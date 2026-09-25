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25 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ: શુક્રવારે આ રાશી માટે લાભદાયક દિવસ, અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ

આજે આ રાશિના જાતક શારીરિક અને માનસિક રીતે ઉત્સાહિત રહેશે. કુટુંબીજનો અને મિત્રો સાથે બહાર ફરવા જઇ શકે છે.

25 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ
25 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 6:40 AM IST

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મેષ – આજે, 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. તમે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકો છો. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે વિતાવેલો દિવસ આનંદદાયક રહેશે; તમે મિત્રો પાછળ ખર્ચ કરશો પરંતુ તમને લાભ પણ થશે. તમે ક્યાંક બહાર ફરવા જવાનું આયોજન કરી શકો છો. નોકરીયાત વર્ગ માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે, જ્યારે વેપારમાં સારા નફાની અપેક્ષા છે. ઘરમાં સુમેળભર્યું વાતાવરણ રહેશે અને તમને સંતાનો અંગે સારા સમાચાર મળશે. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં શાંતિ અને પરસ્પર સમજણ જળવાઈ રહેશે. આવકની નવી તકો ઊભી થશે અને આર્થિક લાભની શક્યતા છે; તમે રોકાણનું આયોજન પણ કરી શકો છો.

વૃષભ – આજે, 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે ચંદ્ર દસમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજનો દિવસ ફળદાયી છે, ખાસ કરીને વેપારીઓ માટે, કારણ કે તમને ઓછા પ્રયત્નોથી નોંધપાત્ર લાભ મળશે. કાર્યસ્થળ પર બઢતી મળવાની શક્યતા છે અને તમને ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. પારિવારિક જીવન ખુશીઓ અને સંતોષથી ભરેલું રહેશે. મિત્રોને મળવાથી આનંદ થશે અને તમને તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવવાની તક મળશે; આજે તમે રોમેન્ટિક અનુભવ કરશો. આર્થિક દ્રષ્ટિકોણ સકારાત્મક છે અને રોકાણની યોજનાઓ બની શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રીતે સારું રહેશે, જોકે મોસમી બીમારીઓનું થોડું જોખમ રહેલું છે.

મિથુન – આજે, 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે ચંદ્ર નવમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ નથી. થાક અને આળસને કારણે તમે કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમને પેટને લગતી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. નોકરી કે વ્યવસાયમાં પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ શકે છે અને ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી નારાજ થઈ શકે છે. ખર્ચ વધુ રહેશે. આજે મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતો અંગે નિર્ણય લેવાનું ટાળો; શક્ય હોય તો, ફક્ત તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન આપો.

કર્ક – આજે, 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. ક્રોધ અને નકારાત્મક વિચારો તમારા માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અસર કરી શકે છે; તેથી સંયમ રાખો. તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો, કારણ કે બેદરકારી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. પરિવારમાં વિવાદો થઈ શકે છે અને તમારે આર્થિક તંગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નવા સંબંધો બંધાશે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો અને કાર્યસ્થળ પર અન્ય લોકો સાથે વધુ પડતી વાતચીત કરવાનું ટાળો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાવાની શક્યતા છે.

સિંહ – આજે, શુક્રવાર, 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજે તમે મનોરંજન અને બહાર ફરવામાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારો સ્વભાવ થોડો ઉદાસીન અથવા અલિપ્ત જણાઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્યમાં બગાડ થઈ શકે છે. નવા લોકો સાથેની મુલાકાત સુખદ ન પણ રહે. વેપારીઓએ ભાગીદારો સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે ધીરજ રાખવી પડશે. તમે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે; તમારા સ્વાસ્થ્યનું વિશેષ ધ્યાન રાખો.

કન્યા – આજે 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમને અગાઉની બીમારીઓમાંથી રાહત મળશે. ઘરમાં શાંતિ અને સુખ તમને આનંદ આપશે. તમને આર્થિક લાભ અને કાર્યમાં સફળતા મળશે, જેમાં વ્યવસાયમાં થતા નફાનો પણ સમાવેશ થાય છે. તમને સહકર્મીઓ અને હાથ નીચેના કર્મચારીઓનો સહયોગ મળશે અને તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. સમય તમારા માટે અનુકૂળ છે; મિત્રો સાથે બહાર જવાની અથવા ખરીદી કરવાની યોજનાઓ સાકાર થઈ શકે છે.

તુલા – આજે શુક્રવાર, 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજે તમે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરશો. તમારા સંતાનો પ્રગતિ કરશે અને કોઈ પ્રિયજન સાથેની મુલાકાત રોમાંચક રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ઊર્જા અનુભવશો. જોકે, વિચારોની અધિકતા માનસિક બેચેનીનું કારણ બની શકે છે. તમે અન્ય લોકો સાથે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં જોડાઈ શકો છો. સમયસર કાર્યો પૂરા ન થવાને કારણે તમે ચીડિયા બની શકો છો. તમારે બહાર જવાનું અને બહારનું ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.

વૃશ્ચિક – આજે 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. દિવસ શાંતિપૂર્વક પસાર કરો. તમને કોઈ બાબતની ચિંતા થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્ય સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. જીવનસાથી સાથેના મતભેદો તણાવનું કારણ બની શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતાઓ થઈ શકે છે. આર્થિક નુકસાન અથવા પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચવાની શક્યતા છે. તળાવ કે નદીના કિનારે જવાનું ટાળો. સરકારી કામકાજમાં બેદરકારી ન રાખો; વાહન અને મિલકત સંબંધિત બાબતો સાવચેતીપૂર્વક સંભાળો.

ધન – આજે 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. તમને આધ્યાત્મિકતા તરફ વિશેષ લગાવ અનુભવાશે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે આ શુભ સમય છે. મિત્રો અને સંબંધીઓના આગમનથી ઘરમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમે હાથ ધરેલા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. મુસાફરીની શક્યતા છે. આર્થિક લાભના સંકેતો છે. નાના ભાઈ-બહેનો સાથે સારા સંબંધો રહેશે. તમારા માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. કોઈ પ્રિયજનને મળવાની શક્યતા છે. જીવનસાથી સાથેના રોમેન્ટિક સંબંધો મજબૂત બનશે. લોકો તમારી લાગણીઓની કદર કરશે.

મકર – આજે 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. વાણી પર સંયમ રાખવાથી તમે મુશ્કેલીઓથી બચી શકશો. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં મર્યાદિત સફળતા મળી શકે છે. નકારાત્મક વિચારો પર નિયંત્રણ રાખો. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે; આંખને લગતી સમસ્યાઓ થવાની શક્યતા છે. બિનજરૂરી કે અણધારી બાબતો પાછળ નાણાં ખર્ચાઈ શકે છે. વેપારીઓ માટે આ સામાન્ય દિવસ છે. આજે કોઈ રોકાણનું આયોજન ન કરો. મિત્રો પાછળ બિનજરૂરી ખર્ચ થઈ શકે છે.

કુંભ - આજે, 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. તમારા માટે ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ઉત્સાહિત અનુભવશો. આર્થિક દ્રષ્ટિએ દિવસ લાભદાયક છે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે બહાર ફરવા જઈ શકો છો. તમને આધ્યાત્મિકતામાં રસ રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટ મળવાની શક્યતા છે. દાંપત્ય જીવન સુખમય રહેશે. જૂના મતભેદો ઉકેલાવાથી તમને ખુશી મળશે. નકારાત્મક વિચારોને મનથી દૂર રાખો. વેપારીઓ માટે દિવસ અનુકૂળ છે.

મીન - આજે, 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. તમારા માટે ચંદ્ર બારમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. લોભ કે લાલચનો શિકાર ન બનો. નાણાકીય બાબતોમાં ખૂબ સાવચેતી રાખો. અન્યની સલાહ પર મૂડી રોકાણ કરવાનું ટાળો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે; આજે સ્વાસ્થ્ય બાબતે બેદરકારી ન રાખો. તમારી એકાગ્રતાનું સ્તર પણ ઓછું રહી શકે છે. ધાર્મિક કાર્યોમાં નાણાં ખર્ચ થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. બહારના ખાનપાન બાબતે સાવચેત રહો. શક્ય હોય તો આજે આરામ કરો.

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