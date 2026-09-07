7 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ લાભદાયી, વાંચો ભવિષ્યફળ
આજે તુલા રાશિના જાતકોનું મન કોઇ વાતને લઇને ચિંતામાં રહેશે. તમે શારીરિક રીતે નબળાઇ અને આળસ અનુભવશો.
Published : September 7, 2026 at 6:43 AM IST
મેષ - ચંદ્ર 7 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. સવાર નવા કાર્ય માટે અનુકૂળ રહેશે. આજે સરકારી લાભ થવાની સંભાવના છે. વેપાર નફાકારક રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. આવક અને ખર્ચ સંતુલિત રહેશે. વિચારો બદલાશે. મૂંઝવણ ઊભી થઈ શકે છે, જેના કારણે ઘણા કાર્યો અધૂરા રહેશે. તમે પરિવાર સાથે શાંતિપૂર્ણ સાંજ વિતાવી શકશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમને સકારાત્મક અનુભવો થશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવી શકશો.
વૃષભ - ચંદ્ર 7 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. તમે દિવસનો મોટાભાગનો સમય રોકાણોનું આયોજન કરવામાં વિતાવશો, જોકે તમારે કાળજીપૂર્વક રોકાણ કરવું જોઈએ. બપોર પછી તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સારો સમય છે. તમે વ્યવસાયમાં તમારી મહેનતનું ફળ પણ મેળવશો. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મિથુન - આજે, 7 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પોતાની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ લાભદાયી રહેશે. મિત્રો અને પરિવારના સહયોગથી, તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને સારા ખોરાક અને વસ્ત્રોની સુવિધા પણ મળશે. જો તમે નકારાત્મક વિચારો રાખશો, તો કંઈ પણ પૂર્ણ થશે નહીં. નોકરી કરતા લોકોએ તેમના કામને બોજ માનવાને બદલે તેનો આનંદ માણવો જોઈએ. અનુકૂળ વ્યવસાયિક વાતાવરણ ખુશી લાવશે. આ એક ઉત્સાહી અને તાજગીભર્યો દિવસ છે, તેથી તેનો આનંદ માણો.
કર્ક - આજે, 7 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પોતાની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી આવક ઓછી અને ખર્ચ વધારે રહેશે. તમે આંખમાં દુખાવો અને માનસિક ચિંતા અનુભવી શકો છો. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. બપોર પછી તમારી સમસ્યાઓ ઉકેલાવા લાગશે. તમને આર્થિક લાભ થશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. દિવસ પરિવાર સાથે ખુશીથી પસાર થશે. નકારાત્મકતા ટાળો. ઓફિસનું કામ સમયસર પૂર્ણ કરવામાં તમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ છે.
સિંહ - ચંદ્ર 7 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ગુસ્સો અને જુસ્સો અનુભવશો. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવચેત રહો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ સારો નથી. તમે ચિંતા અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે, પરંતુ બપોરે તમે ખુશ અનુભવશો. આજે કામ પર કામનો બોજ વધુ હોઈ શકે છે. તમે મિત્રો સાથે બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મેળવવા માટે, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો પણ આદર કરવાની જરૂર પડશે.
કન્યા - ચંદ્ર 7 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. પરિવારના સભ્યો સાથે સંબંધો સારા રહેશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. બપોરે તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. કોઈપણ બાબતમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો. લગ્નયોગ્ય વ્યક્તિઓ સંબંધ સુરક્ષિત કરી શકશે. આજે એક નવો સંબંધ પણ શરૂ થઈ શકે છે. મિત્રોને ફાયદો થશે. આ તમારા માટે લાભદાયી સમય છે, પરંતુ વધુ પડતા લોભી થવાનું ટાળો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
તુલા - ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને 7 સપ્ટેમ્બર, 2026, સોમવારના રોજ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે સવારે, તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. તમે શારીરિક રીતે નબળાઇ અને આળસ અનુભવશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી નાખુશ રહેશે. તમે તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. તમારા બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, પરંતુ બપોરે ઓફિસનું વાતાવરણ સુધરશે. ઉપરી અધિકારીઓની કૃપાથી તમને ફાયદો થશે. સાથીદારોના સહયોગથી, તમે તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો. સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ માન-સન્માનની તકો ઉભી થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર 7 સપ્ટેમ્બર, 2026, સોમવારના રોજ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાનને પ્રાર્થના તમને દુર્ભાગ્યથી બચવામાં મદદ કરશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. દરેક સાથે સારું વર્તન રાખો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ જાળવવામાં મદદ મળશે. વ્યવસાયમાં મુશ્કેલીઓની અપેક્ષા છે. આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની કોઈપણ યોજના ટાળો. ભાગીદારીનું ધ્યાન રાખો. તમે તમારા માતાપિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. તમને મિત્રોથી લાભ થઈ શકે છે.
ધન - 7 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવશે. તમે સવારે આનંદ અને મનોરંજનમાં ડૂબી જશો. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. બપોરે, ઘણા નકારાત્મક વિચારો તમને કામથી વિચલિત કરશે. જૂની ચિંતાઓ ફરી ઉભરી આવશે. તમે કોઈ પર ગુસ્સે થઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે વધુ પડતા દલીલો ટાળો. આધ્યાત્મિકતા તમને શાંતિ લાવશે.
મકર - ચંદ્ર 7 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે મુસાફરી કરવાનું મન થશે. તમે વાહનની વૈભવીતાનો આનંદ માણશો અને માન-સન્માન મેળવશો. બપોરે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય થોડું બગડશે. તમે વધુ પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે ગુસ્સે થશો. કામ પર સહકાર્યકરો અથવા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારો ટાળો. આજે ધીરજ રાખો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે.
કુંભ - ચંદ્ર 7 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા મળશે. તમારી ખ્યાતિ વધશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ સારી રહેશે. બપોરે, તમને મનોરંજન અને ખરીદીમાં રસ રહેશે. મિત્રો સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. તમે પરિવાર સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. આ તમારા માટે ફાયદાકારક સમય છે. તમે કામ પર સમયસર તમારા કામ પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.
મીન - ચંદ્ર 7 સપ્ટેમ્બર, 2026, સોમવારના રોજ તેની રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સારો રહેશે. કલામાં તમારી રુચિ વધશે. મિત્રોને મળવાથી આનંદ થશે. તમને મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ અને ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. બપોરે નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. બપોરે ગુસ્સો પણ વધી શકે છે. તમારા વિચારો અને શબ્દોમાં સંયમ રાખવો મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તમને તમારા વિરોધીઓ સામે સફળતા મળશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સારો છે.
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