માણશો. આજે તમે રોમેન્ટિક રહેશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળશે. તમને સરકારી બાબતોમાં પણ ફાયદો થઈ શકે છે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે, અને તમારા પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશીનો માહોલ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ તમારા માટે સારો છે.
