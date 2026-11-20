20 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આજે આ રાશિઓનું નસીબ ખુલશે, વાંચો તમારૂ ભવિષ્યફળ
તમામ રાશીઓએ પોતાના સ્વાસ્થ્યને લઇને સાવચેત રહેવું પડશે. વિસ્તારથી વાંચો.
Published : November 20, 2026 at 6:38 AM IST
મેષ – આજે, શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. દિવસ દરમિયાન તમારે કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. બિનજરૂરી ખર્ચમાં વધારો થવાની શક્યતા છે; મૂડી રોકાણ કરતી વખતે સાવચેત રહો. અન્ય લોકોને મદદ કરવા કે દાન-પુણ્યના કાર્યોમાં પડવાને બદલે તમારા પોતાના કાર્યોને પ્રાથમિકતા આપો. નાણાકીય વ્યવહારો કરતી વખતે કાળજી રાખો. આધ્યાત્મિકતામાં તમારી રુચિ વધશે. ઝડપી લાભ મેળવવાની લાલચમાં ફસાવાનું ટાળો. નિર્ણય લેવામાં અસમર્થતાને કારણે તમે દ્વિધા અનુભવી શકો છો.
વૃષભ – આજે, શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારી આવકમાં વધારો થવાની અને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. તમે નવા અને લાભદાયી વ્યાપારી સંબંધો સ્થાપિત કરશો. તમને પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદદાયક ક્ષણો વિતાવવાની તક મળશે. પ્રવાસ કે ફરવા જવાની શક્યતા છે. તમને સ્ત્રીઓ તરફથી લાભ મળી શકે છે અને જીવનસાથી સાથેના સંબંધોમાં નિકટતાનો અનુભવ થશે. તમને ભાઈ-બહેનો અને વડીલો તરફથી પણ સહયોગ કે લાભ પ્રાપ્ત થશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.
મિથુન – આજે, શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારા તમામ કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. ઘર અને કાર્યસ્થળ પર વાતાવરણ આનંદદાયક અને ખુશનુમા રહેશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે અને ઉપરી અધિકારીઓની મદદથી તમે પ્રગતિના માર્ગ પર આગળ વધી શકશો. પારિવારિક જીવનમાં ખુશીઓ રહેશે અને તમે સુખદ દાંપત્ય જીવનનો આનંદ માણશો. સરકારી કામકાજ કે સત્તાવાર બાબતોને લગતા અવરોધો—જે કદાચ તમારા વ્યવસાયમાં લાંબા સમયથી ચાલ્યા આવતા હતા તે દૂર થશે. તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આ એક સારો દિવસ છે.
કર્ક – આજે, શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમારા ભાગ્યોદયમાં વૃદ્ધિ થશે અને સાથે જ અણધાર્યા આર્થિક લાભ પણ મળી શકે છે. તમને વિદેશથી કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. ધાર્મિક કાર્યો અથવા મુસાફરી પાછળ ખર્ચ થઈ શકે છે. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક દિવસ વિતાવશો. નોકરી કરતા લોકો માટે સમય લાભદાયી રહેશે અને સમયસર કામ પૂર્ણ કરવાનો સંતોષ તમારા ચહેરા પર સ્પષ્ટ દેખાશે. વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મળવાથી આનંદ થશે. પ્રેમ જીવનમાં, તમારે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ દિવસ મધ્યમ છે; કૃપા કરીને પોતાનું ધ્યાન રાખજો.
સિંહ – ચંદ્રના રાશિ પરિવર્તનને કારણે, આજે શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર 2026ના રોજ તે મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ થોડો પડકારજનક હોઈ શકે છે, તેથી તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે. જો તમે તમારા આહાર પ્રત્યે સાવચેત નહીં રહો, તો તમારે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ પાછળ પૈસા ખર્ચવા પડી શકે છે. નકારાત્મક વિચારો આવવાથી તમે પરેશાન થઈ શકો છો, જેના કારણે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ બની શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને આજે આરામ કરવાની ઈચ્છા થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવચેત રહો. ચિંતા ઘટાડવા અને આગળ વધવા માટે, આધ્યાત્મિકતાનો સહારો લેવો હિતાવહ રહેશે. વ્યવસાયમાં, અતિશય લાભ મેળવવાની લાલચથી બચો.
કન્યા – ચંદ્રના રાશિ પરિવર્તનને કારણે, આજે શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર 2026ના રોજ તે મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમને સામાજિક અને જાહેર ક્ષેત્રોમાં લાભ થશે અને મિત્રો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં ખુશીની ક્ષણો આવશે. નવા વસ્ત્રો કે ઘરેણાં ખરીદવાની અને પહેરવાની તકો મળશે. તમે નવા લોકોને મળી શકો છો અને નવી મિત્રતા કેળવી શકો છો. ભાગીદારી માટે આ સમય અનુકૂળ છે; તમે ભાગીદારી દ્વારા વ્યવસાયને વિસ્તારવાની યોજનાઓ પર કામ કરી શકો છો, જેમાં અન્ય સ્થળે મુસાફરી કરવાનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકો માટે પણ આજનો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યને સુધારવા માટે, તમે કસરત અથવા ધ્યાન જેવી પ્રવૃત્તિઓ કરવાનું વિચારી શકો છો.
તુલા – ચંદ્રના રાશિ પરિવર્તનને કારણે, આજે શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર, 2026ના રોજ તે મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. નોકરી કરતા લોકો માટે સારી તકો ઊભી થશે. તમને તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતા અને પ્રતિષ્ઠા બંને મળશે, અને તમે વ્યાવસાયિક પ્રગતિની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ હેતુ માટે તમારે ખર્ચ કરવો પડી શકે છે. સફળતા તમારા પક્ષે રહેશે. વ્યવસાયમાં, આર્થિક લાભ તમને આનંદ આપશે. તમને તમારા મોસાળ પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. ભૂતકાળમાં કરેલા રોકાણથી પણ તમને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. તમે તમારા સહકર્મીઓ અને હાથ નીચે કામ કરતા કર્મચારીઓનો સહયોગ મેળવી શકશો.
વૃશ્ચિક – ચંદ્રના રાશિ પરિવર્તનને કારણે, આજે શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર, 2026ના રોજ તે મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નાજુક રહી શકે છે, જેના કારણે તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવી શકો છો. કોઈ કાર્ય સમયસર પૂરું ન થવાને કારણે તમારી પ્રતિષ્ઠા પર અસર પડી શકે છે. આજે તમારે સટ્ટાકીય પ્રવૃત્તિઓ અથવા શેરબજારના વેપારથી દૂર રહેવું જોઈએ. તમારા સંતાનોના સ્વાસ્થ્ય કે કલ્યાણ અંગે ચિંતા થઈ શકે છે. જો શક્ય હોય તો, મુસાફરી કરવાનું ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મેળવી શકશે. બપોર સુધીમાં, તમારી આર્થિક યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક અમલમાં આવશે. પરિવારના સભ્યોનો સહયોગ તમને નિરાશાની લાગણીમાંથી બહાર આવવામાં મદદ કરશે.
ધન – ચંદ્રના રાશિ પરિવર્તનને કારણે, આજે શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર, 2026ના રોજ તે મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળવું હિતાવહ છે, કારણ કે તમને પેટને લગતી તકલીફો કે સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તમે તમારા સંતાનોના સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. અમુક કાર્યોમાં સફળતા ન મળવાને કારણે તમે બેચેની અનુભવી શકો છો; તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાનો પ્રયાસ કરો. આજે સાહિત્ય અને કળામાં તમારી રુચિ જળવાઈ રહેશે, અને કદાચ તમે કલ્પનાની દુનિયામાં ખોવાયેલા રહેશો. તમને મિત્રો સાથે સમય વિતાવવો ગમશે. તાર્કિક કે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં પડવાનું ટાળવું જ હિતાવહ છે.
મકર – આજે, શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. સંજોગો તમારી દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ માટે અનુકૂળ રહેશે અને તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પારિવારિક જીવનની સમસ્યાઓ ઉકેલાશે અને મિલકત કે સંપત્તિ સંબંધિત વિવાદોનો નિકાલ આવશે. વ્યવસાયમાં તમને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે, અને મિત્રો તરફથી તમને સહયોગ અને સાથ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે; અભ્યાસ પૂર્ણ કરવા માટે તમે વરિષ્ઠો કે માર્ગદર્શકોની મદદ લઈ શકો છો. તમને પ્રિયજનોને મળવાની તક મળશે અને તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે આ સારો દિવસ છે, અને તમે રોકાણ માટે પણ યોજનાઓ બનાવી શકો છો.
કુંભ – આજે, શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો અને આજે કોઈપણ પ્રકારના વિવાદમાં પડવાનું ટાળો. કાર્યસ્થળ પર, માત્ર તમારા પોતાના કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. બપોર પછી, અણધાર્યા કે બિનજરૂરી ખર્ચાઓ તમને થોડી પરેશાનીમાં મૂકી શકે છે. તમારા પ્રયાસોમાં તમને ઈચ્છિત સફળતા ન મળે તેવી શક્યતા છે, જેના કારણે અસંતોષની લાગણી થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ ઉદ્ભવી શકે છે અને એકંદરે પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ જણાઈ શકે છે. આર્થિક નુકસાન થવાની પણ શક્યતા છે. ધીરજપૂર્વક દિવસ પસાર કરો અને નકારાત્મક વિચારોને દૂર રાખો.
મીન – આજે, શુક્રવાર, 20 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. ઘરમાં કોઈ શુભ પ્રસંગનું આયોજન થઈ શકે છે. નવા કાર્યો કે સાહસો શરૂ કરવા માટે આ એક શુભ દિવસ છે. તમને સંબંધીઓ અને મિત્રોને મળવાની તક મળશે, અને તમે તેમની સાથે બહાર ભોજન લેવાનો અથવા ફરવા જવાનો આનંદ માણી શકો છો. પ્રવાસની પણ શક્યતા છે. જેઓ નોકરી કરે છે તેમના માટે આજે તેમના ટાર્ગેટ પૂરા કરવા સરળ રહેશે, અને જેઓ વ્યવસાયમાં છે તેમને લાભ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે બપોર પછીનો સમય ખાસ કરીને અનુકૂળ રહેશે.
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