13 નવેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આજે તુલા રાશિને થશે આર્થિક લાભ, જાણો અન્ય રાશિ માટે કેવો રહેશે આજનો દિવસ
આજે આ રાશિના જાતકોનો દિવસ તુલા રોકાણ માટે સારો છે. તમે વધુ ભાગ્યશાળી બની શકશો. નોકરીમાં લાભ થશે.
Published : November 13, 2026 at 6:49 AM IST
મેષ – આજે, શુક્રવાર, 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમને તાજગી અને ઊર્જાનો અભાવ વર્તાઈ શકે છે. તમને વધુ ગુસ્સો પણ આવી શકે છે, જેના કારણે પરિસ્થિતિ બગડી શકે છે; તેથી, તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાનો પ્રયાસ કરો. કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ કે ઘરમાં પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલબાજી કરવાનું ટાળો—આખો દિવસ મૌન રહીને વિતાવવો વધુ હિતાવહ રહેશે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં બદલાવ આવી શકે છે, પરંતુ આજે તમારા પોતાના કાર્યો પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું શ્રેષ્ઠ રહેશે.
વૃષભ – આજે, શુક્રવાર, 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત હશે. કામનું વધુ પડતું ભારણ અને આહાર પ્રત્યેની બેદરકારી તમારા સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. ખાવા-પીવાની અનિયમિતતા અને ઊંઘમાં ખલેલને કારણે બેચેની અનુભવાઈ શકે છે. મુસાફરી દરમિયાન અવરોધો આવવાની શક્યતા છે. જો કામ સમયસર પૂર્ણ ન થાય, તો તમને ચીડિયાપણું અનુભવાઈ શકે છે. યોગ, ધ્યાન અથવા આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવાથી રાહત મળશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમને અસંતોષની લાગણી થઈ શકે છે; જો તમે તમારા જીવનસાથીની વાતને મહત્વ નહીં આપો, તો સંબંધોમાં અંતર આવી શકે છે.
મિથુન – આજે, શુક્રવાર, 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ મનોરંજન અને આરામદાયક પ્રવૃત્તિઓમાં પસાર થશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે આનંદદાયક વાતાવરણનો અનુભવ કરશો, અને તમને સામાજિક માન-સન્માન પણ મળી શકે છે. તમારું દાંપત્ય જીવન સુમેળભર્યું રહેશે અને તમે તમારા તમામ કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરશો. નોકરી કરતા લોકો માટે આજનો દિવસ સરેરાશ કરતા સારો રહેશે. આજે કોઈની સાથે દલીલબાજીમાં ન પડવાની સલાહ છે.
કર્ક – આજે, શુક્રવાર, 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ ખુશીઓ અને સફળતાનો દિવસ છે; તમને આરામ અને શાંતિનો અનુભવ થશે. જેઓ નોકરી કરે છે તેમને તેમના કાર્યસ્થળ પર અનુકૂળ વાતાવરણ મળશે. તમને તમારા હાથ નીચે કામ કરતા કર્મચારીઓ અથવા તમારા મોસાળ પક્ષના સંબંધીઓ તરફથી લાભ મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમને આર્થિક લાભ થવાની સંભાવના છે, જોકે કેટલાક જરૂરી ખર્ચ પણ આવી શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. આજે તમે કોઈ ખરીદી કરી શકો છો; જો કે, જો તમે રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો તમારા નિર્ણયો ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક લો.
સિંહ – ચંદ્ર રાશિ પરિવર્તન કરીને આજે, શુક્રવાર, 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે મુશ્કેલ કાર્યો પણ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમને તમારા સંતાનોને લગતા સારા સમાચાર મળી શકે છે. મિત્રો સાથેની મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે અને તમે ધાર્મિક કે સામાજિક કાર્યોમાં જોડાઈ શકો છો. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે સારો સમય વિતાવશો. નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં લાભ થવાની શક્યતા છે; નોકરીમાં બાકી રહેલા કામ પૂરા થવાથી તમને રાહતનો અનુભવ થશે. વ્યવસાયની દૃષ્ટિએ આજનો દિવસ મધ્યમ રહેશે.
કન્યા – ચંદ્ર રાશિ પરિવર્તન કરીને આજે, શુક્રવાર, 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ કેટલાક પડકારોથી ભરેલો હોઈ શકે છે; તમને તાજગીનો અભાવ વર્તાઈ શકે છે અને માનસિક ચિંતા થઈ શકે છે. જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, અને જૂના વિવાદ ફરી ઉભરી આવવાથી તમે પરેશાન થઈ શકો છો. તમને તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને પણ ચિંતા થઈ શકે છે. સ્થાવર મિલકતને લગતી બાબતોમાં સાવચેતી રાખો અને કાર્યસ્થળ પર કોઈની સાથે દલીલબાજી કરવાનું ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ મધ્યમ રહેશે.
તુલા – ચંદ્ર રાશિ પરિવર્તન કરીને આજે, શુક્રવાર, 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે કોઈ શુભ પ્રસંગ અથવા યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે પારિવારિક મિલકત વિશે ચર્ચા કરી શકો છો. વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ તરફથી તમને આનંદદાયક સમાચાર મળી શકે છે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરી શકશો અને આર્થિક લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. રોકાણ માટે આજનો દિવસ સારો છે. એકંદરે, તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમને પોતાને ખૂબ નસીબદાર અનુભવી શકો છો. વ્યાવસાયિક જીવનમાં પણ તમને લાભ મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક – આજે, શુક્રવાર, 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. તમને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. મોટાભાગે મૌન રહેવાથી તમે અન્ય લોકો સાથેના સંઘર્ષોથી બચી શકશો. તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં અવરોધો આવી શકે છે. આજે કાર્યસ્થળ પર તમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમને કોઈ નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. આ સમય ધીરજ રાખવાનો છે; આજે કોઈપણ કામ ઉતાવળમાં ન કરશો.
ધન – આજે, શુક્રવાર, 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. કાર્ય અને અભ્યાસ માટે આજનો દિવસ અત્યંત અનુકૂળ છે. તમને વિદેશી વેપારથી લાભ મળી શકે છે. તમે ધાર્મિક અને શુભ કાર્યોમાં રસ લેશો. સંબંધીઓ અને મિત્રોને મળીને તમને આનંદ થશે. આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે આનંદદાયક ક્ષણો વિતાવશો. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમે સારા ભોજનનો આનંદ માણશો અને તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જેઓ નોકરી કરે છે તેમને તેમના સહકર્મીઓ કે તાબેદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે.
મકર – આજે, શુક્રવાર, 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે માનસિક રીતે અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. કદાચ તમે ઓફિસના તમારા કાર્યો પૂરા ન કરી શકો. ધાર્મિક કે સામાજિક કાર્યો પાછળ નાણાં ખર્ચાઈ શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આર્થિક નુકસાન થવાનું અથવા તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચવાનું જોખમ છે. આજે તમારું વલણ આધ્યાત્મિકતા તરફ હોઈ શકે છે. કાયદાકીય કે કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં તમારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. વ્યવસાય માટે આજનો દિવસ મધ્યમ રહેશે. તમારા સંતાનની પ્રગતિના સમાચાર સાંભળીને તમને આનંદ થઈ શકે છે. તેમ છતાં, આ દિવસ ધીરજપૂર્વક પસાર કરો.
કુંભ – આજે, શુક્રવાર, 13 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ લાભદાયી છે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સમય લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. મિત્રો સાથેની મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે અને તમે તેમની સાથે કોઈ યાત્રાનું આયોજન પણ કરી શકો છો. નવું કાર્ય શરૂ કરવું તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. વેપારીઓ માટે પણ આજનો દિવસ સારો છે; તમે તમારા પ્રતિસ્પર્ધીઓથી આગળ રહી શકશો. જેઓ લગ્ન માટે જીવનસાથી શોધી રહ્યા છે, તેમના માટે સંભવિત સંબંધ અંગે વાતચીત શરૂ થઈ શકે છે.
મીન – આજે, શુક્રવાર, 13 નવેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ શુભ અને ફળદાયી છે. તમને તમારી નોકરી કે વ્યવસાયમાં સફળતા મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી પ્રસન્ન રહેશે, જેનાથી તમારી ખુશીમાં વધારો થશે. તમને કોઈ નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. વ્યવસાયમાં, અગાઉ આપેલી ઉધાર રકમ પાછી મળી શકે છે. તમને તમારા પિતા અથવા મોટા ભાઈ તરફથી લાભ થશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે અને પરિવારના સભ્યો સાથેના મતભેદો દૂર થશે.
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