6 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ: ધનતેરસ પર આ રાશિને થશે લાભ, વાંચો તમારૂ ભવિષ્યફળ
આજે આ રાશિના જાતકોને પરિશ્રમની અપેક્ષાએ ઓછું ફળ પ્રાપ્ત થશે, છતા પણ તમે દ્રઢતાપૂર્વક પોતાના કામને આગળ વધારી શકશો.
Published : November 6, 2026 at 7:05 AM IST
મેષ: આજે શુક્રવાર, 6 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત હશે. આર્થિક અને વ્યાવસાયિક દૃષ્ટિકોણથી આજનો દિવસ લાભદાયી છે. તમારી લાંબા ગાળાની યોજનાઓ ફળદાયી બનશે અને તમે તમારા વ્યવસાય માટે નવી વ્યૂહરચનાઓ ઘડી શકશો. જનકલ્યાણ માટે કરેલા કાર્યોથી તમને સંતોષની લાગણી થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે અન્ય લોકો સાથે સારી રીતે જોડાયેલા રહેશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. કાર્યસ્થળ પર તમને કોઈ મોટો લાભ ન પણ મળે, અને તમારે વધારાના પ્રયત્નો કરવા પડશે. પ્રેમ સંબંધોની દૃષ્ટિએ આજનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.
વૃષભ: આજે, શુક્રવાર, 6 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે કરેલા પ્રયત્નોની સરખામણીમાં તમને મળતું ફળ ઓછું હોઈ શકે છે; તેમ છતાં, તમે દ્રઢ નિશ્ચય સાથે તમારા કાર્યને આગળ વધારી શકશો. તમારા વર્તન અને વાણી દ્વારા તમે અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરી શકશો અને સંભવતઃ તેમના તરફથી લાભ મેળવી શકશો. તમારી સૌમ્ય વાણી નવા સંબંધો બાંધવામાં મદદરૂપ થશે. તમને કળા અને સાહિત્યમાં રસ જાગશે, અને શૈક્ષણિક પ્રગતિ માટે આ સમય અનુકૂળ છે. બહારનું ખાવાનું ટાળો, કારણ કે તેનાથી પેટને લગતી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
મિથુન: આજે, શુક્રવાર, 6 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમારું મન નવા વિચારોથી ભરેલું રહેશે અને તમે ઊંડા વિચારોમાં ખોવાયેલા રહી શકો છો. અન્ય લોકો સાથે કોઈ પણ પ્રકારની દલીલબાજી કે વાદ-વિવાદમાં પડવાનું ટાળો. આજે તમે ખૂબ સંવેદનશીલ રહેશો અને તમને તમારી માતા અથવા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા થઈ શકે છે. મુસાફરી થવાની શક્યતા છે. જળાશયો કે પાણીના સ્ત્રોતોથી દૂર રહેવાની સલાહ છે. તમને માનસિક અને શારીરિક થાકનો અનુભવ થઈ શકે છે, અને કાર્યસ્થળ પર તમારે કેટલાક પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
કર્ક: આજે શુક્રવાર, 6 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા અથવા સફળતા મેળવવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળીને તમને આનંદ થશે. પ્રવાસની પણ શક્યતા છે. મિત્રો સાથેના તમારા સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. પ્રિયજનના સાથમાં તમને ખુશી મળશે. તમને આર્થિક લાભ અને સમાજમાં માન-સન્માન મળી શકે છે. તમારા વિરોધીઓ તમારી સામે ટકી શકશે નહીં. આજે કોઈ પણ પ્રકારની પાર્ટનરશિપ કરવાનું ટાળો.
સિંહ: ચંદ્રના રાશિ પરિવર્તનને કારણે, આજે શુક્રવાર, 6 નવેમ્બર, 2026ના રોજ તે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે કાર્યોને સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે સારો અને આનંદદાયક સમય વિતાવશો. ખાસ કરીને બપોરના સમયે ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય ન લેવાય તેનું ધ્યાન રાખજો. તમને તમારા નજીકના લોકો પાસેથી લાભ થશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે, અને તમે કોઈપણ વિરોધનો સામનો કરવા માટે સક્ષમ હશો. તમારા વ્યવસાય કે નોકરીમાં તમને લાભ થશે. અણધાર્યા ખર્ચ માટે તૈયાર રહો; તમે બાળકોની જરૂરિયાતો, જેમ કે કપડાં કે ઘરેણાં પાછળ નાણાં ખર્ચી શકો છો.
કન્યા: ચંદ્રના રાશિ પરિવર્તનને કારણે, આજે શુક્રવાર, 6 નવેમ્બર, 2026ના રોજ તે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારી વાણીમાં રહેલી મધુરતા તમને નવા સંબંધો બાંધવામાં મદદ કરશે અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ અપાવશે. તમારા વિચારો વધુ સમૃદ્ધ બનશે. તમે વ્યવસાયમાં સફળતા મેળવશો અને સારો નફો પ્રાપ્ત કરશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પ્રિયજનો અને મિત્રોને મળીને તમને આનંદ થશે, અને તમને તેમની પાસેથી ભેટ પણ મળી શકે છે. તમારા વૈવાહિક સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે, અને તમે કોઈ નવા સંબંધની શરૂઆત પણ કરી શકો છો.
તુલા: ચંદ્રના રાશિ પરિવર્તનને કારણે, આજે શુક્રવાર, 6 નવેમ્બર, 2026ના રોજ તે કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. અનિયંત્રિત વિચારો મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે અને અકસ્માતનું જોખમ પણ રહેલું છે. ખર્ચ વધુ રહેશે. વ્યવસાયમાં, વધુ પડતો ગુસ્સો ઉગ્ર વિવાદો તરફ દોરી શકે છે; ભાગીદારી સંબંધિત બાબતોમાં સાવચેતી રાખો. કાયદાકીય કે કોર્ટ સંબંધિત બાબતો ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક સંભાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. આધ્યાત્મિકતા તરફ વળવાથી મનને શાંતિ મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક: આજે, શુક્રવાર, 6 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે, તમે તમારા તમામ કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરશો. વ્યવસાયમાં તમારી પ્રતિભાની પ્રશંસા થશે અને કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે, જેનાથી તમને પ્રમોશન મળી શકે છે. પિતા સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે અને તમને તેમના તરફથી લાભ પણ મળી શકે છે. બપોરના સમયે, તમને થોડી માનસિક મૂંઝવણ અનુભવાઈ શકે છે. મિત્રો સાથે સમય વિતાવવો તમને ગમશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે; બહારનું ખાવા-પીવાનું ટાળવું હિતાવહ છે.
ધન: આજે, શુક્રવાર, 6 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. પરોપકારની ભાવનાથી પ્રેરાઈને, તમે અન્ય લોકોને મદદ કરવા માટે ઉત્સુક રહેશો. વ્યવસાયમાં, તમે કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો, જેઓ નોકરી કરે છે તેમણે મીટિંગ માટે મુસાફરી કરવી પડી શકે છે; તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ રહેશે અને બઢતી મળવાની શક્યતા છે. તમે તમારા તમામ કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો.
મકર: આજે, શુક્રવાર, 6 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે સાવચેત રહો અને તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો. નકારાત્મક વિચારોને તમારા પર હાવી થવા ન દો; સકારાત્મક અભિગમ રાખવાથી તમને ઘણા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં મદદ મળશે. અણધાર્યા ખર્ચ માટે તૈયાર રહો. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિ થોડી હળવી થઈ શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમને ક્રોધ કે આક્રમકતાનો અનુભવ થઈ શકે છે; તેથી, તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. આજનો દિવસ ધીરજપૂર્વક પસાર કરવાનો પ્રયાસ કરો.
કુંભ: આજે, શુક્રવાર, 6 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમારે અનુચિત કાર્યો અને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવું જોઈએ. વધુ પડતું વિચારવાથી માનસિક તણાવ થઈ શકે છે અને તમારા સ્વાસ્થ્ય પર પણ અસર પડી શકે છે. પરિવારમાં મતભેદ કે વિવાદ થઈ શકે છે. વધતા ખર્ચને કારણે તમારે આર્થિક દબાણનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવાથી તમને શાંતિ મળશે. કાર્યસ્થળ પર પણ, અન્ય લોકો સાથે દલીલબાજી કરવાનું ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. તમને નવા, અણધાર્યા કાર્યો પણ સોંપવામાં આવી શકે છે.
મીન: આજે, શુક્રવાર, 6 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. નસીબનો સાથ હોવાથી, આજનો દિવસ સારો રહેશે. જો તમે વ્યવસાયિક ભાગીદારી કરવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો આ સમય અનુકૂળ છે. વેપારીઓને આજે આર્થિક લાભ થઈ શકે છે અને તમે રોકાણ અંગેની યોજનાઓ પણ બનાવી શકો છો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે નિકટતા અનુભવશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમને તમારા સાથી સાથે સારો સમય વિતાવવાની તક મળશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનોને પણ મળી શકો છો. યુગલો વચ્ચે રોમેન્ટિક સંબંધો વધુ ગાઢ બનશે. જાહેર જીવનમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા અને સ્થાનમાં વધારો થશે.
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