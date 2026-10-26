26 ઓક્ટોબર, 2026નું રાશિફળ: અઠવાડિયાના પ્રથમ દિવસે આ રાશિઓનું નસીબ ચમકશે, વાંચો ભવિષ્યફળ
આજે કર્ક રાશિના જાતક દરેક કામને સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશે. નોકરીમાં અધિકારી ખુશ થશે. તમારા પ્રમોશનના યોગ છે.
Published : October 26, 2026 at 6:41 AM IST
મેષ: સોમવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે, જે તમારી પોતાની રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં છે. આજે તમે તમારા તમામ કાર્યો ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે કરશો અને તમારા શરીર તથા મનમાં એક પ્રકારની સ્ફૂર્તિ અને તાજગીનો અનુભવ કરશો. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે. વ્યવસાયમાં, નવા ગ્રાહકો મળવાથી તમને લાભ થઈ શકે છે. ઘરમાં વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે અને તમે મિત્રો તથા પ્રિયજનો સાથે સમય વિતાવવાનો આનંદ માણશો. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ મળી શકે છે. પ્રવાસની શક્યતા છે. આર્થિક લાભ, ઉત્તમ ભોજન અને ભેટ-સોગાદો મળવાથી તમારી ખુશીમાં વધારો થશે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આ સમય અનુકૂળ છે.
વૃષભ – સોમવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે, જે તમારી પોતાની રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. મનમાં ગુસ્સો અને હતાશાની લાગણીઓ રહી શકે છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય કદાચ શ્રેષ્ઠ ન હોય અને તમને તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. પારિવારિક બાબતો અને ખર્ચને લઈને તમે ચિંતિત રહી શકો છો. અન્ય લોકો સાથે મતભેદ કે સંઘર્ષ થવાનું જોખમ છે, અને તમારી મહેનત વ્યર્થ જતી હોય તેવું લાગી શકે છે. ગેરસમજ ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. નોકરી કરતા લોકો માટે આજનો દિવસ પડકારજનક હોઈ શકે છે. જીવનસાથીના મંતવ્યોનું સન્માન કરીને, તમે પારિવારિક જીવનમાં સુમેળ જાળવી શકો છો.
મિથુન – સોમવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે, જે તમારી પોતાની રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે અત્યંત લાભદાયી છે. જેઓ અપરિણીત છે, તેમના માટે લગ્નનો પ્રસ્તાવ આવી શકે છે અથવા સગાઈ નક્કી થઈ શકે છે. તમને આર્થિક લાભ મેળવવાની તકો મળશે. મિત્રો સાથે અચાનક મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે અને તમને તેમના તરફથી લાભ મળી શકે છે. પરિવારના સભ્યો તરફથી પણ તમને કોઈ પ્રકારનો લાભ મળી શકે છે. આજે તમે ઉત્તમ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમને તમારા સંતાનો વિશે સારા સમાચાર મળશે. વ્યવસાયિક સહયોગીઓ પાસેથી પણ તમને લાભ મળી શકે છે અને તમારી આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. તમે તમારા દાંપત્ય જીવનમાં સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો.
કર્ક – સોમવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ છે; તમે તમારા તમામ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ પ્રસન્ન રહેશે અને પ્રમોશન મળવાની શક્યતા છે. તમે તમારા વરિષ્ઠો સાથે મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતો પર ચર્ચા કરી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે તમારી ખુલ્લી અને સ્પષ્ટ વાતચીત થશે. તમે ઘરની સજાવટ પાછળ થોડો ખર્ચ કરી શકો છો અને ક્યાંક બહાર ફરવા જવાની યોજના પણ બની શકે છે. માતા સાથેના તમારા સંબંધો સકારાત્મક રહેશે. સરકારી બાબતોમાં તમને લાભ મળી શકે છે અને તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
સિંહ – સોમવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પસાર થવાની સંભાવના છે. તમને પરિવાર સાથે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની સુવર્ણ તક મળી શકે છે. સાવચેત રહો, કારણ કે કામ પ્રત્યેની બેદરકારી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે; એક કાર્ય પૂર્ણ કર્યા પછી જ બીજા કાર્ય તરફ આગળ વધો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. વ્યવસાયમાં અવરોધો આવી શકે છે અને નોકરી કરતા લોકો માટે તેમના ટાર્ગેટ પૂરા કરવા પડકારજનક બની શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે; ધ્યાન (મેડિટેશન) દ્વારા બિનજરૂરી તણાવ ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરો.
કન્યા – સોમવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. બહારનું ભોજન લેવાથી તમારા સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. તમને વધુ ગુસ્સો આવી શકે છે, તેથી તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજ કે મતભેદ થઈ શકે છે. જળાશયોથી દૂર રહો. પૈતૃક સંપત્તિ સંબંધિત બાબતોમાં સાવચેત રહો અને કોઈ મોટા નિર્ણયો લેવાનું કે બિનજરૂરી જોખમ ઉઠાવવાનું ટાળો. તમારા પ્રયત્નોનું યોગ્ય વળતર ન મળવાને કારણે તમે ઉદાસી અનુભવી શકો છો. છુપા શત્રુઓથી સાવધ રહો.
તુલા – સોમવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો. સ્વાદિષ્ટ ભોજન, બહાર ફરવા જવું અને પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા મળવાને કારણે તમે આનંદ અનુભવશો. ક્યાંક પ્રવાસ પર જવાની શક્યતા છે. તમે મનોરંજન અથવા કપડાં જેવી વસ્તુઓ પાછળ પૈસા ખર્ચી શકો છો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમને સન્માન કે માન્યતા મળી શકે છે. જોકે, કાર્યસ્થળ પર કામ સમયસર પૂર્ણ કરવામાં તમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
વૃશ્ચિક – સોમવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા સ્થાને છે. તમે તમારો સમય ઘરે શાંતિ અને આરામથી વિતાવશો અને દિવસનો મોટાભાગનો સમય આરામ કરવામાં પસાર કરવાનું પસંદ કરી શકો છો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવશો, જેનાથી તમારા કામમાં ઉત્સાહ આવશે; વ્યવસાયમાં, તમે તમારા કર્મચારીઓની મદદથી ઘણા કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન જળવાઈ રહેશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે વધુ સમય વિતાવવા ઈચ્છશો. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ દિવસ સારો છે, જોકે તમારે બહારનું ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધન – સોમવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી પાંચમા સ્થાને છે. જો આજે તમને કોઈ ચોક્કસ કાર્યમાં સફળતા ન મળે, તો નિરાશ થશો નહીં. કાર્યસ્થળ પર સોંપાયેલા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. અન્ય લોકો સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો અને તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ રાખો. તમે તમારા સંતાનના શિક્ષણ કે સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત થઈ શકો છો. આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળો. શક્ય હોય તો, દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌનમાં વિતાવવાનો પ્રયાસ કરો, કારણ કે તમારી વાણીને કારણે સમસ્યાઓ ઊભી થવાનું જોખમ છે. ઉપરાંત, પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સંયમ જાળવો.
મકર – સોમવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી ચોથા સ્થાને છે. આજનો દિવસ પડકારોથી ભરેલો હોઈ શકે છે. તમારામાં ઊર્જા કે ઉત્સાહનો અભાવ હોઈ શકે છે, જેના કારણે કાર્યસ્થળ પર તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ બની શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો કે બિનજરૂરી ચર્ચાઓ જેવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ શકે છે, જેનાથી તમે વ્યથિત થઈ શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ હોઈ શકે છે અને બદનામી થવાનું જોખમ પણ રહેલું છે. નિદ્રાના અભાવને કારણે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી શકે છે. આજે આરામ કરવો અને અન્ય લોકો સાથેના સંઘર્ષથી દૂર રહેવું હિતાવહ રહેશે. આધ્યાત્મિકતા તમારા મનને શાંતિ આપશે.
કુંભ – સોમવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી ત્રીજા સ્થાને છે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક એમ બંને રીતે આનંદની અનુભૂતિ કરશો. ચિંતાના વાદળો વિખેરાઈ જવાથી તમારા ઉત્સાહમાં વધારો થશે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનોના સહયોગથી નવી યોજનાઓને સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકી શકશો; તેમની સાથે સારો સમય વિતાવવાનો તમને આનંદ મળશે. ટૂંકી યાત્રા થવાની પણ શક્યતા છે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળીને તમને ખુશી થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમને પ્રભાવશાળી પરિણામો મળશે અને જેઓ નોકરી કરે છે તેમને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા મળી શકે છે.
મીન – સોમવાર, 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી બીજા સ્થાને છે. આજે તમારે તમારા ખર્ચ પર સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખો; અન્યથા, અન્ય લોકો સાથે વિવાદ થવાનું જોખમ રહેલું છે. આર્થિક વ્યવહારોમાં સાવચેતી રાખો. આજે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. નકારાત્મક વિચારોને મનમાં આવવા ન દો અને તમારા આહાર પ્રત્યે સજાગ રહો. તમે તમારા કાર્યોને સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. પરિવારના બાળકોની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે તમારે નાણાં ખર્ચવા પડી શકે છે.
આ પણ વાંચો: