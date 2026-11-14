14 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ: શનિવારે કેવો રહેશે તમારો દિવસ; વાંચો ભવિષ્યફળ
આજે વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો વાણી પર સંયમ રાખે. તમારા વ્યવહારથી આજે કોઇના મનને ઠેસ પહોંચી શકે છે.
Published : November 14, 2026 at 6:54 AM IST
મેષ - શનિવાર, 14 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી નવમું સ્થાન છે. જો તમે તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ નહીં રાખો, તો અન્ય લોકો સાથે સંઘર્ષ થવાનું જોખમ છે. તમે શારીરિક થાક અનુભવી શકો છો અને અસ્વસ્થતાને કારણે તમારા કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમને કોઈ ધાર્મિક કે શુભ પ્રસંગમાં ભાગ લેવાની અથવા કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની તક મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર કે પરિવારમાં મતભેદો ઊભા થઈ શકે છે; તેથી આજે માત્ર તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન આપવું હિતાવહ છે. નકારાત્મક વિચારો રાખવાથી તમને પોતાને જ નુકસાન થશે.
વૃષભ - શનિવાર, 14 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી આઠમું સ્થાન છે. નબળા સ્વાસ્થ્યને કારણે તમારા કાર્યો સમયસર પૂરા કરવામાં અવરોધ આવી શકે છે અને તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો. કામના બોજને કારણે માનસિક તણાવ થઈ શકે છે અને મુસાફરી દરમિયાન મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે આ યોગ્ય સમય નથી. તમારા આહાર પ્રત્યે સજાગ રહો અને માનસિક શાંતિ મેળવવા માટે યોગ કે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમને અપૂર્ણતાનો અનુભવ થઈ શકે છે; જોકે, સાંજ થતાં પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાની શક્યતા છે.
મિથુન - શનિવાર, 14 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી સાતમું સ્થાન છે. તમે તમારા દિવસની શરૂઆત હળવાશ, ખુશી અને ઊર્જા સાથે કરશો. તમે મિત્રો અને મહેમાનો સાથે પિકનિક અથવા સામૂહિક ભોજનનું આયોજન કરી શકો છો. નવાં કપડાં, ઘરેણાં કે વાહન ખરીદવાની શક્યતા છે. તમારું મન આનંદથી ભરેલું રહેશે અને તમે નવા લોકો તરફ આકર્ષાઈ શકો છો. સામાજિક વર્તુળમાં તમને માન-સન્માન મળશે અને તમારી લોકપ્રિયતામાં વધારો થશે. વ્યાપારિક ભાગીદારી લાભદાયી સાબિત થશે અને તમને તમારા દાંપત્ય જીવનમાં ખુશી મળશે.
કર્ક - શનિવાર, 14 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી છઠ્ઠું સ્થાન છે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખુશી અને સફળતા લઈને આવશે. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે શાંતિ અને સંતોષપૂર્વક દિવસ પસાર કરશો. જેઓ નોકરી કરે છે તેમને સકારાત્મક પરિણામો મળી શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે. મહિલા મિત્રો સાથેની મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. તમને તમારા હાથ નીચે કામ કરતા કર્મચારીઓ અને સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના વરિષ્ઠો (સીનિયર્સ)ના માર્ગદર્શનથી લાભ થશે.
સિંહ – શનિવાર, 14 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી પાંચમું સ્થાન છે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારી સર્જનાત્મકતા એક નવું સ્વરૂપ ધારણ કરશે. કોઈ પ્રિયજન સાથેની મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમને તમારા સંતાનોની પ્રગતિ અંગે સારા સમાચાર મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ છે. તમને કોઈ પુણ્યના કે ઉમદા કાર્યમાં ભાગ લેવાની તક મળી શકે છે. આધ્યાત્મિકતામાં તમારી રુચિ વધશે. આ સમય લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે.
કન્યા – શનિવાર, 14 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી ચોથું સ્થાન છે. આજનો દિવસ તમારા માટે બહુ અનુકૂળ નથી. તમને વિવિધ બાબતોને લઈને ચિંતા થઈ શકે છે, જેના કારણે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમને તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યની પણ ચિંતા થઈ શકે છે. સાવચેત રહો અને કોઈપણ દસ્તાવેજ પર સહી કરતા પહેલા સારી રીતે વિચારી લો. તમારે ખર્ચ કરવો પડી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા મેળવવા માટે તમારે તમારા સાથીની લાગણીઓનું સન્માન કરવું પડશે.
તુલા – શનિવાર, 14 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી ત્રીજું સ્થાન છે. નવા કાર્યોની શરૂઆત કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ અને આર્થિક લાભ થવાની શક્યતાઓ છે. તમારે પારિવારિક કે વ્યવસાયિક કારણોસર મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. કોઈ ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન સફળતાપૂર્વક થઈ શકે છે. તમને વિદેશથી શુભ સમાચાર મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. તમે તમારા આયોજિત કાર્યોને સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. પ્રેમ જીવન માટે પણ આજનો દિવસ સકારાત્મક છે.
વૃશ્ચિક – શનિવાર, 14 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે, જે તમારી રાશિથી બીજું સ્થાન છે. પરિવારમાં સંઘર્ષનું વાતાવરણ ઊભું ન થાય તે માટે તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. આજે તમારા વર્તનથી કોઈની લાગણી દુભાઈ શકે છે, તેથી શાંત રહેવાનો પ્રયાસ કરો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો અને તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમને પસ્તાવો કે આંતરિક બેચેનીનો અનુભવ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં તમારા સાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
ધન – શનિવાર, 14 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે, જે તમારી પોતાની રાશિથી પ્રથમ સ્થાન પર છે. આજે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે લાંબા સમયથી ચાલી આવતી ચિંતાઓમાંથી મુક્ત થશો અને આર્થિક લાભ મેળવી શકો છો. તમે તમારા વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટેની યોજનાઓને સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકી શકશો. નોકરી કરતા લોકો પોતાનું કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથેની મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. પારિવારિક સંબંધો મજબૂત થશે અને તમારી પ્રતિષ્ઠા કે સામાજિક મોભો વધશે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ પણ મળશે.
મકર – શનિવાર, 14 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે, જે તમારી પોતાની રાશિથી બારમા સ્થાને છે. આજે તમારે સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. તમારા વ્યાવસાયિક કાર્યોમાં અન્ય લોકોનો હસ્તક્ષેપ વધી શકે છે. તમારા ખર્ચ સામાન્ય કરતાં વધુ રહેવાની શક્યતા છે. તમે ધાર્મિક કે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો, જેના કારણે વધારાનો ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. તમને તમારા સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા થઈ શકે છે. તમારા પુત્ર કે અન્ય સંબંધીઓ સાથે મતભેદ કે ઘર્ષણ થઈ શકે છે. સફળતા માત્ર સખત મહેનતથી જ મળશે. તમને માનસિક બેચેની કે ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. અકસ્માતનું જોખમ હોઈ શકે છે, તેથી વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેતી રાખો.
કુંભ – શનિવાર, 14 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે, જે તમારી પોતાની રાશિથી અગિયારમા સ્થાને છે. આજે તમને તમારા તમામ કાર્યોમાં સફળતા અને લાભ મળવાની સંભાવના છે. જોકે, કોઈ પણ નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરવો હિતાવહ છે. તમને તમારા વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર લાભ જોવા મળશે અને સામાજિક વર્તુળમાં પણ તમને ફાયદો થઈ શકે છે. તમારા બાળકો સાથેના સંબંધો સકારાત્મક રહેશે. તમારી આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે અને તમે કોઈ યાત્રાનું આયોજન કરી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર, તમે બાકી રહેલાં કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. આજે તમે રોકાણ અંગે કોઈ મોટી યોજના બનાવી શકો છો.
મીન – શનિવાર, 14 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે, જે તમારી રાશિથી દસમો ભાવ છે. વ્યવસાયિક દ્રષ્ટિકોણથી, આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયી છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી સફળતાને કારણે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી પ્રસન્ન રહેશે અને તમને બઢતી (પ્રમોશન) મળવાની પણ શક્યતા છે. વેપારીઓને તેમના વ્યવસાયમાં લાભ થશે અને તેમના કાર્યક્ષેત્રનો વિસ્તાર પણ થઈ શકે છે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ પ્રાપ્ત થશે. ઘરમાં વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે, અને તમારી પ્રતિષ્ઠા તથા સામાજિક મોભો વધશે. આજે તમે મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજના પણ બનાવી શકો છો. સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ તમને ખુશી આપશે.
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