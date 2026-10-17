17 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને મળશે સફળતા, નોકરી કરતા લોકોને પણ થશે લાભ
આજે કુંભ રાશિના જાતકો નવા કામ શરૂ કરી શકશે. વેપારમાં લાભ સાથે આવક પણ થશે. બાળપણના મિત્રો સાથે મુલાકાતથી ખુશી થશે.
Published : October 17, 2026 at 6:40 AM IST
મેષ – 17 ઓક્ટોબર, 2026,શનિવારના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારા ગુસ્સા પર સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે; ગુસ્સામાં આવી જવાથી તમારા કામ અને સંબંધોને નુકસાન થઈ શકે છે. તમે બેચેની અને અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો, અને પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, સકારાત્મકતા લાવવા માટે તમારા જીવનસાથીના મંતવ્યોને મહત્વ આપો. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું ઉપર-નીચે રહી શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો અથવા કોઈ શુભ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકો છો.
વૃષભ – 17 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. નબળા સ્વાસ્થ્ય અથવા તમારા કાર્યોમાં સફળતા મેળવવામાં વિલંબ થવાને કારણે તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળવું હિતાવહ છે. તમારા આહાર પ્રત્યે સજાગ રહો. કામના વધુ બોજને કારણે તમે સુસ્તી કે આળસ અનુભવી શકો છો. મુસાફરીમાં પણ અવરોધો આવી શકે છે. યોગ, ધ્યાન અને આધ્યાત્મિકતા દ્વારા માનસિક શાંતિ મેળવવા પર ધ્યાન આપો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથેના મતભેદોને ઉકેલવાનો પ્રયાસ પણ કરી શકો છો.
મિથુન – 17 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ઉર્જા અને ઉત્સાહ સાથે શરૂ થશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે બહાર જઈ શકો છો, અથવા કોઈ મેળાવડાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારું વલણ મનોરંજન તરફ રહેશે. આજે તમે સારા વસ્ત્રો, ઉત્તમ ભોજન અને વાહનના ઉપયોગ જેવી સુખ-સુવિધાઓનો આનંદ માણી શકશો. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં સંબંધો વધુ મધુર બનશે, અને તમે નવા પરિચિતો તરફ આકર્ષાઈ શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની લાગણી રહેશે. કાર્યસ્થળ પર, ઉપરી અધિકારીઓ તમારા પ્રયાસોના વખાણ કરી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો જોવા મળશે.
કર્ક – 17 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ સારો રહેશે; ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે, અને ખુશનુમા પ્રસંગો સર્જાઈ શકે છે. તમે જે પણ કાર્ય હાથ ધરશો તેમાં તમને સફળતા મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદપૂર્વક સમય વિતાવશો. નોકરી કરતા લોકોને તેમના કાર્યક્ષેત્રમાં લાભ થશે, અને તમને તમારા સહકર્મીઓ તથા તમારા હાથ નીચે કામ કરતા લોકો તરફથી પણ મદદ મળશે. મિત્રો સાથેની મુલાકાત તમને ખુશી આપશે, અને તમે તમારા શત્રુઓ પર વિજય મેળવશો.
સિંહ – 17 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં બિરાજમાન છે. તમારી રાશિ માટે ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં કંઈક નવું સર્જન કરવાની પ્રેરણા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ છે. પ્રેમ સંબંધોમાં તમને સફળતા મળશે અને પ્રિયજન સાથેની મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. તમને સ્ત્રી મિત્રો તરફથી મદદ મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ધાર્મિક અને લોકકલ્યાણના કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો. જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે. જૂના વિવાદનો ઉકેલ આવવાથી મનને શાંતિ મળશે.
કન્યા – 17 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં બિરાજમાન છે. તમારી રાશિ માટે ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે કેટલાક પડકારોનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું પડી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નરમ-ગરમ રહી શકે છે અને મન ચિંતાઓથી ઘેરાયેલું રહી શકે છે. માતા સાથે મતભેદ થઈ શકે છે અને તેમના સ્વાસ્થ્યને લઈને પણ ચિંતા રહી શકે છે. નજીકના સંબંધીઓ સાથે ઉગ્ર દલીલબાજી થવાથી સંબંધોમાં તણાવ આવી શકે છે. તમારું આત્મસન્માન જળવાઈ રહે તેનું ધ્યાન રાખજો. મિલકત, વાહન વગેરેની ખરીદી કે વેચાણ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. વિરોધ ટાળવા માટે, સત્તા કે હોદ્દા પર રહેલી વ્યક્તિઓ સાથે ખુલીને વાતચીત કરતા રહેવું હિતાવહ છે.
તુલા – 17 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં બિરાજમાન છે. તમારી રાશિ માટે ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવા કાર્યો કે સાહસો શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે અને તમને આર્થિક લાભ થશે. વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટેના તમારા પ્રયાસો સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. તમારે કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે અથવા કદાચ કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવા માટે બહાર જવું પડી શકે છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે અને તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. તમે શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો.
વૃશ્ચિક – 17 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર ધનુ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં મતભેદ કે અણબનાવ થવાની શક્યતા છે, તેથી સાવચેત રહેવું. તમારે તમારા પ્રિયજનોના મંતવ્યોનું પણ સન્માન કરવું જોઈએ. નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવું હિતાવહ છે. આજે તમને કાર્યસ્થળ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. બિનજરૂરી કે અયોગ્ય ખર્ચાઓ ટાળવા માટે સાવચેત રહો. તમને બેચેની અનુભવાઈ શકે છે અને શરદી કે તાવ જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. બહાર જવાનું ટાળવું શ્રેષ્ઠ રહેશે; શક્ય હોય તો, થોડો આરામ કરો અને તમારો મોટાભાગનો સમય એકલા વિતાવો.
ધન – 17 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર ધનુ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે કોઈ ધાર્મિક કે સામાજિક કાર્ય માટે મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમે તમારા આયોજિત કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. સારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય તાજગી અને ખુશી લાવશે. પરિવારમાં શુભ પ્રસંગો બની શકે છે. પ્રિયજનો સાથેની મુલાકાત તમારા હૃદયમાં આનંદ લાવશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને માન-સન્માનમાં વધારો થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય ઉત્તમ છે; તમે અભ્યાસ કરી શકશો અને મુશ્કેલ વિષયોને પણ સરળતાથી સમજી શકશો.
મકર – 17 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યતીત થશે. તમે સામાજિક કાર્યો પાછળ નાણાં ખર્ચી શકો છો. પરિવારના સભ્યો અને સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવચેત રહો, કારણ કે તમારા શબ્દોથી તેમની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી શકે છે. જો તમને મળેલા પરિણામો તમારી મહેનત મુજબ ન મળે, તો તમને નિરાશા થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપો. આજે બહાર જમવા જવું કે મુસાફરી કરવી તમારા માટે ભવિષ્યમાં નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં મતભેદો ઊભા થઈ શકે છે, જેના કારણે તમને થોડી પરેશાની થઈ શકે છે.
કુંભ – 17 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં બિરાજમાન છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે નવા કાર્યોનો પ્રારંભ કરી શકશો. વ્યવસાયમાં તમને નફો તેમજ વધારાની આવક મળી શકે છે. બાળપણના મિત્રોને મળવાથી તમને આનંદ થશે. સમાજમાં તમને માન-પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થશે. જીવનસાથીના માધ્યમથી તમને સુખ અને સંતોષ મળશે. જેઓ અપરિણીત છે, તેમના માટે લગ્નનો પ્રસ્તાવ આવવાની કે સગાઈ નક્કી થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે આનંદ અનુભવશો. લાંબા સમયથી ચાલી આવતા સાંધાના દુખાવામાં રાહત મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસમાં વિશેષ રસ જળવાઈ રહેશે.
મીન – 17 ઓક્ટોબર, 2026, શનિવારના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં બિરાજમાન છે. તમારી રાશિ માટે, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા તમામ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે; ભાગ્ય તમારો સાથ આપી રહ્યું છે. વ્યાવસાયિક જીવનમાં તમને પ્રમોશન મળી શકે છે, અને તમારા વ્યવસાયમાં નફો થશે. તમને પિતા અને વડીલોના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. તમને આર્થિક અને પારિવારિક - બંને પ્રકારનું સુખ મળશે. આજે તમે રોમેન્ટિક અનુભવ કરશો અને તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા મળશે. સરકારી બાબતોમાં પણ તમને લાભ થઈ શકે છે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે અને પરિવારમાં શાંતિ તથા ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આજનો દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ છે.
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