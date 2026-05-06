6 મે 2026નું રાશિફળ: બુધવારે વૃષભ રાશીના જાતકો સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખે, મુસાફરી ટાળો
આજે આ રાશિના જાતક કોઇ પણ પ્રકારનું નવું કોઇ કામ શરૂ ના કરે. ઓફિસમાં નવી જવાબદારી તમને ભાર લાગી શકે છે.
Published : May 6, 2026 at 6:44 AM IST
મેષ - 6 મે, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવશે. તમને અસ્વસ્થતા અને ચિંતાનો અનુભવ થશે. તમે થાક અને સુસ્તી અનુભવશો, સાથે માનસિક અશાંતિ પણ અનુભવશો. આજે તમે થોડા ગુસ્સે થઈ શકો છો, જે તમારા કાર્યમાં અવરોધ લાવી શકે છે. અન્ય લોકો સાથે સારો વ્યવહાર જાળવવાનો પ્રયાસ કરો. કોઈપણ સોંપાયેલ કાર્યોમાં સખત મહેનત કરતા રહો. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. જો કંઈક ખોટી દિશામાં જઈ રહ્યું હોય, તો ધીરજ રાખો અને તેને ફરીથી શરૂ કરો. તમારા સૂચનો અન્ય લોકોને મદદ કરી શકે છે અને તમને ખુશી આપી શકે છે. આ દિવસ મોટા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવા માટે પણ અનુકૂળ છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને નવા કાર્યો સોંપવામાં આવી શકે છે. તમારા પ્રિયજન સાથે સામાન્ય સંબંધ જાળવવા માટે, ગુસ્સો ટાળો.
વૃષભ - 6 મે, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે સાવધાની રાખો. કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. કામ પર નવી જવાબદારીઓ બોજારૂપ લાગી શકે છે. તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવાને બદલે વિલંબ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. થાક તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી અટકાવશે. તમારા આહાર પર ખાસ ધ્યાન આપવું મહત્ત્વપૂર્ણ છે. મુસાફરી ફાયદાકારક રહેશે નહીં. આધ્યાત્મિકતા માટે થોડો સમય કાઢો. તમારે તમારા પ્રેમ જીવનને કાળજીપૂર્વક સંચાલિત કરવાની જરૂર પડશે, કારણ કે તમને તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારે નાણાકીય મોરચે સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે, અને ખર્ચ પણ ચિંતાનું કારણ બનશે.
મિથુન - ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને 6 મે, 2026ના રોજ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને મનોરંજન અને મનોરંજનમાં રસ રહેશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકશો. તમારો જાહેર આદર વધશે. પરિણીત યુગલોમાં રોમાંસ ખીલશે. તમારા જીવનમાં રોમેન્ટિક સંબંધ શરૂ થઈ શકે છે. તમને જાહેર માન્યતા મળશે. તમે દાનમાં પણ જોડાઈ શકો છો. આ તમારા માટે સારો સમય છે. નોકરી કરતા લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે.
કર્ક - બુધવાર, 6 મે, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે ચિંતાઓથી મુક્ત અને ખુશ રહેશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખાસ સમય વિતાવશો. કાર્યસ્થળ પર સફળતા અને ખ્યાતિ તમને આનંદ આપશે. નોકરી કરતા લોકોને તેમની નોકરીનો લાભ મળશે. તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જોકે, તમારે બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારા વિરોધીઓની ચાલાકી બિનઅસરકારક રહેશે. તમે તમારા કાર્યને સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા કોઈપણ બાકી રહેલા કાર્ય પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભની શક્યતાઓ છે.
સિંહ - ચંદ્ર 6 મે, 2026ના રોજ ધન રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં ગોચર કરશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. પરિણામે, કામ પર તમારી ઉર્જા વધુ રહેશે. તમને નવું કામ પણ મળી શકે છે. તમને સર્જનાત્મક કાર્યોમાં રસ હશે. તમને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં કંઈક નવું લખવાની પ્રેરણા મળશે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળી શકો છો. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે ધાર્મિક અને સેવા સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓમાં ખૂબ આનંદ અનુભવશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો દૂર થશે.
કન્યા - ચંદ્ર 6 મે, 2026ના રોજ રાશિ બદલીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં તમને પ્રતિકૂળતાનો સામનો કરવો પડશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે, જેના કારણે તમે થોડા હતાશ અને ચિંતાગ્રસ્ત થઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ અશાંતિનું કારણ બનશે. જાહેર બદનક્ષીનું જોખમ છે. સ્થાવર મિલકત અથવા વાહનો સંબંધિત દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કરતા પહેલા સાવધાની રાખો. બપોર પછી તમારી સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે, પરંતુ આખો દિવસ ધીરજ રાખો.
તુલા - ચંદ્ર 6 મે, 2026ના રોજ રાશિ બદલીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારે શુભ અથવા ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવી પડી શકે છે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે સકારાત્મક વાતાવરણમાં ઘરેલુ બાબતોની ચર્ચા કરશો. વ્યવસાય માટે તમારી કોઈ નવી વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થશે. વિદેશથી સારા સમાચાર આવશે. તમે આજે નવું સાહસ શરૂ કરી શકો છો. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. મૂડી રોકાણ માટે આ અનુકૂળ દિવસ છે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નસીબ વધશે. કામ પર, તમને કંઈક નવું કરવામાં રસ રહેશે. આજે તમે તમારા માટે કંઈક ખાસ ખરીદી શકો છો.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને 6 મે, 2026ના રોજ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. કૌટુંબિક ઝઘડા અને દુશ્મનાવટ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજ ટાળો. નકારાત્મક વિચારો દૂર કરો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના શિક્ષણમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. બિનજરૂરી પૈસા ખર્ચ ન કરવાનું ધ્યાન રાખો. શારીરિક અને માનસિક બીમારી તમને બેચેન બનાવશે. આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. અન્ય લોકો સાથે સરળ વાતચીત દરમિયાન પણ સંઘર્ષનું જોખમ રહેલું છે.
ધન - ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને 6 મે, 2026ના રોજ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે નાણાકીય લાભ પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમે તીર્થયાત્રા પર જવા અથવા ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવા માટે લલચાઈ શકો છો. સંબંધીઓ અને મિત્રોની મુલાકાત આનંદ લાવશે. લગ્નજીવન નજીક અને મધુર રહેશે. તમે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરશો. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમારા વ્યવસાયનો વિસ્તાર થશે.
મકર - 6 મે, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ચિંતાઓ અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમે તમારા વ્યવસાયમાં અન્ય લોકોના હસ્તક્ષેપથી પરેશાન થઈ શકો છો. તમે ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક બાબતો તરફ તમારો ઝુકાવ વધશે. તમને દુશ્મનો તરફથી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમને આંખમાં દુખાવો થઈ શકે છે. દેવાની શક્યતા છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. ઉતાવળિયા કાર્યો ટાળો; સાવધાની રાખો. તમારા પરિવાર સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરવા માટે, બીજાના મંતવ્યોનો આદર કરો.
કુંભ - 6 મે, 2026ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે નવા કાર્યની શરૂઆત થશે. તમે નવી યોજનાઓ બનાવી શકશો. રોજગાર અને વ્યવસાય માટે પણ આ દિવસ અનુકૂળ છે. સમાજમાં તમારું માન વધશે. તમારા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવા બદલ તમારી પ્રશંસા થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને આગળ વધારવા માટે બેઠકો યોજી શકો છો. તમારા બાળકો પ્રગતિ કરશે. તમને તમારી પત્ની તરફથી પણ સારા સમાચાર મળશે. લગ્નજીવન પ્રત્યે સંવેદનશીલ યુવક-યુવતીઓ તેમના સંબંધોને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકે છે. પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે. કોઈ મોટી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ નહીં હોય.
મીન - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 6 મે, 2026ના રોજ પોતાની રાશિ બદલીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાય અને નોકરીમાં પ્રગતિ કરી શકશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમને પ્રોત્સાહિત કરશે, જે તમને આનંદ લાવશે. વ્યવસાય નફાકારક રહેશે. બાકી રહેલું સંતુલન પાછું મળશે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી કેટલાક લાભ પણ મળી શકે છે. તમારી આવકમાં વધારો થશે. ઘરનું વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ અને ખુશ રહેશે. તમને તમારી નોકરીમાં માન, પ્રતિષ્ઠા અને ઉચ્ચ પદ મળશે. તમે રોકાણની યોજના બનાવશો, જે તમને ભવિષ્યમાં નોંધપાત્ર લાભ લાવશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે.
