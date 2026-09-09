9 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આજે ધન રાશિને થશે આર્થિક લાભ, વેપારમાં પણ થશે ફાયદો
આજે આ રાશિના જાતકોનું સ્વાસ્થ્ય નરમ-ગરમ રહી શકે છે. નેગેટિવ વિચારથી પરેશાન થઇ શકે છે. ધીરજ રાખવી જરૂરી છે.
Published : September 9, 2026 at 6:43 AM IST
મેષ – બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથેની દલીલબાજીને કારણે તમે ચિંતિત થઈ શકો છો. છાતીમાં દુખાવો કે અન્ય શારીરિક તકલીફોને કારણે તમે નબળાઈ અનુભવી શકો છો. બિનજરૂરી આર્થિક ખર્ચ ટાળો. વ્યવસાય અને કાર્યસ્થળ પર સાવચેતી રાખો; કામના સ્થળે કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. આજે કોઈપણ આયોજિત મુસાફરી મુલતવી રાખવી હિતાવહ છે. વિવાદાસ્પદ ચર્ચાઓથી દૂર રહો. જીવનસાથી સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ દિવસ મિશ્ર પરિણામો આપનારો રહેશે.
વૃષભ – બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા તમામ કાર્યોમાં સફળતા મેળવશો. કાર્યસ્થળ પર લક્ષ્યાંકો પૂરા કરીને તમે ઉપરી અધિકારીઓની પ્રશંસા મેળવશો. તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. તમને સામાજિક માન-સન્માન મળશે. જોકે, બપોર પછી સંઘર્ષનું વાતાવરણ સર્જાઈ શકે છે અને તમારી ઊર્જાનું સ્તર ઘટી શકે છે. આ સમય દરમિયાન પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. આળસનો અનુભવ થઈ શકે છે. સાવચેત રહો, કારણ કે વિવાદોને લીધે પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થઈ શકે છે; મોટાભાગે મૌન રહેવું શ્રેષ્ઠ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.
મિથુન – બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે નકારાત્મક વિચારો રાખવાનું ટાળો, કારણ કે અસંતોષની લાગણી રહી શકે છે. પરિવારમાં વિવાદો થઈ શકે છે. તમે શારીરિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો નહીં અને વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. બપોર પછી તમે વધુ ખુશ અનુભવશો. તેમ છતાં, આજે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરશો નહીં. તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. મિત્રોને મળવાથી આનંદ થશે અને આનંદદાયક યાત્રાની શક્યતા છે.
કર્ક – બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે લાગણીઓમાં વહી ન જશો. ટૂંકી મુસાફરીની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે ખુશ મિજાજમાં રહેશો. બપોર પછી વસ્તુઓ તમારી ઈચ્છા મુજબ ન થવાને કારણે તમે ચીડિયાપણું અનુભવી શકો છો. આજે કોઈપણ અયોગ્ય પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થવાનું ટાળો. ખર્ચ વધારે રહેશે. માતા-પિતા સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. આજે તમે કદાચ પરિવારના સભ્યોને પૂરતો સમય આપી શકશો નહીં.
સિંહ – બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કદાચ નિર્ણય લેવામાં અસમર્થતા અનુભવી શકો છો. પરિવાર સંબંધિત બાબતોમાં નાણાં ખર્ચાઈ શકે છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. નોકરી કે વ્યવસાયમાં જટિલ સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે તમારે વડીલોની મદદ લેવી પડી શકે છે. સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થાય તેવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ શકે છે. બપોરે મિત્રો સાથેની મુલાકાત તમારો ઉત્સાહ વધારશે. આજે તમને કાર્યસ્થળ પર નવો ટાર્ગેટ પણ મળી શકે છે. વ્યવસાયિક અને વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ માટે દિવસ સામાન્ય રહેવાની શક્યતા છે.
કન્યા – બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને વિવિધ સ્ત્રોતોથી લાભ મળવાની શક્યતા છે. વ્યવસાયિક ક્ષેત્રે લાભ થશે. તમને સહકર્મીઓનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે મિત્રો પાછળ નાણાં ખર્ચી શકો છો. મુસાફરી કે બહાર ફરવા જવાની શક્યતા છે. બપોરના સમયે તમારું મન અશાંત રહી શકે છે અને કામની ગતિ ધીમી પડી શકે છે. સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. ગુસ્સાને કારણે કોઈની સાથે વિવાદ થવાનું જોખમ છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે.
તુલા – બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સૌહાર્દપૂર્ણ વ્યવહારથી તમારા સંબંધો મજબૂત થશે. તમે ઘરની સજાવટમાં ફેરફાર કરી શકો છો, જેનાથી તમારા જીવનમાં તાજગીનો અનુભવ થશે. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદાર પાસેથી આર્થિક લાભ થશે. તમે રોકાણની યોગ્ય યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમને સંતાનો તરફથી ખુશી મળશે.
વૃશ્ચિક – બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સૌભાગ્યશાળી રહેશે. તમને વિદેશમાં રહેતા પ્રિયજનો તરફથી સકારાત્મક સમાચાર મળશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ધાર્મિક યાત્રાની શક્યતા છે. આર્થિક લાભ થવાની પણ સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિના સંકેતો છે; તમે હાથ ધરેલું દરેક કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. આજે તમને માતાના વિશેષ આશીર્વાદ મળી શકે છે. તમને માન-સન્માન મળશે. પારિવારિક જીવન આનંદમય રહેશે.
ધન – બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં હશે. સવારના સમયે તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નરમ-ગરમ રહી શકે છે. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે; તેથી તમારા વિચારો પર સંયમ રાખવો જરૂરી છે. તમને આર્થિક તંગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જોકે, બપોર પછી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. અચાનક આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. તમને વ્યવસાયમાં લાભ થશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો. પ્રવાસના પણ યોગ છે.
મકર – બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં હશે. આજે તમે પરિવારના સભ્યો સાથે બહાર ફરવાનો આનંદ માણશો. સવારે તમારો મૂડ સારો રહેશે, જોકે બપોર પછી કોઈ ચિંતા તમને પરેશાન કરી શકે છે. વધુ પડતા ખર્ચને કારણે આર્થિક તંગી સર્જાઈ શકે છે. સરકારી કામકાજમાં અવરોધો આવી શકે છે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુમેળ જળવાઈ રહેશે. વાહન સાવચેતીપૂર્વક ચલાવો. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે, તેથી બહારનું ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
કુંભ – બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. દિવસ શાંતિપૂર્ણ અને આનંદમય રીતે પસાર થશે. પારિવારિક જીવનમાં ખુશીઓ રહેશે અને તમારું શારીરિક તથા માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે વાહન સુખની સાથે સાથે આરામ અને આનંદની ક્ષણોનો પણ આનંદ માણશો. વેપાર-ધંધાના ક્ષેત્રમાં તમને લાભ થશે. નવાં વસ્ત્રો અને ઘરેણાં પાછળ નાણાં ખર્ચ થશે. તમે કોઈ યાત્રા પર જઈ શકો છો. જીવનસાથી સાથેના લાંબા સમયથી ચાલતા મતભેદો દૂર થશે. કાર્યસ્થળ પર પણ તમને લાભ થશે.
મીન – બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, કર્ક રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજે તમે કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ કે વસ્તુ તરફ આકર્ષાઈ શકો છો. કોઈની સાથે દલીલબાજી કે વાદ-વિવાદમાં પડવાનું ટાળો. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું મુલતવી રાખો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં અચાનક સુધારો જોવા મળશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. વેપારનું વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે અને તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. નાણાકીય રોકાણ બાબતે ઉતાવળ ન કરવી. આજે તમામ કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાથી તમારું મન પ્રસન્ન રહેશે.
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