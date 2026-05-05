5 મે 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને થશે આર્થિક લાભ, દરેક પ્રયત્નોમાં મળશે સફળતા
આજના દિવસે આ રાશિના જાતકોએ તમામ કામ સાવધાનીથી કરવા જોઇએ. સરકાર વિરોધી કામથી દૂર રહો.
Published : May 5, 2026 at 6:42 AM IST
મેષ - મંગળવાર, 5 મે, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમારે બધા કાર્યો સાવધાની સાથે કરવા જોઈએ. સરકારી નિયમોની વિરુદ્ધ કોઈપણ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાનું ટાળો. અકસ્માતનું જોખમ રહેલું છે, તેથી વાહન ચલાવતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. બહારનો ખોરાક ખાવાની આદતને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. કાર્યો સમયસર પૂર્ણ ન થઈ શકે. તમારા વ્યવસાયિક વ્યવહારોમાં પણ સમજદારી રાખો. પગારદાર વ્યાવસાયિકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તેમનાથી નારાજ થઈ શકે છે. તમારા બાળકો સાથે મતભેદો થઈ શકે છે. આજે કોઈપણ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું મુલતવી રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે સંભવિત વિવાદો ટાળવા માટે મૌન રાખો.
વૃષભ - મંગળવાર, 5 મે, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં સ્થિત થશે. દિવસની શરૂઆત આનંદદાયક રીતે થશે. તમારા જીવનમાં કોઈ નવો મિત્ર પ્રવેશ કરી શકે છે. પ્રવાસ અથવા પર્યટનની યોજનાઓ આકાર લઈ શકે છે. જોકે, બપોરના સમયે તમને સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે, અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે તમારી બુદ્ધિ અથવા અહંકારને દખલ ન થવા દો. ગુપ્ત શત્રુઓથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. આજે તમે આધ્યાત્મિક બાબતોમાં રસ લેશો. તમારા રોમેન્ટિક જીવનસાથી સાથે અર્થપૂર્ણ મુલાકાત શક્ય છે.
મિથુન - મંગળવાર, 5 મે, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિમાં ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મનોરંજન અને આનંદ માણવાનો છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે. તમારા કાર્યસ્થળ પર વાતાવરણ સહયોગી રહેશે. મિત્રો સાથે પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજનાઓ સાકાર થઈ શકે છે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની તક મળશે. પરિવારના સભ્યોમાં ખુશનુમા અને આનંદી વાતાવરણ રહેશે. જોકે, આજે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. બપોરના સમયે નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે.
કર્ક - મંગળવાર, 5 મે, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિમાં ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે સમય થોડો પડકારજનક રહી શકે છે, છતાં તમારા તરફથી પ્રયત્નોમાં કોઈ કમી રહેશે નહીં. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો; તમને પેટ સંબંધિત અસ્વસ્થતા અથવા દુખાવો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશે, જોકે બપોરના સમયે પરિસ્થિતિઓ વધુ અનુકૂળ બનવાની અપેક્ષા છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થવાની સંભાવના છે. બપોર પછી કોઈપણ ચિંતાઓ દૂર થઈ જશે. અધૂરું કાર્ય આખરે પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. આજે, પરિવારના સભ્યો સાથેનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાઈ જશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો વધુ સુમેળભર્યા બનશે.
સિંહ – મંગળવાર, 5 મે, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત ચંદ્ર, આજે તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે દરેક કાર્ય સાવધાનીથી કરો. તમે માનસિક તણાવ અનુભવી શકો છો; પરિણામે, કાર્યસ્થળ પર તમારા મનમાં નકારાત્મક વિચારો છવાઈ શકે છે. જો તમે સમયસર તમારું કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થ છો તો તમે પણ પરેશાન થઈ શકો છો. તમને થોડી શારીરિક અસ્વસ્થતા અથવા ખરાબ સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ થઈ શકે છે. ચોક્કસ મુદ્દાઓને લઈને પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે; આવા સમય દરમિયાન સંયમ રાખવો તમારા હિતમાં રહેશે. આજે, નાણાકીય નુકસાન અથવા પ્રતિષ્ઠામાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. તમે તમારા બાળકો સંબંધિત બાબતો અંગે ચિંતિત રહી શકો છો. બૌદ્ધિક અથવા રાજકીય ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાનું ટાળો. રોકાણ કરતી વખતે સાવધાની રાખો.
કન્યા– મંગળવાર, 5 મે, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત ચંદ્ર, આજે તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમને લાભ થવાની સંભાવના છે. સંકેતો તમારા ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ તરફ સંકેત આપે છે. તમારા સંબંધોમાં પ્રેમ અને પરસ્પર આદરને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. જોકે, બપોર પછી, તમે કોઈ ચોક્કસ મુદ્દા વિશે ચિંતિત થઈ શકો છો, જે તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે. તમારા અંગત સંબંધોમાં વિવાદ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમે તમારા માતા પિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે પણ ચિંતિત રહી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર, તમારી માનસિકતા સકારાત્મક રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી વ્યૂહરચના પણ બનાવી શકો છો.
તુલા– મંગળવાર, 5 મે, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત ચંદ્ર, આજે તમારા બીજા ભાવમાં નિવાસ કરશે. સવાર થોડી સુસ્તીથી શરૂ થઈ શકે છે. તમે કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને પસ્તાવો અથવા અપરાધભાવની ભાવના રાખી શકો છો. આજે, પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે યોગ્ય શિષ્ટાચાર અને સીમાઓ જાળવી રાખો. ધાર્મિક અથવા આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચવાની શક્યતા છે. બપોર પછી, તમે આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમને આર્થિક લાભ થશે, અને નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમે તમારા પ્રયત્નોમાં સફળતા મેળવશો. ટૂંકી યાત્રા કરવાની પણ શક્યતા છે. મિત્રો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમારા જીવનસાથીના શબ્દો અને મંતવ્યોને યોગ્ય મહત્વ આપો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના પ્રબળ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેવાની અપેક્ષા છે.
વૃશ્ચિક - મંગળવાર, 5 મે, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિમાં ચંદ્ર આજે તમારા પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત થશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પરિણામે, તમે કાર્યસ્થળ પર તમારા કામ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદથી ભરેલું રહેશે. જો તમને ગુસ્સાનો ઉછાળો અનુભવાય તો પણ, આજે તેને વ્યક્ત કરવાનું ટાળો. બપોર દરમિયાન નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારા શબ્દો અજાણતા કોઈને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે, જેનાથી તે વ્યક્તિ અને તમારા બંને માટે પસ્તાવાની લાગણી થઈ શકે છે. તમને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત ખર્ચ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના શૈક્ષણિક કાર્યોમાં કેટલીક અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ધન - મંગળવાર, 5 મે, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર આજે તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો અને આજે ગુસ્સો કરવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથેના તમારા સંબંધોમાં થોડી કડવાશ આવી શકે છે. તમે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. આજે શસ્ત્રક્રિયા જેવી પ્રક્રિયાઓ મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. બપોર દરમિયાન તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મળવાની તકો મળશે; આ વાતચીતનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મકર - મંગળવાર, 5 મે, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિનો ચંદ્ર આજે તમારા અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત થશે. સામાજિક માન્યતા મેળવવા ઉપરાંત, આ દિવસ તમારા માટે વ્યાવસાયિક, નાણાકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રોમાં નફાકારક રહેવાનું વચન આપે છે. બપોર દરમિયાન તમારા કામમાં સાવધાની રાખો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વાહન ચલાવતા સમયે સાવચેત રહો. તમને થોડી માનસિક અસ્વસ્થતા પણ અનુભવાઈ શકે છે. મનોરંજન અને મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. સંબંધીઓ સાથે કોઈપણ ગેરસમજ અથવા ઘર્ષણ ટાળવાનું ધ્યાન રાખો. કોર્ટ અથવા કાનૂની કાર્યવાહી સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખો.
કુંભ - મંગળવાર, 5 મે, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત ચંદ્ર, આજે તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન વધશે, અને નાણાકીય લાભના સંકેતો છે. દરેક કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. કાર્યસ્થળ પર, ઉપરી અધિકારીઓ તમારા પ્રદર્શનથી ખુશ થશે. પ્રમોશનની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજનાઓ પણ સાકાર થઈ શકે છે. તમારા વ્યવસાયિક સાહસો નફાકારક બનશે, અને તમને ભાગીદારી આધારિત પ્રોજેક્ટ્સમાં સફળતા મળી શકે છે. આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો સમય તમારા માટે અનુકૂળ છે; જોકે, બહાર જમતી વખતે સાવધાની રાખો અને તમારા આહાર પ્રત્યે બેદરકારી ટાળો.
મીન - મંગળવાર, 5 મે, 2026ના રોજ, વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત ચંદ્ર, આજે તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. વર્તમાન સમય નવા વ્યવસાયિક સોદા કરવા માટે અનુકૂળ નથી. ઉપરી અધિકારીઓ અને વિરોધીઓ સાથે બિનજરૂરી દલીલો અથવા ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાનું ટાળો. યાત્રા થઈ શકે છે. બપોર પછી કાર્યસ્થળ પર વાતાવરણ વધુ અનુકૂળ બનશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો અથવા પગારદાર વ્યાવસાયિકો કામ સંબંધિત યાત્રા પર જઈ શકે છે. તમારા બાળકોની પ્રગતિથી તમને સંતોષ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના અનુભવશો. એકંદરે, સકારાત્મક માનસિકતા જાળવી રાખીને, તમે આજનો દિવસ ખરેખર ઉત્તમ બનાવી શકશો.
આ પણ વાંચો: