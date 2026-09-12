12 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો માટે સારો દિવસ, પ્રવાસનું આયોજન થઇ શકે છે
આજના દિવસે આ રાશિના જાતકોને પોતાની કળા બતાવવાની તક મળશે. વેપારમાં ભાગીદારી માટે શુભ સમય છે.
Published : September 12, 2026 at 6:42 AM IST
મેષ - શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. લાંબા ગાળાના નાણાકીય આયોજન માટે આ દિવસ અનુકૂળ રહેશે. નાણાકીય અને વ્યાવસાયિક દ્રષ્ટિકોણથી આ દિવસ નફાકારક રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક ઉત્સાહ અને તાજગીનો અનુભવ કરશો. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળશે. તમે તેમની સાથે સમય વિતાવવાનો આનંદ માણશો. તેમની સાથે કોઈ કાર્યક્રમ અથવા યાત્રામાં હાજરી આપવાની શક્યતા છે. દાન પ્રવૃત્તિઓ તમને આંતરિક ખુશી લાવશે.
વૃષભ - શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણીનો જાદુ કોઈને મોહિત કરશે અને તમને લાભ મળશે. તમારી સૌમ્યતા નવા સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. તમને નવા પ્રયાસો કરવા માટે પ્રેરણા મળશે. વાંચન અને લેખન જેવા સાહિત્યિક કાર્યોમાં રસ વધશે. જો તમારી મહેનત અપેક્ષિત પરિણામો ન આપે તો તમે થોડા નિરાશ થઈ શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળશો. તમને પેટની સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે.
મિથુન - શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે વધુ પડતા ભાવનાત્મક બનવાનું કે નવા સંબંધો બનાવવાનું ટાળો. કોઈ બીમારી ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. વધુ પડતું વિચાર માનસિક થાક તરફ દોરી શકે છે, જે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. તમારું કાર્યપ્રવાહ થોડું ધીમું રહેશે. વ્યવસાય સામાન્ય દિવસ રહેશે. પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા માટે, તમારા પ્રિયજનની ચિંતાઓને સમજો. પરિવારના સભ્યો સાથે નાણાકીય વિવાદ થઈ શકે છે. આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળો.
કર્ક - 12 સપ્ટેમ્બર, 2026, શનિવાર, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ રહેશે. જોકે, તમને નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે જૂના, અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરો. તમે મિત્રો અને પરિવારને મળશો. મિત્રો તરફથી તમને ખુશી અને આનંદ મળશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. તમે ખુશ અનુભવશો. આજે તમારા કાર્યમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. તમે તમારા નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. તમને નાણાકીય લાભ મળશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે.
સિંહ - શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. દૂરના પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે વાતચીતથી તમને ફાયદો થશે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમે તમારી વાણીથી કોઈનું દિલ જીતી શકો છો. તમારા સોંપાયેલા કાર્યોમાં સફળતા મળશે. નવા પ્રોજેક્ટનું આયોજન કરવાથી અને વધુ પડતા વિચારોથી મૂંઝવણ ઊભી થશે. મિત્રોનો સહયોગ આનંદ લાવશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે તમારા કામમાં આગળ વધશો.
કન્યા - શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે નવા સંબંધો બનાવશો જે ભવિષ્યમાં તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે બૌદ્ધિક રીતે સમૃદ્ધ રહેશો. તમારું શરીર સ્વસ્થ રહેશે અને તમારું મન ખુશ રહેશે. તમે કામ પર સમયસર તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો. નોકરી કરતા લોકોને તેમના કાર્ય માટે પ્રશંસા મળશે. આજનો દિવસ વ્યવસાયમાં સફળતા માટે પણ ફાયદાકારક છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદદાયક વાતાવરણ રહેશે. તમને સારા સમાચાર મળશે. મુસાફરી તમારા મનને ખુશ રાખશે.
તુલા - શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. શક્ય હોય તો દલીલો ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે, ખાસ કરીને તમારી આંખોથી. અકસ્માતનું જોખમ છે. કોર્ટના કામકાજમાં સાવધાની રાખો. બદનક્ષીથી સાવધ રહો. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ માનસિક શાંતિ લાવશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક - શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમને તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં નફો મળશે. તમે મિત્રોને મળી શકો છો અને પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. લગ્નયોગ્ય યુવક-યુવતીઓ સંબંધને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકે છે. તમને તમારા પુત્ર અને પત્નીથી લાભ થશે. તમને સંબંધીઓ અથવા મિત્રો તરફથી ભેટો મળી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ ખુશ થશે. તમને કામ પર પ્રશંસા મળી શકે છે. તમે તમારા સાંસારિક જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો.
ધન - શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમે યોગ્ય નાણાકીય યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમે બીજાઓને મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. દરેક કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ બનાવવામાં આવશે. દિવસ આનંદમાં પસાર થશે. તમે વ્યવસાય અથવા કાર્યમાં મીટિંગ માટે બહાર જવાનું આયોજન કરશો. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી લાભ થશે. પ્રમોશન અને સન્માનની શક્યતા છે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો તમારા ઉત્સાહને વધારશે.
મકર - શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે બૌદ્ધિક કાર્યો અને વ્યવસાય માટે નવો અભિગમ અપનાવશો. નોકરીમાં રહેલા લોકો તેમના કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશે. સાહિત્ય અને લેખન પ્રત્યે તમારો ઝુકાવ વેગ પકડશે. તમે શારીરિક અસ્વસ્થતા અને થાકનો અનુભવ કરશો. તમારા બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ ચિંતાનું કારણ બનશે. લાંબી મુસાફરી થવાની સંભાવના છે, પરંતુ તમારે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. વિરોધીઓ અને સ્પર્ધકો સાથે વિવાદાસ્પદ ચર્ચાઓ ટાળો. બિનજરૂરી ખર્ચ ટાળો.
કુંભ - શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. વધુ પડતા વિચારોને કારણે તમે માનસિક થાક અનુભવશો. ગુસ્સો તમારા મનમાં રહેશે; તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવાથી તમને કોઈપણ દુર્ભાગ્ય ટાળવામાં મદદ મળશે. કામ પર અથવા વ્યવસાયમાં હરીફો સાથે દલીલો ટાળો. નિયમો વિરુદ્ધ કંઈ કરવાનું ટાળો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. તમને પારિવારિક લગ્નના સમાચાર પણ મળી શકે છે. તમે વધતા ખર્ચને કારણે ચિંતિત થઈ શકો છો. ભગવાનનું સ્મરણ અને આધ્યાત્મિક વિચારો તમારા મનને શાંત રાખશે.
મીન - શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આ તમારામાં રહેલા લેખક અથવા કલાકારને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક પૂરી પાડશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારી માટે આ શુભ સમય છે. તમે તમારા રોજિંદા દિનચર્યાથી દૂર રહીને આનંદમાં સમય પસાર કરી શકશો. પરિવાર અને મિત્રો સાથે પાર્ટી અથવા પિકનિકનું આયોજન કરવામાં આવશે. થિયેટર, સિનેમા અથવા મનોરંજન સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવો. તમારી ખ્યાતિ વધશે. આ તમારા માટે નફાનો સમય છે, પરંતુ ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
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