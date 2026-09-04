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4 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આજે કર્ક રાશિને મળશે સારા સમાચાર, આવક પણ વધશે

આજે આ રાશિના જાતકો માટે નવું કામ શરૂ કરવા અને આર્થિક યોજના બનાવવા માટે સારો દિવસ છે. વેપારમાં લાભ થશે.

4 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ
4 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 7:00 AM IST

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મેષ- ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની અને નાણાકીય વ્યૂહરચનાઓને વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવવાની યોજનાઓ પર કામ કરી શકશો. તમારી આવક વધશે. કલાકારોને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની અને પ્રશંસા મેળવવાની તક મળશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને પરિવારના સભ્યો સાથે સુખદ ક્ષણોનો આનંદ માણશો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો.

વૃષભ- ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ તાજગી અને ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે; તમે ઉર્જાવાન રહેશો. તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો અને આનંદની ભાવના અનુભવી શકશો. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે. આ દિવસે મુસાફરીનો સમાવેશ થઈ શકે છે, અને તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સુમેળ પ્રવર્તશે, અને તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મળશે.

મિથુન- ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. સંયમિત વર્તન આજે તમને અનિચ્છનીય ઘટનાઓથી બચાવશે. તમારી વાણી અને વર્તન ગેરસમજ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. શારીરિક અસ્વસ્થતા તમારા માનસિક સ્વાસ્થ્યને અસર કરી શકે છે; તમને માથાનો દુખાવો અથવા સાંધાનો દુખાવો થઈ શકે છે. પરિવારમાં મતભેદનું વાતાવરણ હોઈ શકે છે. તમને આંખમાં દુખાવો થઈ શકે છે અને ખર્ચ વધી શકે છે. આધ્યાત્મિક વ્યવહાર માનસિક શાંતિ લાવશે. આજે કાર્યસ્થળ પર ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, કારણ કે વ્યવસાયમાં નાણાકીય નુકસાન થવાની સંભાવના છે.

કર્ક- ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. નવા સાહસો શરૂ કરવા અને નાણાકીય યોજનાઓ બનાવવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. તમને વ્યવસાયમાં નફો મળી શકે છે, અને નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. આવકમાં વધારો તમને સંતોષ અને ખુશી લાવશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. શુભ પ્રસંગો આગળ આવી રહ્યા છે. અપરિણીત લોકો માટે લગ્ન જોડાણો અંતિમ સ્વરૂપ લઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધ માટે આ સમય અનુકૂળ છે. તમે સુખી લગ્નજીવનનો આનંદ માણશો.

સિંહ - આજે, શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારા કામ અને વ્યવસાય માટે આ એક નફાકારક અને સફળ દિવસ છે. તમે કાર્યસ્થળ પર તમારું વર્ચસ્વ અને પ્રભાવ સ્થાપિત કરી શકશો. તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે, અપાર આત્મવિશ્વાસ અને મજબૂત મનોબળ દ્વારા. ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે, અને પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. જમીન અને વાહન સંબંધિત બાબતો માટે આ સમય અનુકૂળ છે. રમતગમત અને કલામાં તમારી પ્રતિભા દર્શાવવા માટે આ એક ઉત્તમ સમય છે.

કન્યા - આજે, શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત દિવસ પસાર કરશો. યાત્રાની તકો ઊભી થઈ શકે છે, અને વિદેશ યાત્રા માટે નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનો અને સંબંધીઓ તરફથી લાભ થશે. ઓફિસમાં ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો. નાણાકીય લાભ થવાના સંકેત છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આવકમાં વધારો થવાના રસ્તા ખુલશે. વ્યવસાયિકો માટે આજનો દિવસ નફાકારક રહેશે.

તુલા - આજે, શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કઠોર શબ્દો અથવા ખરાબ વર્તન ઝઘડા અથવા વિવાદ તરફ દોરી શકે છે; તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવું જરૂરી છે. ગુપ્ત દુશ્મનો મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. તમારે વ્યવસાયમાં સ્પર્ધકોથી સાવધ રહેવાની જરૂર છે, જોકે આ દિવસ નાણાકીય લાભ માટે શુભ છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભથી ખુશી મળશે. આવકની સાથે સાથે ખર્ચ પણ થશે. ભોજનમાં વિલંબ તમને ચીડિયા બનાવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, પરિણામો મધ્યમ રહેશે. તમે બપોરે પરિવારના સભ્યો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો.

વૃશ્ચિક - આજે, શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ રોજગાર અને વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર લાભનું વચન આપે છે. વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મેળવવાથી નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને ઓફિસમાં નવું અને મહત્વપૂર્ણ કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. વધુમાં, મિત્રો, સંબંધીઓ અને વડીલો તરફથી લાભ મળવાના સંકેતો છે. તમને સામાજિક મેળાવડામાં હાજરી આપવાની તક મળશે અને તમે ખુશ રહેશો. આવકના સ્ત્રોતોમાં વધારો થવાથી તમે રાહત પણ અનુભવી શકો છો. અપરિણીત લોકો માટે લગ્ન જોડાણો નક્કી થઈ શકે છે, અને તમે તમારા ઘરેલું જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો.

ધન - આજે, 4 સપ્ટેમ્બર, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ઘરમાં સ્થિત હશે. નોકરી કરતા લોકો માટે દિવસ અનુકૂળ અને નફાકારક લાગે છે; તમને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. તમને સાથીદારો અને ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી ટેકો મળશે, તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થશે. તમારા વિરોધીઓનો પરાજય થશે. વ્યવસાયિક લોકો માટે સારો સમય છે, અને તમે આજે મિત્રો સાથે મળશો. ભાગ્ય તમારી તરફેણ કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે અને નવા ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમમાં પણ રસ વિકસાવી શકે છે.

મકર - આજે, 4 સપ્ટેમ્બર, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ઘરમાં સ્થિત થશે. આજે તમારું મન ચિંતા અને અનિર્ણાયકતાથી પરેશાન રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, તમારે તમારા કાર્યોમાં દૃઢ રહેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય કરવાનું ટાળો, કારણ કે નસીબ તમારા પક્ષમાં નથી. તમે તમારા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતા કરી શકો છો, અને વૃદ્ધ પરિવારના સભ્યોનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. ઓફિસમાં તમને ઉપરી અધિકારીઓની નારાજગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ વધશે, અને તમારા બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તણાવને કારણે તમે શારીરિક રીતે પણ નબળાઈ અનુભવી શકો છો.

કુંભ – ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિમાંથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમે ભાવનાત્મક રીતે સંવેદનશીલ અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. તમને ઓફિસમાં કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. જોકે, વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ અનુકૂળ છે, અને તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. તમે સૌંદર્ય પ્રસાધનો અથવા સૌંદર્ય પ્રસાધનો ખરીદવા પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. જમીન, મિલકત અથવા વાહનો સંબંધિત કાગળકામ કરતી વખતે સાવધાની રાખો, કારણ કે સંભવિત નુકસાનનું જોખમ છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ ટાળવા માટે, મોટાભાગે મૌન રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

મીન – ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિમાંથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. દિવસ શાંતિથી અને ખુશીથી પસાર થશે. વ્યવસાયિકોને ભાગીદારીથી લાભ થવાની સંભાવના છે. કામ પર, ગૌણ અધિકારીઓ નોંધપાત્ર સહયોગ આપશે. તમે તમારા વૈવાહિક જીવનમાં વધુ નિકટતા અનુભવશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત કરી શકો છો, અને રોમેન્ટિક સંબંધો ગાઢ બનશે. તમે તમારા જાહેર જીવનમાં પ્રગતિ કરશો અને ઉત્તમ વૈવાહિક સુખનો આનંદ માણશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ આશાસ્પદ લાગે છે, જોકે બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે; તે સમય દરમિયાન તમારે ધીરજથી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવાની જરૂર પડશે.

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