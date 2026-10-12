12 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ, આજે આ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ શુભ, નોકરીમાં પણ લાભ થશે
આજના દિવસે આ રાશિના જાતકોની રચનાત્મક ક્ષમતાઓ ઉચ્ચ સ્તરે હશે. તમે કઇક નવું સર્જન કરવામાં રસ લેશો.
Published : October 12, 2026 at 6:42 AM IST
મેષ- સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ, તુલા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદપૂર્વક દિવસ વિતાવશો. તમે નવાં કપડાં અને ઘરેણાંની ખરીદી કરી શકો છો. તમને સામાજિક માન-સન્માન પ્રાપ્ત થશે. બપોરના સમયે તમારે તમારા વર્તનમાં સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે. નવા સંબંધો બાંધતા પહેલાં સારી રીતે વિચારજો. ખર્ચ વધારે રહેશે. તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે તેવા લોકોથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને બહારનું ખાવાનું ટાળો. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો અને અન્ય લોકો સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે ખૂબ સાવચેત રહો.
વૃષભ- સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ, તુલા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ખૂબ જ લાભદાયક છે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ અને ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. પરિવારના સભ્યોની મદદથી તમે કોઈ વિશેષ કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો. બપોરના સમયે તમે મનોરંજનમાં વ્યસ્ત રહેશો. બહાર ફરવા જવાનું કે પ્રવાસનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે મિત્રોને મળશો અને કદાચ બાળપણની યાદોમાં ખોવાઈ જશો. તમે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા દૂરના સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરશો. ભાગીદારી સંબંધિત બાબતોમાં સાવચેતીપૂર્વક આગળ વધો.
મિથુન- સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ, તુલા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારા બાળકો અથવા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા થઈ શકે છે. વિવાદો કે દલીલબાજીમાં પડવાનું ટાળો. તમે મિત્રો પાછળ પૈસા ખર્ચી શકો છો; તમારી આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કરો. બિનજરૂરી દલીલો ટાળો. બપોરના સમયે તમને થાકનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો, કારણ કે તમને પેટની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. સાથે સમય વિતાવીને તમારા પારિવારિક સંબંધોને મજબૂત બનાવો. સાંજનો સમય તમારા માટે સુખદ રહેશે.
કર્ક- સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ, તુલા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને સુસ્તી અને ભયનો અનુભવ થઈ શકે છે. નિરાશાની ભાવના તમારા મન પર છવાયેલી રહી શકે છે. તમને છાતીમાં અસ્વસ્થતા અથવા શ્વસન સંબંધી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો કે સંબંધીઓ સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે અને તમને સારી ઊંઘ મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. જાહેરમાં તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચી શકે તેવી પરિસ્થિતિઓ પ્રત્યે સાવધ રહો. ખર્ચ વધુ થવાની શક્યતા છે. બહાર જતી વખતે સાવચેતી રાખો. કાર્યસ્થળ પર ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
સિંહ – સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ શકે છે. ભાઈઓ સાથેના સંબંધો મજબૂત થશે અને તમે તમારી પસંદગી મુજબ કામ કરી શકશો. તમને કામમાં રસપ્રદ કાર્યો મળી શકે છે. મીટિંગમાં હાજરી આપવા અથવા વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટેની યોજનાઓ અમલમાં મૂકવા માટે ટૂંકી મુસાફરી થઈ શકે છે. આજે તમને કોઈ મોટી તક મળી શકે છે. તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. પ્રિયજનો સાથેના સંબંધો ગાઢ બનશે અને આર્થિક લાભની પણ શક્યતા છે.
કન્યા – સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે અને તમે સંબંધીઓ સાથે સારો સમય વિતાવશો. આજે તમારી વાણી અન્યને પ્રભાવિત કરશે. મુસાફરીની પણ શક્યતા છે અને તમે મીઠાઈનો આનંદ માણી શકો છો. આયાત-નિકાસના વ્યવસાયમાં નફાના સંકેતો છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ઉગ્ર દલીલો કે વાદ-વિવાદ ટાળો. કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદમાં ન ઉતરો. બપોરના સમયે ફક્ત તમારા કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમારા પ્રેમ સંબંધમાં, તમારા જીવનસાથીની વાતને મહત્વ આપો.
તુલા – સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર તમારી રાશિના પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓ ઉચ્ચ સ્તરે હશે અને તમને કંઈક નવું સર્જન કરવામાં રસ જાગશે. તમારા દ્રઢ સંકલ્પને કારણે તમે તમારા તમામ પ્રયાસોમાં સફળ થશો. તમે કપડાં, ઘરેણાં, સુખ-સુવિધાઓ અને મનોરંજન પાછળ નાણાં ખર્ચી શકો છો. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમે તમારા જીવનસાથી અને પ્રિયજનો સાથે ખુશીની ક્ષણો માણી શકશો. તમને કાર્યસ્થળ પર લાભ થશે. વેપારીઓ માટે પણ આ દિવસ શુભ છે.
વૃશ્ચિક – સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ તુલા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની અને તમારી વાણી પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. શારીરિક સુસ્તી અને માનસિક ચિંતાને કારણે તમે પરેશાની અનુભવી શકો છો. વાહન ચલાવતી વખતે અકસ્માતનું જોખમ રહેલું છે. શક્ય હોય તો, આજ માટે કોઈપણ શસ્ત્રક્રિયા (સર્જરી) અથવા નવી તબીબી સારવાર મુલતવી રાખો. પ્રિયજનો અને પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલબાજી થવાની શક્યતા છે. કાનૂની બાબતોમાં સાવચેતી રાખો અથવા તેને મુલતવી રાખો. મનોરંજન અને આરામ પાછળ નાણાં ખર્ચાઈ શકે છે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે.
ધન – સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. કોઈ પ્રિયજન સાથેની મુલાકાત ખૂબ જ યાદગાર સાબિત થશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવા જઈ શકો છો. સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ તમારો ઉત્સાહ વધારશે. આર્થિક લાભની શક્યતા છે અને વ્યવસાયમાં નફાના સંકેતો છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામનું યોગ્ય વળતર મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સમય લાભદાયી છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપો.
મકર – સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, તુલા રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા દાંપત્ય જીવન માટે સારો રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદમય વાતાવરણ રહેશે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિના સંકેતો છે; સમય તમારા પક્ષમાં છે. બપોરે તમે મિત્રોને મળી શકો છો. કોઈ પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાની શક્યતા છે. આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. વિદ્યાર્થીઓને આજે અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકો છો અને નવા કપડાં અથવા ઘરેણાં મેળવી શકો છો. તમે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા દૂરના સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરવામાં પણ વ્યસ્ત રહી શકો છો.
કુંભ – સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને તમારા નવમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમે શારીરિક અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો; તાજગીના અભાવને કારણે કામ પ્રત્યેનો તમારો ઉત્સાહ ઘટી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. તમે મનોરંજનની પ્રવૃત્તિઓ અથવા મુસાફરી પાછળ નાણાં ખર્ચી શકો છો.
મીન – સોમવાર, 12 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને તમારા આઠમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજે તમારે વાણી પર સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. છુપા શત્રુઓથી સાવધ રહો અને તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે આ દિવસ અનુકૂળ છે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને સ્વજનો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. ભાગીદારીના વ્યવસાયોથી તમને નોંધપાત્ર લાભ થશે. કોઈની સાથે દલીલબાજીમાં ઉતરવાનું ટાળો. આજે બહારનું ખાવાનું ટાળવું હિતાવહ છે, કારણ કે તમને પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ દિવસ સામાન્ય રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે સુમેળ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરો.
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